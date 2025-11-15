من قلب الريدز.. هدف أكتوبر يذهل الجماهير ويتجاوز محمد صلاح!

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا عن الفائز بجائزة أفضل هدف في النادي لشهر أكتوبر 2025، في منافسة شهدت حضور نجوم الفريق وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وتواجد صلاح ضمن المرشحين للجائزة بعد هدف رائع سجله ضد برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الفوز ذهب في النهاية إلى دومينيك سوبوسلاي بفضل هدفه المميز ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الجائزة هي الثانية التي يحصل عليها سوبوسلاي عن شهر أكتوبر، بعدما سبق وفاز بجائزة أفضل لاعب في الشهر نفسه.

كما تفوق سوبوسلاي على صلاح الذي حل في المركز الثاني، إضافة إلى أهداف هوغو إيكتيكي ضد فرانكفورت، وكودي جاكبو أمام تشيلسي، وهدف كورنيليا كابوكس من هجمة مرتدة في مرمى مانشستر سيتي في دوري باركليز للسيدات.

وتستمر الأضواء مسلطة على نجوم ليفربول وأدائهم المميز، وسط ترقب جماهير الفريق لمباريات نوفمبر المقبلة ومساهمات محمد صلاح في تحقيق الانتصارات.

دون هاتشيسون يقترح خطة لتعافي ليفربول خلال غياب صلاح بعد تتويج هدف أكتوبر

تحدث نجم ليفربول السابق دون هاتشيسون عن وجهة نظره لتحسين الأداء الهجومي للفريق في الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم، مع غياب النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وأشار هاتشيسون إلى أن الفريق لم يخطئ في تعاقده مع اللاعبين الجدد مثل فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك، وهوغو إيكتيكي، مؤكدًا أن البطولة القارية ستكون فرصة للمدرب آرني سلوت لتجربة خطط جديدة دون الاعتماد على صلاح. وقال:

“يجب إيجاد صيغة لضم هؤلاء الثلاثة إلى نفس التشكيلة الأساسية مع إيكيتيكي، وعدم مطالبتهم بالمنافسة على مكانهم في الفريق فقط”.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بعد 11 جولة، مع تسجيل 18 هدفًا واستقبال 17 هدفًا، ما يضع الضغط على المدرب لتطبيق الخطط الجديدة بفعالية.

في سياق متصل، أعلن النادي عن فائز جائزة هدف شهر أكتوبر 2025، حيث حل محمد صلاح ثانيًا خلف دومينيك سوبوسلاي الذي سجل هدفًا مميزًا ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، في حين كان صلاح مرشحًا للجائزة بعد هدف رائع ضد برينتفورد.

وتأتي هذه الأحداث في وقت يواصل فيه ليفربول محاولة تعزيز الأداء الهجومي والتكيف مع غياب صلاح، وسط توقعات بتطبيق خطط جديدة تعزز فرص الفريق في الدوري وبقية البطولات.

🚨⚠️ عــاجــل ورســمــيًــا ⚠️🚨



سوبوسلاي لاعب الشهر في ليفربول. pic.twitter.com/fn9blEOrid — عالم ليفربول (@LFCExtensive) November 7, 2025