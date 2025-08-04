من لاس فيغاس إلى مدريد ونيوزيلندا.. سلسلة حوادث نهزّ العالم

شهد العالم خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية والمثيرة التي طالت عدة دول، شملت جرائم قتل مروعة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وتحطّم طائرات خفيفة في إسبانيا وإيطاليا، واعتداءات أمنية في نيوجيرسي الأمريكية، إلى جانب قضايا إنسانية في نيوزيلندا، وحوادث غريبة مع حيوانات برية في أمريكا، فضلاً عن تطورات رياضية بارزة في تونس، وتحركات عسكرية ودبلوماسية في كوريا الجنوبية، وأخبار أمنية في البرازيل ومصر، ونمو ملحوظ في التجنيد العسكري بأستراليا.

سائح إسرائيلي يتعرض للسطو والقتل في لاس فيغاس وسط قلق في الأوساط الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حادثة سطو وقتل لسائح إسرائيلي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ما أثار حالة من القلق بين المجتمع الإسرائيلي.

وأفاد موقع “واللا” بأن الضحية رجل في الأربعينات من عمره، عُثر على جثته على بعد حوالي 15 دقيقة من مركز المدينة السياحي.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الجريمة لا تبدو ذات دوافع معادية للسامية، ما خفف من المخاوف التي انتشرت في الساعات الأولى بعد الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد شهر من مقتل رجلين إسرائيليين يعملان في مجال الأعمال بحوادث منفصلة في منطقة فان نويس بلوس أنجلوس، حيث لم تثبت أيضًا دوافع معادية للسامية.

رغم ذلك، يظل المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة في حالة يقظة وحذر متزايد في ظل تكرار هذه الحوادث.

مصرع شخصين في تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل مايوركا الإسبانية بعد استعراضات بهلوانية

أعلنت السلطات الإسبانية، مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة ذات مقعدين في مياه البحر قبالة جزيرة مايوركا، التابعة لأرخبيل البليار في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المنكوبة من طراز “تيم روكيت إف-4 رايدر” سقطت في منطقة “بويرتو سوير”، مشيرة إلى أن شهود عيان أفادوا برؤية الطائرة تقوم بحركات بهلوانية في السماء قبيل سقوطها مباشرة.

وأفاد بيان رسمي صادر عن الحرس المدني الإسباني أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي الضحيتين، وهما “الطيار ونجله البالغ من العمر 13 عامًا”، وذلك بعد ساعات من عمليات البحث المكثفة التي شاركت فيها فرق بحرية وغواصون محترفون.

وأوضح البيان أن الطائرة أقلعت من مطار مايوركا قبل وقوع الحادث، وأن موقع التحطم يقع في منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي **30 مترًا**، مما صعّب عمليات الانتشال.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من تحطم طائرة خفيفة أخرى في إيطاليا، مما يسلّط الضوء على تكرار حوادث الطائرات الرياضية الخاصة في أوروبا خلال فصل الصيف، في ظل تزايد أنشطة الطيران الترفيهي.

جريمة قتل مروعة في كامبريدج.. طالب سعودي يُقتل طعناً في حديقة جنوب المدينة

شهدت مدينة كامبريدج البريطانية جريمة قتل مروعة مساء الجمعة الماضية، حيث لقي طالب سعودي يبلغ من العمر 20 عاماً مصرعه بعد تعرضه للطعن في رقبته أثناء تواجده في حديقة تقع جنوب المدينة.

وأفادت الشرطة البريطانية بأنها تلقت بلاغاً عن الحادث في الساعة 11:27 مساءً، لكن محاولات إنقاذ الشاب لم تنجح، إذ فارق الحياة في موقع الحادث عند منتصف الليل.

وأعلنت السلطات توقيف شخصين مشتبه بهما؛ الأول عمره 21 عاماً يُعتقد أنه منفذ الجريمة، والثاني يبلغ 50 عاماً يُشتبه في تقديمه المساعدة، وكلاهما من سكان كامبريدج.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف دوافع وملابسات الحادث، في حين دعت الشرطة المواطنين لتقديم أي معلومات قد تساعد في الكشف عن الحقيقة، مع وعد بإصدار بيان توضيحي خلال الساعات القادمة.

من جهتها، عبّرت مدرسة “إي إف” الدولية للغات التي كان الضحية من طلابها عن حزنها العميق، ووصفت الحادث بـ”الهجوم الفردي الذي نفذه أحد أفراد الجمهور”.

هذه الجريمة أثارت موجة صدمة وحزن واسعة بين الجالية الطلابية والمجتمع المحلي في المدينة، مع ترقب الإعلان عن تفاصيل إضافية من قبل الشرطة.

وفاة بطل العالم السوفيتي في المصارعة الكلاسيكية فلاديمير بوبوف عن 63 عامًا

توفي بطل العالم في المصارعة الكلاسيكية فلاديمير بوبوف، عن عمر ناهز 63 عامًا، دون الكشف عن أسباب الوفاة. وأعرب اتحاد المصارعة في منطقة أومسك الروسية عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد.

بوبوف يعد من أبرز نجوم المصارعة في الاتحاد السوفيتي، وحصل على لقب “ماستر الرياضة المكرم في الاتحاد السوفيتي”. من أبرز إنجازاته ميدالية برونزية في أولمبياد 1988، بطولتان أوروبيتان، ولقبان في بطولة الاتحاد السوفيتي.

بعد اعتزاله، عمل كمدرب في السويد وأستراليا قبل أن يعود إلى روسيا.

رحيل الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن 79 عاماً بعد مرض طويل

أعلنت عائلة الممثلة الأميركية لوني أندرسون وفاتها عن عمر ناهز 79 عاماً، إثر مرض شديد استمر لفترة طويلة، وذلك في مستشفى بلوس أنجلوس حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعرفت أندرسون بدورها في المسلسل الكوميدي الأميركي “دبليو.كيه.آر.بي إن سينسيناتي”، حيث جسدت شخصية موظفة استقبال ذكية وجذابة، تحدت الصور النمطية الجنسية في مكان العمل، وحصلت على ترشيحين لجائزة إيمي عن هذا الدور.

وبدأت أندرسون مسيرتها الفنية في المسرح المحلي بمينيسوتا قبل انتقالها إلى لوس أنجلوس في منتصف السبعينيات، حيث تحولت من الشعر البني إلى الأشقر الذي اشتهرت به، وشاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل “ذا بوب نيوهارت شو”، “بوليس ستوري”، و”ثريز كامباني”.

وعرفت أيضًا بزواجها المثير للجدل من النجم بيرت رينولدز عام 1988، وطلاقهما بعد ست سنوات، ما جذب اهتمام وسائل الإعلام.

وامتدت مسيرتها الفنية لأكثر من أربعة عقود، شاركت خلالها في ستة مسلسلات تلفزيونية، وسبعة أفلام روائية طويلة، وتسعة عشر فيلماً تلفزيونياً، ومسلسلين قصيرين، كما صدرت سيرتها الذاتية “ماي لايف إن هاي هيلز” التي حققت نجاحاً كبيراً.

ووصفت العائلة لوني أندرسون في بيان بأنها “زوجة وأم وجدة عزيزة” محاطة بأحبائها في أيامها الأخيرة.

نيوزيلندا.. سائق حافلة يعثر على طفلة داخل حقيبة سفر ومتهمَة تواجه تهمة إهمال طفل

ألقت السلطات النيوزيلندية القبض على امرأة، يوم الأحد، بتهمة إهمال طفل، بعد اكتشاف طفلة تبلغ من العمر عامين حية داخل حقيبة سفر كانت مخبأة في مقصورة الأمتعة لحافلة ركاب، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.

وقال مفتش المباحث سايمون هاريسون في بيان رسمي إن سائق الحافلة لاحظ حركة غير معتادة داخل إحدى الحقائب أثناء توقف مقرر في بلدة كايواكا شمال مدينة أوكلاند، بعدما طلب أحد الركاب فتح مقصورة الأمتعة.

وبحسب البيان، فتح السائق الحقيبة ليجد بداخلها الطفلة الصغيرة، التي كانت تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، لكنها لم تكن مصابة بأي جروح ظاهرية. وقد نُقلت على الفور إلى المستشفى، حيث بقيت تحت المراقبة الطبية طوال ليلة الأحد بالتوقيت المحلي.

وأُسندت إلى المرأة الموقوفة تهمة إساءة معاملة طفل والإهمال الجسيم، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم الإثنين لبدء الإجراءات القضائية.

وتحقق السلطات في ملابسات الحادثة ودوافع المرأة، وسط حالة من الصدمة والغضب في الشارع النيوزيلندي، الذي ندد بشدة بمثل هذا النوع من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال.

مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين مدنيتين فوق منتجع ترامب في نيوجيرسي خلال عطلة نهاية الأسبوع

اعترضت مقاتلات تابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية “نوراد”، أمس الأحد، طائرة مدنية دخلت المجال الجوي المحظور فوق منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيوجيرسي، في حادث هو الثاني من نوعه خلال اليوم ذاته.

ووفقاً لما نقلته شبكة “فوكس نيوز”، فقد حلّقت الطائرة المدنية داخل منطقة حظر الطيران المؤقت نحو الساعة 12:50 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن ترافقها مقاتلات “نوراد” إلى خارج المجال الجوي بعد استخدام مشاعل ضوئية لتحذير الطيار وجذب انتباهه.

وأفادت “نوراد” بأن هذه الواقعة تمثل ثاني عملية اعتراض خلال نفس اليوم، مشيرة إلى أن طائرة مدنية أخرى انتهكت بدورها منطقة الحظر المؤقت، ليصل إجمالي عمليات التوغل غير المصرح بها خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى خمس.

وقالت القيادة إن المشاعل الضوئية “تُستخدم بأعلى درجات الانضباط لضمان سلامة الطائرات والأشخاص على الأرض”، مضيفة أن استخدامها لا يشكل خطراً عاماً، حيث إنها تحترق بسرعة وبشكل كامل.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن المجال الجوي فوق منتجع ترامب في بيدمينستر يخضع لحظر مؤقت تفرضه الجهات الأمنية لحماية الرئيس أثناء إقامته هناك، فيما لم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات جراء هذه الحوادث.

أحمد الجوادي يمنح تونس ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة ويتألق عالمياً في سباق 1500 متر

حقق السباح التونسي أحمد الجوادي إنجازاً جديداً بتتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر سباحة حرة، ضمن منافسات بطولة العالم للرياضات المائية الجارية حالياً في سنغافورة، ليضيف الذهبية الثانية إلى رصيده في البطولة بعد فوزه السابق في سباق 800 متر حرة.

وأكدت جريدة “الشروق” التونسية أن الجوادي واصل تألقه اللافت، معززاً مكانته كأحد أبرز نجوم السباحة العالمية في فئته. وكان قد حقق، الأربعاء الماضي، أول ذهبية له في البطولة في سباق 800 متر، بزمن قدره 7:36.88 دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت في تاريخ هذا السباق، بحسب وسائل إعلام تونسية.

ويعد هذا التتويج أول لقب عالمي رسمي في مسيرة الجوادي، الذي كان قد احتل المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، قبل أن ينجح في التفوق على نخبة من السباحين العالميين، بينهم الألماني سفن شفارتز والسباح لوكاس مايرتنز، اللذان حصدا الميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي.

وكان الجوادي قد تأهل إلى نهائي سباق 800 متر بعد تصدره التصفية الثانية بزمن 7:41.58 دقائق، ما أظهر جاهزيته الكبيرة وتحضيره الدقيق للمنافسات.

ويواصل السباح التونسي الشاب تعزيز سجله الدولي، بعدما سبق له الفوز بذهبية سباق 1500 متر وبرونزية 800 متر في كأس العالم للسباحة 2024، مما يجعله من أبرز الوجوه الصاعدة في السباحة العالمية.

وتشارك تونس في بطولة العالم الحالية ببعثة رياضية تضم أربعة سباحين: أحمد الجوادي، محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد، وجميلة بولكباش، وسط طموحات بتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية البلاد في المحافل الدولية.

كوريا الجنوبية: لا تغيير في حجم القوات الأمريكية على أراضينا رغم استراتيجية واشنطن الجديدة

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، أن حجم ودور القوات الأمريكية المتمركزة في بلاده “سيبقيان دون تغيير”، نافياً وجود أي مخاوف لدى سيئول بشأن هذا الملف، وسط تقارير عن استراتيجية أمريكية جديدة لإعادة توزيع القوات وتركيز المواجهة مع الصين.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية، اليوم الإثنين، عن الوزير الكوري قوله إن “المحادثات الجارية مع واشنطن لا تتضمن أي نقاش حول تقليص عدد الجنود الأمريكيين”، مشدداً على أن العلاقات مع الولايات المتحدة تبقى “قوية وثابتة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التكهنات حول احتمال خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، والتي يتجاوز قوامها 28 ألف جندي، وذلك ضمن توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التحالفات العسكرية حول العالم، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضح تشو أنه التقى خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين أكدوا له “عدم وجود أي نية لتعديل تمركز القوات الأمريكية أو تقليص حجمها في كوريا الجنوبية”.

وتتحمل سيئول، بموجب اتفاقية التدابير الخاصة الموقعة منذ عام 1991، جزءاً كبيراً من تكاليف وجود القوات الأمريكية على أراضيها، بما يشمل بناء المنشآت العسكرية والثكنات والمرافق التشغيلية واللوجستية، في إطار شراكة دفاعية تُعد من أركان التحالف بين البلدين.

مراسلة برازيلية تصد محاولة سرقة هاتفها أثناء بث مباشر في ريو دي جانيرو

تعرضت مراسلة قناة “باند ريو” البرازيلية، كلارا نيري، لمحاولة سرقة هاتفها الجوال أثناء استعدادها لبث مباشر في مدينة ريو دي جانيرو. حاول لص على متن دراجة نارية انتزاع الهاتف من يدها، لكنها تمكنت من استعادته بعد أن سقط منها خلال المواجهة.

ونشرت كلارا مقطعًا مصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادث، مؤكدة أن اللص لم ينجح في سرقة الهاتف بسبب تمسكها القوي به. وأشارت إلى أن كاميرات المراقبة رصدت وجه المعتدي، رغم تغطية لوحة دراجته النارية، وذكرت أنها أبلغت الشرطة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وتشهد مدينة ريو دي جانيرو ارتفاعًا حادًا في معدلات الجريمة، لا سيما سرقات الهواتف المحمولة، التي زادت بنحو 40% بين يناير ويوليو 2024، وفق بيانات رسمية، ويثير هذا التصاعد القلق بسبب تكرار الإفراج السريع عن المجرمين رغم القبض عليهم، ما يفاقم مخاوف السكان والزائرين على حد سواء.

الشبح في قبضة الشرطة المصرية بعد بث مباشر.. من هي سيدة الذهب والدولارات؟

أثارت المنتجة المصرية ليلى الشبح جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب القبض عليها في منزلها وبحوزتها مجوهرات ودولارات، وذلك بعد بث مباشر مثير عبر حساباتها.

ليلى محمد عبدربه، المعروفة باسم ليلى الشبح، تبلغ من العمر 65 عاماً، بدأت مسيرتها الإعلامية كمقدمة برامج بسيطة، وحققت شهرة أولى من خلال فيديو “الواد ده بتاعي” عام 2017 الذي انتشر بشكل واسع وظهرت فيه مع ابنتيها.

في السنوات الأخيرة، عادت ليلى بقوة على السوشيال ميديا بإطلالات فاخرة ومجوهرات ذهبية كثيرة، وبدأت تتحدث بصراحة عن ثروتها وعلاقاتها وحتى خلافاتها، مما جذب اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين تابعوا حياة الرفاهية التي تعرضها.

لكن مسيرتها لم تخلُ من المشاكل، إذ تورطت في مشادة علنية مع الفنانة هند عاكف خلال عزاء الموسيقار حلمي بكر، مما أدى إلى تقديم بلاغ رسمي ضدها بتهمة السب والقذف، وما زالت التحقيقات في القضية مستمرة.

وجاء توقيفها بعد بث مباشر اتهمت خلاله عددًا من الشخصيات العامة باتهامات خطيرة وغير موثقة، ما اعتُبر تحريضًا وتشويهًا علنيًا.

تواجه ليلى الشبح حالياً اتهامات بنشر أخبار كاذبة، القذف العلني، التحريض على الكراهية، بث البلبلة في المجتمع، والتشهير عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الواقعة ضمن حملة قانونية متزايدة ضد بعض صناع المحتوى الإلكتروني، بعد شكاوى عديدة من مواطنين وشخصيات عامة اتهموا بعض “البلوغرز” باستخدام المنصات الرقمية للإساءة والتشهير والتربح غير المشروع.

أستراليا تسجل أعلى معدل تجنيد منذ 15 عاماً بفضل إعلانات “تيك توك”

حقق الجيش الأسترالي أعلى أرقام تجنيد للمجندين الجدد منذ 15 عاماً، حيث عزى المسؤولون هذا الارتفاع إلى الحملات الإعلانية الرقمية التي استهدفت جيل الشباب عبر منصات مثل “تيك توك” والألعاب الإلكترونية.

وأكد مات كيو، وزير شؤون الأفراد في وزارة الدفاع، أن الاستراتيجية الرقمية الذكية، والتي شملت إعلانات موجهة على “تيك توك” ومنصات الألعاب، ساعدت قوة الدفاع الأسترالية (ADF) في جذب أكبر عدد من المجندين منذ 2009-2010.

وخلال السنة المالية 2024-2025 التي انتهت في يونيو الماضي، جندت قوة الدفاع الأسترالية أكثر من 7 آلاف فرد بدوام كامل، بينما ارتفع عدد الطلبات إلى أكثر من 75 ألف طلب، بزيادة سنوية بلغت 28%، وكان متوسط عمر المجندين الجدد 23 عاماً.

كما انخفض معدل مغادرة الجيش إلى 7.9%، مما ساعد في رفع القوة العاملة الدائمة إلى أكثر من 61 ألف فرد، مع استمرار الحكومة في تحقيق هدف الوصول إلى 96 ألف فرد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وأشار وزير الدفاع ريتشارد مارلز إلى أهمية بناء قوة دفاعية قوية لحماية المصالح الاستراتيجية لأستراليا، مؤكداً على الاستثمارات الكبيرة لدعم وتنمية قوة العمل الدفاعية للمستقبل.

كاميرا توثق لحظة رعب.. حوت غاضب يُطيح بامرأة من قاربها قبالة شاطئ نيوجيرسي

أسقط حوت من فصيلة “المنك” امرأة من قاربها في خليج بارنيغت بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد أن صدم القارب بقوة أثناء محاولته الهروب من المياه الضحلة وهو في حالة اضطراب واضحة.

وأظهرت لقطات الفيديو الحادثة التي وقعت يوم الأحد، حيث اندفع الحوت تحت القارب ما تسبب بانقلابه وقذف المرأة في المياه الهائجة، وتم سحبها بسرعة دون أن تُصاب بأذى.

وقالت كيم مانسيني، التي وثقت الحادث بالكاميرا، إن الحوت كان في محنة حقيقية وكان يكافح للوصول إلى مياه أعمق، مضيفة: “لقد كانت تجربة جنونية”.

وأفادت التقارير بأن الحوت نفق بعد الحادث.

طائرة إيرباص تضررت جراء اصطدام طائر كبير أثناء الإقلاع في مدريد واضطرارها للعودة

اضطرت رحلة الخطوط الجوية الإسبانية “IB579” المتجهة إلى باريس للعودة إلى مطار “أدولفو سواريز” في مدريد بعد تعرضها لأضرار جسيمة جراء اصطدام طائر كبير أثناء الإقلاع.

وأظهرت صور من المطار تضرر مقدمة الطائرة من طراز “إيرباص A321-253NY” وقبة الرادار، ما أدى إلى سقوط غلاف المقدمة.

وفقاً لبيانات موقع “فلايت رادار24″، حلق الطائرة لفترة قصيرة فوق منطقة مدريد قبل أن تعود إلى المطار بعد أكثر من ساعة من الإقلاع. تسبب الحادث في تأخير وإلغاء رحلات عدة، خاصة المتجهة إلى لندن، ما أدى إلى فوضى في حركة السفر وارتباك بين المسافرين.

وعبر العديد من الركاب عن إحباطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر بعضهم صوراً من نوافذ الطائرات المتوقفة، بينما أُعيد توجيه رحلات أخرى إلى مدن مثل بروكسل.

وأعلنت الشركة المشغلة حل المشكلة الفنية، لكنها حذرت من استمرار التأخيرات بسبب تراكم الرحلات، ونصحت الركاب بمتابعة تحديثات رحلاتهم.

من جانبها، أفادت شركة “NATS” المسؤولة عن المراقبة الجوية في بريطانيا باستئناف عمليات المغادرة من جميع المطارات، لكنها توقعت استمرار التأخيرات خلال الساعات المقبلة. يُذكر أن حوادث اصطدام الطيور بالطائرات نادرة، لكنها قد تتسبب بأضرار كبيرة وتعطيل حركة الملاحة الجوية، خاصة في فترات الذروة كفصل الصيف.

كوريا الجنوبية تبدأ إزالة مكبرات الصوت الدعائية على الحدود مع الشمال لتخفيف التوتر

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، بدء إزالة مكبرات الصوت الدعائية المثبتة على الحدود مع كوريا الشمالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر بين البلدين، وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تعليق البث بأمر من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وأكدت الوزارة أن العملية تشمل إزالة نحو 20 مكبراً ثابتا خلال هذا الأسبوع، مشددة على أن هذه الخطوة لن تؤثر على جاهزية الجيش، ولم تُجرِ سيئول أي مشاورات مسبقة مع بيونغ يانغ، التي لم تُظهر مؤشرات على اتخاذ خطوات مماثلة حتى الآن، رغم رصد أعمال صيانة لمكبرات صوتها على الجانب الآخر.

يذكر أن كوريا الجنوبية أعادت إطلاق حملة البث الدعائي في 2023 بعد توترات في العلاقات مع الشمال، فيما يسعى الرئيس لي جاي ميونغ، منذ توليه منصبه، إلى تخفيف التوترات وتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، داعياً إلى وقف المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ من قبل المنظمات المحلية.

وزارة الداخلية السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق إرهابيين تورطا في جرائم عنف ودعم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين سعوديي الجنسية، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم إرهابية جسيمة.

وجاء في بيان الوزارة أن كل من عبدالرحيم بن حمد بن محمد الخرماني وتركي بن هلال بن سند المطيري أقدما على الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإطلاق النار على رجال الأمن بقصد القتل، بالإضافة إلى تصنيع المتفجرات وحيازتها، وتمويل ودعم الأعمال الإرهابية.

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما، وتمت إحالتهما إلى المحكمة المختصة التي قضت بثبوت التهم، وصدر بحقهما حكم بالقتل تعزيراً، وتم تأييد الحكم من المحكمة العليا، قبل صدور الأمر الملكي بتنفيذه.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام اليوم الإثنين 10/2/1447هـ الموافق 4 أغسطس 2025 بمنطقة مكة المكرمة.

وشددت وزارة الداخلية على التزام المملكة بحفظ الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يهدد أمن البلاد ويعتدي على أرواح المواطنين والمقيمين، محذرة في الوقت ذاته من أن العقاب الشرعي هو المصير لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

اتهام شاب بريطاني بقتل الطالب السعودي محمد القاسم في كامبريدج

اتهمت الشرطة البريطانية، الإثنين، شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً بقتل الطالب السعودي محمد القاسم، في حادث طعن وقع نهاية الأسبوع جنوب مدينة كامبريدج، ووصِف بأنه “غير مبرر”.

وذكرت شرطة مقاطعة كامبريدج في بيان رسمي أنها وجهت تهمة القتل إلى المتهم الذي سيمثل لاحقاً أمام المحكمة الجزئية، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل آخر يبلغ من العمر 50 عاماً للاشتباه في مساعدته للجاني بعد ارتكاب الجريمة.

وأوضحت السلطات أن الضحية، وهو مواطن سعودي، كان يشارك في برنامج تدريبي أكاديمي لمدة عشرة أسابيع في كامبريدج. ومن المقرر أن يُجرى تشريح لجثمانه يوم الثلاثاء ضمن التحقيقات الجارية.

في السياق، أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة متابعتها للقضية منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات البريطانية المختصة لكشف ملابسات الجريمة، واستكمال إجراءات نقل جثمان القاسم إلى المملكة.

وأعربت السفارة عن ثقتها بالقضاء البريطاني، مؤكدة حرصها على حقوق المواطن السعودي وأسرته.

الواقعة أثارت صدمة واسعة بين أبناء الجالية السعودية في بريطانيا، الذين دعوا إلى محاسبة المتورطين وضمان سلامة الطلاب السعوديين المبتعثين.

الأردن يرحّل أكثر من 4300 عامل أجنبي مخالف في النصف الأول من 2025

أعلنت وزارة العمل الأردنية، الإثنين، أن عدد العمال الأجانب المخالفين الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 4379 عاملاً، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي.

وذكر التقرير أن 173 عاملاً صدرت بحقهم قرارات تسفير مكتبية خلال الفترة ذاتها، في حين أُلغيت قرارات ترحيل بحق 327 عاملاً بعد دفع الغرامات المترتبة عليهم، وأُلغيت قرارات تسفير بحق 194 آخرين استناداً إلى القرار رقم “2020/7″، كما تم الإفراج عن 50 عاملاً غير أردني بعد حصولهم على كفالة.

وبحسب المادة 12 من قانون العمل الأردني، يحق لوزير العمل إصدار قرار بتسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويُمنع استقدام العامل المبعد مجددًا قبل مرور ثلاث سنوات على تنفيذ القرار.

كما سجلت الوزارة 47 اعتراضاً على قرارات وإجراءات مفتشي العمل خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وكان وزير العمل خالد البكار قد أعلن في نوفمبر الماضي عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تبسيط تنظيم العمالة الوافدة، والسماح بإعادة تصويب أوضاع المخالفين لتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة منهم، وفق أحكام القانون والأنظمة المعمول بها.

“بريتيش بيتروليوم” تعلن عن اكتشاف أكبر حقل نفط وغاز في البرازيل منذ 25 عاماً

أعلنت شركة “بريتيش بيتروليوم” البريطانية (BP) عن اكتشاف حقل “بوميرانغ” في البرازيل، واصفةً إياه بأنه أكبر اكتشاف تحققه الشركة خلال ربع قرن.

وذكرت BP في بيان رسمي: “يسعدنا الإعلان عن هذا الاكتشاف المهم في حقل بوميرانغ، الأكبر لشركتنا منذ 25 عاماً”، مشيرة إلى أن الحقل يقع في حوض سانتوس، على بعد 404 كيلومترات من سواحل ريو دي جانيرو.

وبحسب البيان، وصلت أعمال الحفر إلى عمق 2372 متراً تحت سطح البحر، بينما بلغ العمق الإجمالي للبئر 5855 متراً، ما يعكس حجم المشروع وتعقيده.

وأوضحت الشركة أنها تعتزم توسيع إنتاجها العالمي من النفط ليصل إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

ويعد هذا الاكتشاف تطوراً مهماً في قطاع الطاقة البرازيلي، ويعزز موقع البلاد كمركز رئيسي لإنتاج النفط والغاز في أميركا اللاتينية.

اندلاع حريق خلال مهرجان الألعاب النارية في يوكوهاما والفرق تواصل جهود السيطرة

اندلع حريق اليوم الاثنين أثناء مهرجان الألعاب النارية في مدينة يوكوهاما اليابانية، حيث يُعتقد أن الحريق بدأ من بارجة كانت تطلق منها الألعاب النارية.

وأظهرت لقطات فيديو تصاعد ألسنة اللهب وحدوث انفجارات متفرقة نتيجة اشتعال الألعاب النارية، واستمر الحريق لأكثر من ساعة. حتى الآن، لم تصدر تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات أو ضحايا.

وصرحت السلطات المحلية بأن فرق الإطفاء ما زالت تعمل على السيطرة على الحريق، الذي استمر حتى الساعة 20:50 بالتوقيت المحلي.