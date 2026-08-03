من ليفربول إلى قائمة عظماء أوروبا.. «محمد صلاح» يواصل تحطيم الأرقام

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بين كبار هدافي كرة القدم الأوروبية، بعدما دخل قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب هداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال القرن الـ21، وفق إحصائية نشرتها شبكة PopFoot المتخصصة بالأرقام والإحصاءات.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة التي وصل إليها قائد منتخب مصر في كرة القدم العالمية، بعدما حافظ لسنوات طويلة على مستواه التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أقوى المسابقات المحلية في العالم، ليصبح ضمن نخبة محدودة من اللاعبين الذين نجحوا في حصد جائزة الهداف أكثر من مرة خلال مسيرتهم.

وضمت قائمة PopFoot مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم الحديثة، حيث تصدر الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الترتيب برصيد ثمانية ألقاب هداف لكل لاعب.

وجاء الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع برصيد ستة ألقاب، بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في المركز التالي برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

أما محمد صلاح، فجاء في المركز السابع برصيد أربعة ألقاب هداف للدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، متساويًا مع الفرنسي تييري هنري والإيطالي شيرو إيموبيلي، ليضيف رقمًا جديدًا إلى سجله الحافل في الملاعب الأوروبية.

ولا ترتبط قيمة هذا الرقم بإحصائية PopFoot فقط، إذ تؤكد سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز أن محمد صلاح، إلى جانب تييري هنري، يحملان الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجًا بجائزة الحذاء الذهبي في تاريخ البريميرليغ، برصيد أربعة ألقاب لكل منهما.

وحصد محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي في مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2021-2022 و2024-2025، ليصبح أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمتها في تاريخ المسابقة منذ انضمامه إلى ليفربول.

ويعكس هذا الإنجاز حجم الاستمرارية التي يتمتع بها النجم المصري، الذي نجح في المنافسة على صدارة الهدافين خلال مواسم مختلفة، رغم تغير المنافسين وظهور أجيال جديدة من النجوم في الدوري الإنجليزي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي حصد الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في موسم 2025-2026، بات على بعد لقب واحد فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله محمد صلاح وتييري هنري، في سباق يعكس القيمة التاريخية للإنجاز الذي حققه اللاعب المصري.

وعلى مستوى التأثير الهجومي الشامل، واصل محمد صلاح تعزيز مكانته بين أبرز لاعبي البريميرليغ، بعدما كشفت إحصائية حديثة لمنصة Sofascore أنه أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال آخر عشرة مواسم في البطولة.

ووصلت مساهمات صلاح التهديفية إلى 284 مساهمة بين التسجيل وصناعة الأهداف، متفوقًا على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذه الفترة، ليؤكد دوره الكبير في صناعة الفارق مع ليفربول.

ويستمر محمد صلاح في تصدر المشهد الكروي داخل وخارج الملعب، وسط اهتمام واسع بمستقبله مع ليفربول مع اقتراب نهاية مسيرته مع النادي الإنجليزي، الذي أصبح أحد أبرز محطاته الاحترافية.

وفي ظل التكهنات التي أحاطت بمستقبله خلال الفترة الماضية، نفى رئيس نادي طرابزون سبور التركي إرتوغرول دوغان صحة الأنباء التي ربطت النادي بالتعاقد مع قائد منتخب مصر، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات رسمية مع اللاعب.

وجاء نفي رئيس النادي التركي لينهي الجدل الذي أثير حول إمكانية انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي، في وقت يواصل فيه النجم المصري تركيزه على مسيرته مع ليفربول ومواصلة كتابة الأرقام القياسية.