من كاليفورنيا إلى العالم.. ثلاثي «نوبل الكيمياء» يكتبون تاريخاً جديداً

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025.

وحاز على الجائزة كل من العلماء سوسومو كيتاجاوا، وريتشارد روبسون، وعمر ياغي، تقديراً لتطويرهم “الأُطُر المعدنية العضوية” التي أحدثت نقلة نوعية في مجال الكيمياء الحديثة.

وتُعد الأُطُر المعدنية العضوية ابتكارًا علميًا يسمح بتصميم مواد ذات خصائص متفردة تجمع بين القوة والكفاءة، وتمتد تطبيقاتها إلى مجالات متنوعة مثل تخزين الطاقة، تحفيز التفاعلات الكيميائية، تنقية المياه، وتصنيع الأدوية.

وينتمي الفائزون إلى جامعة كاليفورنيا الأميركية، التي أكدت من جديد مكانتها الرائدة في البحث العلمي والابتكار العالمي.

ويتقاسم العلماء الثلاثة جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى الاعتراف العالمي بإنجازاتهم العلمية.

يُذكر أن جائزة نوبل في الكيمياء تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم سنويًا، وهي تُعتبر من أعرق الجوائز العلمية في العالم، حيث تُكرم الاكتشافات التي تُحدث تطورات بارزة في فهم وتطبيق العلوم الكيميائية.