من فيينا.. وزير النفط يطرح رؤية متوازنة للتنمية والاستدامة في قطاع الطاقة

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبدالصادق، في الجلسة الوزارية للندوة العلمية التاسعة لمنظمة أوبك، التي انعقدت في العاصمة النمساوية فيينا، تحت شعار: “التمويل لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة”، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وصنّاع القرار في مجال الطاقة حول العالم.

وناقشت الجلسة الوزارية التحديات المتعلقة بجذب التمويل إلى قطاع الطاقة، خاصة في الدول النامية، وآليات دعم الطاقة المستدامة، ودور المؤسسات المالية الدولية في تعزيز الاستثمارات طويلة الأمد، بما يضمن أمن الإمدادات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال مداخلته، استعرض الوزير التجربة الليبية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى جولة العطاء العام للاستكشاف والتطوير التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، وخطط تحديث الأطر المالية والتشريعية بما يعزز التنافسية والشفافية في القطاع.

وأكد عبدالصادق التزام ليبيا بخطط التحول الطاقي، مشددًا على التوازن بين تطوير الإنتاج التقليدي من النفط والغاز وتنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات ودعم الطاقة النظيفة.

وتعكس مشاركة ليبيا في هذه الندوة الوزارية الدولية حرصها على تعزيز مكانتها كشريك فاعل في منظومة الطاقة العالمية، ومواصلة جهودها في جذب الاستثمارات وتسخير مواردها لصالح التنمية المستدامة.