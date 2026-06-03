من كوبا إلى فنزويلا.. روبيو يرسم ملامح «السياسة الأمريكية» الجديدة

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن ملامح السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن واشنطن لم تحقق بعد أهدافها في فنزويلا، لكنها تمضي بثبات نحو ما تسعى إليه، في إطار استراتيجية أوسع تشمل أيضًا كوبا.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال روبيو إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى “غايتها المنشودة” في فنزويلا، إلا أن الوقت ما يزال مبكرًا للحكم على النتائج، مشيرًا إلى أن تغيير نظام سياسي قائم منذ نحو 18 عامًا يتطلب وقتًا وجهدًا متواصلاً.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ترى أنها تسير في الاتجاه الصحيح رغم تعقيدات المشهد السياسي في كاراكاس، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالملف الفنزويلي.

وفي سياق متصل، تبنى روبيو موقفًا أكثر تشددًا تجاه كوبا، معتبرًا أن النظام الحالي في هافانا غير قادر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة، رغم حاجة البلاد الملحة لتلك الإصلاحات لتجاوز أزمتها الداخلية.

وأوضح أن استمرار الوضع الراهن يجعل كوبا دولة تواجه أزمات متفاقمة تمس قطاعات الطاقة والغذاء والخدمات الأساسية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية عبر إجراءات اقتصادية وسياسية متتالية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تشديد واشنطن سياساتها تجاه كوبا خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب استمرار نهج الضغط على فنزويلا، ضمن استراتيجية أمريكية تعتبرها الإدارة الحالية ضرورية للتعامل مع الأنظمة القائمة في المنطقة.

وبين كوبا وفنزويلا، تعكس مواقف روبيو ملامح توجه أمريكي متصاعد يعتمد على الضغط السياسي والاقتصادي، في إطار إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية خلال المرحلة المقبلة.