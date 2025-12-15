من قطر.. وزير الإسكان يطلق برنامجاً وطنياً ويبحث التعاون مع تونس

شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر عويدات في أعمال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2025، ورافقه وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعظومة، إلى جانب مدير مكتب التعاون الدولي ومدير مكتب الوزير.



وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أعرب الوزير عن تقديره لدولة قطر على استضافة المنتدى، مؤكّدًا أن قطاع الإسكان والتعمير يشكّل قاطرة للتنمية وركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي في ليبيا.

وأشار إلى أن هذا القطاع يحتل مكانة بارزة ضمن الأولويات الوطنية على الرغم من التحديات القائمة.

وأعلن الوزير عن إطلاق البرنامج الوطني للإسكان والاستثمار العقاري، الذي يهدف إلى معالجة الاختناقات السكنية وتحقيق التنمية المكانية والاقتصادية المنشودة.

كما كشف عن جهود الوزارة ضمن مشاريع “عودة الحياة”، والتي تشمل استكمال المشاريع المتوقفة، وإنشاء مدن سكنية جديدة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك صيانة المرافق وإنشاء شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه المشاريع تمثل رسالة أمل للمواطن الليبي وتعبّر عن عودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار البلاد، كما تمثل خطوات عملية لتعزيز مساهمة ليبيا في مسيرة التنمية العربية.

في السياق، وعلى هامش المنتدى، التقى وزير الإسكان والتعمير أبوبكر عويدات بنظيره التونسي صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان في تونس، لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين في قطاع الإسكان وتعزيز التعاون المشترك.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ومتابعة هذه الملفات واستعراض فرص الاستفادة من الخبرات التونسية في مجالات التخطيط الحضري والبنية التحتية.

وحضر اللقاء عن الجانب الليبي وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعظومة، ومدير مكتب التعاون الدولي، ومدير مكتب الوزير، إلى جانب السفير محمد الأفي.

وعن الجانب التونسي حضر المهندس العام ومدير ديوان الوزير سمير الدهماني، والمدير العام للإسكان نجيب السنوسي.