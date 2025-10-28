من كينيا إلى السويد.. حوادث مأساوية تهز العالم

شهدت الساعات الماضية سلسلة من الحوادث المروعة التي شملت دولًا متعددة، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة في كينيا، بينما اهتزت الأرض في مصر على وقع زلزال بقوة 5.8 درجة، في الجزائر، أثار فيديو عنف مروع في حاسي مسعود جدلاً واسعًا، بينما في السويد، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين القُصر لمكافحة جرائم العصابات، وفي روسيا، شهدت بطولة مصارعة شجارًا عنيفًا بين الجمهور واللاعبين.

مصرع 10 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة أثناء توجهها إلى محمية ماساي مارا في كينيا

أعلنت السلطات الكينية اليوم الثلاثاء عن مصرع 10 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة كانت في طريقها إلى منتزه ماساي مارا الوطني، إحدى أبرز وجهات السياحة البيئية في كينيا.

ووقع الحادث في الصباح الباكر، حوالي الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش)، في منطقة جبلية مغطاة بالغابات، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من مهبط طائرات دياني.

وقال ستيفن أوريندي، مفوض مقاطعة كوالي، إن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية في موقع الحادث حتى الآن.

وأكدت هيئة الطيران المدني الكينية في بيان أولي أن الطائرة كانت تقل 12 شخصًا، لكن تقريرًا جديدًا أشار إلى أن العدد الفعلي للركاب كان 10 أشخاص، منهم 8 مجريون و2 ألمانيان، كما كان على متن الطائرة أيضًا أحد أفراد الطاقم الكيني، الذي يُعتقد أنه قائد الطائرة.

وفي بيان رسمي، عبرت شركة مومباسا إير سفاري عن أسفها العميق، مؤكدة أنه “للأسف، لا يوجد ناجون”.

وأضافت الشركة أن الطائرة كانت تقل 10 ركاب، بالإضافة إلى قائد الطائرة، مشيرة إلى أن جميع

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز شمال مطروح دون تسجيل أضرار في مصر

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر شمال غرب البلاد، مساء الإثنين، في تمام الساعة 10:48 بالتوقيت المحلي، حيث سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد أن مركز الهزة وقع على بعد 867 كيلومترًا شمال مرسى مطروح في قلب البحر الأبيض المتوسط، عند خط العرض 39.09 درجة شمالًا وخط الطول 28.23 درجة شرقًا، وعلى عمق 12.9 كيلومتر تحت سطح البحر، وهو ما حدّ من تأثيرها السطحي داخل الأراضي المصرية.

وأشار المعهد إلى أن الزلزال لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، ولم ترد أي بلاغات حتى الآن تفيد بوقوع خسائر، مؤكدًا أن موقع الزلزال البعيد عن السواحل يقلل من احتمالية الشعور به أو حدوث موجات تسونامي.

وأفادت مصادر محلية في مرسى مطروح بأن بعض السكان شعروا بهزة خفيفة، مما دفع السلطات إلى تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة أي تطورات محتملة.

وبيّن المعهد أن الزلزال يأتي ضمن نطاق النشاط الزلزالي المتوسط في حوض البحر المتوسط الشرقي، الذي يشهد حركة تكتونية نشطة عند التقاء الصفيحتين الأفريقية والأوراسية، ما يجعله من أكثر المناطق عرضة للهزات الأرضية في العالم.

وأضاف أن مصر، رغم وقوعها على حافة الصفيحة الأفريقية، تشهد عادة هزات معتدلة تتركز في البحر المتوسط وخليج السويس بعيدًا عن المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن العام 2025 شهد تسجيل 13 هزة كبرى قريبة من مصر، معظمها دون أربع درجات على مقياس ريختر.

جريمة صادمة بالإسماعيلية: طفل يقتل زميله والنيابة تحقق في ملابسات الحادث ومسؤولية الأسرة

شهدت مدينة الإسماعيلية حادثة صادمة حيث اعترف طفل بارتكاب جريمة قتل ضد زميله، ما أثار ردود فعل واسعة وتساؤلات حول وصول القاصرين إلى محتوى عنيف عبر الإنترنت.

أوضحت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث، وتضمنت التحقيقات ضبط الأدوات المستخدمة واحتجاز بعض الأشخاص على ذمة القضية، بهدف تحديد مدى مسؤولية الأسرة والجهات الرقابية عن الحادثة.

كما تركز التحقيقات على دراسة تأثير المحتوى العنيف الذي قد يشاهده القصر عبر الإنترنت أو التلفاز، ومدى مساهمته في سلوكيات عدوانية غير متوقعة. وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية.

الجريمة أثارت تساؤلات حول الحاجة إلى رقابة أسرية وإعلامية أكثر صرامة لضمان حماية الأطفال من التعرض لمحتوى قد يؤثر على سلوكهم بشكل خطير.

الجزائر: الحبس المؤقت لشخص والقبض على آخرين بعد انتشار فيديو لعنف في حاسي مسعود

أعلنت محكمة حاسي مسعود في الجزائر عن إيداع شخص رهن الحبس المؤقت وإصدار قرار بالقبض على متهمين اثنين في حالة فرار، على خلفية قضية تتعلق بأعمال عنف واستعمال سلاح أبيض.

وقالت المحكمة إن القضية انطلقت بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بأعمال عنف ضد شخص آخر باستخدام سلك كهربائي داخل إحدى الحضائر في حاسي مسعود، ما أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط المحلية.

وأضافت المحكمة أن المتهمين تمت متابعتهم عن جنايات تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جرائم ضد الأشخاص، واختطاف شخص بالتهديد والعنف، بالإضافة إلى التعرض للتعذيب، وفق مواد قانون العقوبات وقانون الوقاية من جرائم الاختطاف.

وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها لتحديد جميع المسؤوليات القانونية وضمان محاسبة المتورطين. الحادثة أثارت نقاشًا واسعًا في الجزائر حول حماية الأفراد ومكافحة العنف.

السويد تخطط لاحتجاز المجرمين القُصّر من سن 13 عاما لمكافحة جرائم العصابات

أعلنت الحكومة السويدية، الإثنين، عن خطط لإيداع المجرمين القُصّر الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما في مراكز لاحتجاز الشباب اعتبارًا من الصيف المقبل، في محاولة للتصدي لتفشي جرائم العصابات الخطيرة، رغم أنهم لا يتحملون مسؤولية جنائية وفق القانون الحالي.

وكانت الحكومة قد كلفت الهيئة الوطنية للسجون سابقًا بإنشاء أقسام لاحتجاز القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما والذين ارتكبوا جرائم خطيرة، وسيتم الآن توسيع هذا التفويض ليشمل فئة 13 و14 عاما.

وتواجه السويد منذ سنوات عصابات إجرامية تقوم غالبًا بتجنيد القُصّر لارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك جرائم قتل. وطرحت حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون مقترحًا تشريعيا لتعديل المسؤولية القانونية للقصّر في حالات الجرائم الخطيرة، ضمن جهودها للحد من هذه الظاهرة.

شجار جماعي بين الجمهور واللاعبين خلال بطولة مصارعة في روسيا

شهدت بطولة منطقة خانتي مانسيسك للمصارعة بالأيدي في مدينة سورغوت الروسية فوضى واسعة، حيث اندلع شجار بين عدد من الرياضيين والجمهور بعد أن حاول أحد المتفرجين ركل أحد المشاركين.

وأقيمت البطولة في المجمع الرياضي “تايوجني”، وأعلنت الشرطة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

يُذكر أن حوادث مشابهة وقعت مؤخرًا، مثل شجار جماعي بين لاعبي ومدربي هوكي في لاتفيا بسبب خلاف حول اللغة الروسية.