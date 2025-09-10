من كوريا إلى كاليفورنيا.. كوارث طبيعية وانفجارات تهزّ العالم

في مشهد عالمي متسارع تتصدره الكوارث والحوادث الطارئة، تستمر الفيضانات العنيفة في باكستان بحصد الأرواح، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 928 قتيلًا منذ يونيو، وسط تهديد مباشر لحياة 1.6 مليون شخص ومخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية، وفي كوريا الجنوبية، هزّ انفجار قاعدة عسكرية قرب الحدود الشمالية، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، أما في الولايات المتحدة، فقد أدى انقلاب حاويات من سفينة برتغالية في ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا إلى تعليق العمل بالميناء مؤقتًا، دون تسجيل إصابات، وفي تطور مفاجئ بالسويد، انهارت وزيرة الصحة الجديدة على الهواء مباشرة خلال أول مؤتمر صحفي لها، وفي الأردن، أحبط الجيش محاولة تهريب مخدرات باستخدام طائرة مسيّرة.

باكستان.. 1.6 مليون شخص مهددون بالفيضانات و928 قتيلًا منذ يونيو

تواجه باكستان أزمة إنسانية متصاعدة مع استمرار الفيضانات الغامرة التي تهدد حياة ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية ووكالات أممية، وسط أمطار موسمية غزيرة أدت إلى فيضان الأنهار وانهيارات أرضية خطيرة.

وأكدت وكالة إدارة الكوارث في باكستان أن ارتفاع منسوب المياه الناجم عن هطول الأمطار وفيضان البحيرات الجليدية أسفر عن مقتل 928 شخصًا منذ يونيو الماضي، مع تضرر نحو 6 ملايين شخص في مناطق مختلفة، تشمل شمال البلاد، وشمالها الغربي، ووسطها.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن ملايين السكان معرضون للخطر، وقد يحتاج قرابة 1.6 مليون شخص إلى الإجلاء الفوري، خاصة بعد وصول مياه الفيضانات إلى إقليم السند جنوبي البلاد.

وقال رئيس وزراء إقليم السند، مراد علي شاه: “قمنا بإجلاء نحو 200 ألف شخص من مجاري الأنهار، ومستعدون لإنقاذ المزيد”. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها وسط ظروف صعبة للوصول إلى المناطق المتضررة.

انفجار يهز قاعدة عسكرية بكوريا الجنوبية ويسفر عن إصابة سبعة أشخاص

أُصيب سبعة أشخاص اليوم الأربعاء، جرّاء انفجار وقع داخل قاعدة عسكرية في مدينة باجو الواقعة على الحدود الشمالية لكوريا الجنوبية، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الانفجار دوى حوالي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، في منشأة عسكرية تقع شمال غرب العاصمة سيئول.

وأفادت التقارير الأولية بأن الانفجار ناجم عن مادة متفجرة تُستخدم لأغراض تدريبية.

وقد فتحت الجهات العسكرية المختصة تحقيقًا عاجلًا للكشف عن ملابسات الحادث، في ظل استمرار تواجد فرق الطوارئ في موقع الانفجار.

يُذكر أن مدينة باجو تقع على مقربة من المنطقة منزوعة السلاح مع كوريا الشمالية، ما يضفي حساسية أمنية إضافية على الحوادث التي تقع ضمن نطاقها.

انقلاب حاويات من سفينة برتغالية يعطل ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا

سقطت أكثر من 60 حاوية شحن صباح الثلاثاء في مياه ميناء لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا بعد انقلابها عن متن سفينة راسية، ما دفع السلطات الأميركية إلى تعليق العمليات في المحطة المتأثرة، فيما عملت فرق الإنقاذ على تأمين الموقع.

وقال آرت ماروكين، المتحدث باسم الميناء، إن “السلطات ستقود الجهود لتحديد سبب الحادث”، بينما أفاد خفر السواحل الأميركي بتلقي تقارير عن وجود نحو 67 حاوية في المياه، ولم يُعرف بعد محتوى الحاويات، غير أن تقارير محلية تحدثت عن مشاهدة أحذية وملابس طافية، في حين بدا أن بعض الحاويات قد غرقت.

ووقعت الحادثة عند الساعة التاسعة صباحاً في رصيف G، وهو أحد ستة مرافق في الميناء. وأكدت السلطات عدم تسجيل إصابات، لكن بارجة صغيرة بجانب سفينة “ميسيسيبي” تعرضت لأضرار بعد سقوط عدة حاويات عليها.

من جهتها، أوضحت شركة فليكسبورت للخدمات اللوجستية أنها تنسّق مع شركة النقل البحري ZIM ومسؤولي الميناء لتحديد الشحنات المتضررة وتقديم الدعم للعملاء.

وتحمل السفينة “ميسيسيبي”، التي ترفع العلم البرتغالي وتُصنّف ضمن فئة “ما بعد باناماكس” بسعة 5,550 حاوية نمطية (TEU)، وكانت قد وصلت إلى الميناء قبيل الفجر قادمة من ميناء يانتيان في مدينة شينزن الصينية بعد رحلة بدأت في 26 أغسطس.

ويعد ميناء لونغ بيتش ثاني أكبر ميناء للحاويات في الولايات المتحدة، ويشكل مع ميناء لوس أنجلوس المجاور بوابة رئيسية للتجارة بين أميركا وآسيا.

وزيرة الصحة السويدية الجديدة تنهار خلال مؤتمر صحفي بسبب انخفاض السكر

سقطت وزيرة الصحة السويدية الجديدة، كريسترشون ولان، بشكل مفاجئ أثناء مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، تزامناً مع إعلان تعيينها رسميًا خلفًا للوزيرة السابقة أكو أنكاربيري يوهانسون، التي استقالت لأسباب صحية.

وانهارت الوزيرة الجديدة في أول يوم عمل لها، قبل أن تعود إلى الغرفة بعد دقائق وتوضح أن الانهيار كان بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.

وشارك في المؤتمر عدة وزراء من حكومة السويد، من بينهم وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش، ووزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد من حزب “KD”، حيث سارعت بوش إلى مساعدة وزيرة الصحة عند انهيارها.

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

أحبط الجيش الأردني، فجر الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة باستخدام طائرة مسيّرة (درون) في المنطقة العسكرية الجنوبية على واجهتها الغربية.

وأوضح الإعلام العسكري أن العملية تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث رصدت قوات حرس الحدود الطائرة المسيّرة وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.