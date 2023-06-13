من قبلة اليد إلى مقتله.. تقرير يرصد علاقة «القذافي» و«برلسكوني»

تحدثت تقارير إيطالية عدة، عن علاقة رئيس وزراء إيطاليا الراحل سيلفيو برلسكوني بالشرق الأوسط، لاسيما علاقته مع معمر القذافي.

وتطرقت التقارير لاعتذار برلسكوني الرسمي عن الجروح العميقة التي عانت منها ليبيا أثناء الاستعمار الإيطالي من عام 1911 إلى عام 1943.

وأشارت التقارير إلى معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون لتحسين العلاقات الثنائية بين إيطاليا وليبيا والتي تضمنت صرف 5 مليارات دولار كتعويضات واستثمارات في مشاريع البنية التحتية الليبية، فيما لايزال الاتفاق أساس التعاون بين إيطاليا وليبيا حتى اليوم.

ولفتت التقارير إلى اللحظات المثيرة للجدل في العلاقة بين برلسكوني ومعمر القذافي، من القبلة على يد القذافي خلال اجتماع جامعة الدول العربية في ليبيا عام 2010 إلى زيارته إلى روما مع تعليق صورة المناضل الليبي عمر المختار على صدره.

وأشارت التقارير إلى نتائج ملموسة في العلاقة بين الزعيمين مع افتتاح خط أنابيب «غرين ستريم» في عام 2004، فيما لا تزال هذه البنية التحتية أطول خط أنابيب بحري في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت التقارير إنّه في ذروة العلاقات الوثيقة بين الشخصين امتلكت الحكومة الليبية أسهما في سوق الأوراق المالية الإيطالية والعديد من الشركات الكبرى.

وأشارت التقارير إلى امتلاك ليبيا جزءًا من نادي يوفنتوس لكرة القدم، فيما قطعت تلك العلاقات الوثيقة خلال اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011 التي أطاحت بالقذافي.

وكشفت التقارير أنّ برلسكوني تصور أنّه كان باستطاعته إقناع الق٫افي بالذهاب إلى المنفى والتفاوض على خروج مشرف بعد 42 عامًا في الحكم، وقال برلسكوني في مارس 2011: «أنا حزين على القذافي».