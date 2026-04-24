من قاعات الدراسة إلى قاعة المحكمة.. تجربة تعليمية لـ«طلبة القانون»

يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، أداء دوره المجتمعي في دعم التعليم القانوني، من خلال تنظيم فعاليات علمية وتدريبية تستهدف طلبة كليات القانون في عدد من الجامعات العامة والخاصة.

وشهد المركز يوماً علمياً تعليمياً ضمن برنامج يهدف إلى ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، حيث نُظمت فعالية تفاعلية تمثلت في مسابقة لمحاكاة جلسة محكمة، بمشاركة فرق طلابية مثلت أدوار أطراف الدعوى الجنائية وهيئات الحكم.

وجاء تنظيم الفعالية، التي أشرفت عليها مؤسسة المنبر القانوني الليبي، في إطار تعزيز مهارات طلبة القانون في فهم إجراءات التقاضي وتنمية قدراتهم على الترافع وتمثيل الأدوار القانونية المختلفة داخل بيئة تحاكي الواقع القضائي.

وحضر الفعالية عدد من الطلبة إلى جانب زملائهم وعائلاتهم، حيث شكلت التجربة مساحة تعليمية تفاعلية جمعت بين التعلم والممارسة، وأسهمت في ترسيخ المفاهيم القانونية المتعلقة بالجوانب الإجرائية والموضوعية للدعوى الجنائية.

وأكد القائمون على المركز أن هذه الأنشطة تأتي ضمن رؤية تهدف إلى إعداد جيل قانوني قادر على خدمة منظومة العدالة، وتعزيز قيم الحق وسيادة القانون، من خلال التدريب العملي والأنشطة التفاعلية التي تقرب الطلبة من الواقع المهني.

كما أشار المركز إلى أنه سبق أن خصص مساحة للطلبة ضمن محور الثقافة القانونية والحقوقية في البرنامج الثقافي لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب، خلال دورتيه لعامي 2024 و2025، بالتعاون مع اتحاد طلبة كلية القانون بجامعة طرابلس، وبمشاركة فرق من جامعات متعددة.

واختتمت الفعالية بروح تنافسية إيجابية، حيث أكد المنظمون أن جميع الفرق المشاركة تمثل فائزاً في مسار اكتساب المعرفة القانونية، في بيئة تؤكد أن خدمة العدالة هدف مشترك لا خاسر فيه.