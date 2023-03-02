من ليبيا إلى أوكرانيا.. موسكو تواصل رحلة نشر مقاتيلها

قال موقع يوكرينفورم إن ّالقوات الروسية نشرت مقاتلين أكثر خبرة من مجموعة فاغنر سيئة السمعة في هجومها على مدينة باخموت، مضيفا أن المقاتلين خاضوا معارك على الأراضي السورية والليبية.

وأضاف الموقع أن القوات الأوكرانية ألحقت خسائر فادحة بتلك الوحدات، ولم تسمح للقوة بمحاصرة البلدة، مشيرا إلى أنّ من السمات المميزة إدخال الروس لوحدات فاغنر الأكثر استعدادًا في الهجوم، وهذه الوحدات يرأسها عسكريون لديهم خبرة قتالية في سوريا وليبيا.

يذكر أن جلب المرتزقة الروس إلى ليبيا جرى عام 2018 من قبل حفتر للمساعدة في العدوان على طرابلس، وبعد فشل جهوده ودعم مجلسي النواب والأعلى للدولة حكومة موحدة عام 2021 ، ابتعدت فاغنر وحلفاؤها السوريون عن الأضواء.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، نقلت فاغنر أيضا بعض مرتزقتها، بمن فيهم بعض السوريين، من ليبيا إلى أوكرانيا، كما قال مستشار للحكومة السورية ومسؤولون أمنيون أوروبيون سابقا.