من قمة الناتو.. ترامب يطلق سلسلة مواقف بشأن سوريا ولبنان وأوكرانيا وروسيا وإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على سوريا، كاشفًا أنه يدرس شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة وصفها بأنها قد تشكل دفعة كبيرة للبلاد، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، قال ترامب إنه يعتقد بأنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفًا: “لماذا لا أفعل؟ لقد قام بعمل رائع”.

ووصف ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه “شخص قوي وقائد عظيم”، مؤكدًا أنه نجح في توحيد البلاد خلال عام ونصف، وأنه يحظى باحترام الجميع، بمن فيهم هو شخصيًا.

وأضاف مازحًا أن الشرع، لو زار العاصمة الأمريكية واشنطن قبل عام ونصف، لكان خشي على حياته، قبل أن يستدرك بالقول إنه جاء من بيئة صعبة ولا يعتقد أنه سيهتم كثيرًا بواشنطن.

وأكد ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا منح البلاد دفعة كبيرة، معتبرًا أن سوريا أصبحت أكثر استقرارًا، وأن العلاقات بين واشنطن ودمشق تحسنت، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق أيضًا بفضل الدور الذي لعبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الملف اللبناني، اقترح ترامب أن تضطلع سوريا بدور في مواجهة حزب الله، معربًا عن اعتقاده بأن دمشق قادرة على المساعدة في هذا الملف، كما أكد أن إسرائيل ستغادر جنوب لبنان.

وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي عملًا كبيرًا، وأن سوريا يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا في استقرار لبنان.

وتأتي تصريحات ترامب رغم تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مناسبات سابقة، أن بلاده لا تعتزم التدخل عسكريًا في لبنان، وأن الأولوية تتركز على إعادة إعمار سوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي مع بيروت، نافيًا وجود أي خطط لتدخل عسكري.

وفي الشأن الإسرائيلي، قال ترامب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس صديقًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه كان “رائعًا” في تعامله معه، واصفًا تركيا بأنها “حليف ممتاز” وعضو مهم في حلف الناتو.

وعن نتنياهو، قال ترامب إنه لا يعرف الكثير عن سياساته، لكنه يعتقد أنه يجب أن يحظى بشعبية، مضيفًا: “لولا وجودي رئيسًا لما كانت إسرائيل موجودة اليوم”.

وفي الملف الروسي الأوكراني، أكد ترامب أن علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين “جيدة جدًا”، وأنه يتحدث معه بصورة متكررة، أكثر مما يتحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار إلى أن بوتين وترامب أجريا 14 اتصالًا هاتفيًا منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، بينها أربع مكالمات خلال عام 2026، كان آخرها في 4 يوليو، واستمرت ساعة و25 دقيقة، وتناولت تطورات الحرب في أوكرانيا، والشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية.

وفي تطور لافت بشأن الحرب في أوكرانيا، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستمنح كييف ترخيصًا لتصنيع أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت”، مؤكدًا أن واشنطن ستوفر التكنولوجيا اللازمة وتشرح للأوكرانيين آلية تصنيعها.

وأشاد ترامب بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلًا إنه “أنجز عملًا رائعًا وكان مؤثرًا للغاية في إدارة النزاع”.

وفي المقابل، تواصل روسيا رفضها لإمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، معتبرة أنها تعرقل فرص التسوية السياسية، وتؤدي إلى توسيع انخراط دول حلف الناتو في النزاع، فيما يؤكد الكرملين أن استمرار تدفق السلاح الغربي ستكون له تداعيات سلبية على أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام.

كما قال ترامب إنه نجح في وقف ثماني حروب حتى الآن، معربًا عن ثقته بإمكانية إنهاء الحرب التاسعة، ومبديًا أمله في التوصل إلى نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا.

وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مضيق هرمز، مشيرًا إلى امتلاك بلاده احتياطيات كبيرة من النفط.

وتأتي تصريحات ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، التي يناقش قادتها إعادة توزيع الأعباء الدفاعية داخل الحلف، في ظل مطالبة واشنطن للدول الأوروبية بتحمل حصة أكبر من تكاليف الدفاع.