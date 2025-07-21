من قلب أوروبا.. مدفع إيطالي متطور يعيد رسم معادلات القوة في ساحات المعارك

أعلنت شركة “ليوناردو” الإيطالية عن تطوير مدفع جديد عالي الأداء من طراز L55، مصمم خصيصًا لدبابات Panther الألمانية، والتي يستعد الجيش الإيطالي لتسلّم دفعة منها ضمن صفقة تسليح استراتيجية.

ووفقًا لما نقله موقع Defence Blog المختص بالشؤون الدفاعية، فإن المدفع الجديد خضع لاختبارات ناجحة باستخدام ذخائر متطورة من نوع VULCANO، وهي ذخائر مدفعية ذكية قادرة على إصابة أهداف على مسافات تصل إلى 30 كيلومترًا، ما يمثل قفزة في قدرات الاستهداف بعيدة المدى للدبابات الأوروبية.

وأوضحت شركة “ليوناردو” أنها حصلت على براءة اختراع لنظام مبتكر يُمكّن سبطانة المدفع من تحمّل ضغوط داخلية عالية جدًا، وهو ما يعزز دقة التصويب ويطيل عمر المدفع في ميادين القتال، ويُعد هذا التطوير خطوة بالغة الأهمية في سياق التنافس الأوروبي على تحديث منظومات الدبابات القتالية لمواكبة المتغيرات في ساحة المعركة.

وبحسب تفاصيل الصفقة، ستُركب إيطاليا هذا المدفع المطور على 82 دبابة Panther IT من أصل 132 دبابة طلبها الجيش الإيطالي، فيما سيتم تزويد الدبابات المتبقية بمدفع L55A1 من إنتاج شركة Rheinmetall الألمانية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مدفع L55 الجديد لن يقتصر استخدامه على دبابات Panther، بل سيتوافق مع دبابة Ariete C2 الإيطالية المطورة، وكذلك مركبة القتال AICS-120، وهو ما يعزز فرص تسويقه دوليًا ضمن العقود المستقبلية.

بالتوازي مع تطوير المدفع، أعلنت “ليوناردو” أيضًا عن تحسين ذخائر VULCANO من عيار 120 ملم، والتي تتمتع بقدرات توجيه متقدمة تتيح لها إصابة أهداف ثابتة ومتحركة على مسافات بعيدة بدقة شبه جراحية، مما يعزز التفوق النيراني للدبابات في بيئات العمليات الحديثة.