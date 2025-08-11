من مأساة فلوريدا إلى حرائق أمريكا.. كوارث تضرب دولاً عديدة

شهدت عدة دول خلال الساعات الأخيرة موجة من الكوارث والحوادث المأساوية التي خلفت وفيات وخسائر واسعة، ففي مصر، لقي شابان مصرعهما أثناء التنقيب غير الشرعي عن الذهب في جبال قنا، كما أودى حادث دهس على كورنيش الإسكندرية بحياة اثنين وإصابة سبعة آخرين، بينما فجعت الكويت بوفاة الكاتب الصحافي والنائب السابق أحمد يوسف النفيسي، الولايات المتحدة بدورها شهدت جريمة صادمة في فلوريدا حيث قتل مراهق والديه بمطرقة، في وقت أجبرت حرائق كولورادو السلطات على إخلاء سجن بالكامل، كوريا الجنوبية سجلت حادثة تخريب جديدة لقصر غيونغبوك الملكي، فيما شب حريق محدود في مسجد-كاتدرائية قرطبة التاريخي بإسبانيا.

جريمة مروعة في فلوريدا: مراهق يهشم رؤوس والديه بمطرقة ويقيم حفلة داخل المنزل

في واقعة صادمة هزّت الولايات المتحدة، أقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً على قتل والديه بطريقة وحشية باستخدام مطرقة داخل منزلهما في فلوريدا عام 2011، قبل أن يقيم حفلة شارك فيها أكثر من 60 مراهقاً، معظمهم لم يكن يعلم بما حدث.

تايلر هادلي، الضحية والقاتل في آن واحد، ضرب والدته ووالده حتى الموت، ثم قام بإخفاء جثتيهما في غرفة النوم، مُغطياً إياها بملاءات وسجاد وكتب، وقضى ساعات في تنظيف الدماء، كما أكد في مقابلة تلفزيونية أجريت معه عام 2024.

ورغم مشهد الجريمة الدامي، نشر هادلي على فيسبوك دعوة للحضور إلى الحفلة في المنزل قائلاً: “حفلة في منزلي الليلة.. ربما”، مما يدل على تصرفه غير الطبيعي تجاه ما ارتكبه.

واعترف خلال التحقيقات بأنه تناول حبوب الإكستاسي قبل الجريمة، وأنه شعر بانفصال عاطفي أثناء ارتكابه للقتل، كما أوضح أنه كان يخطط للجريمة منذ أسابيع، بل أبلغ أصدقاءه بذلك.

وبعد اكتشاف الجريمة، أقر تايلر هادلي بذنبه وحُكم عليه بالسجن المؤبد مرتين دون إمكانية الإفراج المشروط، وسيكون مؤهلاً لمراجعة الحكم في عام 2039.

الكويت.. وفاة الكاتب الصحافي والنائب السابق أحمد يوسف النفيسي

توفي اليوم الاثنين الكاتب الصحافي الكويتي والنائب السابق أحمد يوسف النفيسي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني في مجالات السياسة والصحافة والفكر.

وولد النفيسي في الكويت، وانتخب عضواً في مجلس الأمة عام 1971 عن الدائرة السادسة (القادسية)، ممثلاً عن حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين، وكان معروفاً بمواقفه البارزة ودفاعه عن القضايا الوطنية.

وتولى رئاسة تحرير جريدة الطليعة، وأسهم من خلالها في إثراء الساحة الصحافية والفكرية، تاركاً إرثاً مهنياً وفكرياً سيظل حاضراً في الذاكرة الوطنية.

عملية تنقيب غير شرعية عن الذهب في مصر تنتهي بمأساة.. العثور على جثتي شابين في جبال قنا

عثرت السلطات المصرية في محافظة قنا على جثتي شابين في حالة تعفن متقدمة، إثر عملية تنقيب غير قانونية عن الذهب في منطقة الفواخير الواقعة على طريق قنا-القصير جنوب مصر.

وتلقى الأمن إخطاراً باختفاء الشابين من قرية الحجيرات بمركز قنا، واللذين كانا في طريقهما إلى منطقة جبلية على الحدود بين البحر الأحمر وقنا بحثاً عن الذهب في مغامرة خطرة، وبعد تمشيط دقيق لتضاريس وعرة، تم العثور عليهما وسط الصخور الصحراوية في حالة وفاة يُرجح أن سببها الإجهاد الشديد والعطش.

ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتم تعيين طبيب شرعي لتشريح الجثتين وكشف أسباب الوفاة، في حين ما تزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة.

وتُعد منطقة الفواخير من المناطق الغنية بالذهب في مصر، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعداً في عمليات التنقيب غير الشرعية، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب عالمياً وقلة فرص العمل في الصعيد، وغالباً ما تُجرى هذه العمليات بمعدات بدائية وفي ظروف خطرة، ما يؤدي إلى حوادث متكررة تشمل انهيارات أنفاق واختناقات مميتة.

وفي يناير 2024، كشف مستشار وزير التموين عن اكتشاف منجم ذهب واعد في منطقة أبو مروات القريبة، ما زاد من جاذبية المنطقة للمنقبين غير الشرعيين. وتقدر احتياطيات مصر من الذهب بمليون طن في مناطق جبال البحر الأحمر، ما يجعلها هدفاً مهماً للتنقيب غير القانوني.

حادث مروع على كورنيش الإسكندرية.. سيارة ميكروباص تدهس 9 أشخاص وضحايا من أسرة كاملة

شهدت منطقة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية شمال مصر حادث تصادم مأساوي، حيث فقد سائق سيارة ميكروباص السيطرة على مركبته بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى انحراف السيارة ودهس تسعة أشخاص أثناء محاولتهم عبور طريق الكورنيش باتجاه محطة الرمل.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم حالة حرجة يُشتبه بوجود نزيف في المخ. تم نقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج، فيما نُقلت جثتا المتوفين إلى مشرحة الإسعاف.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على سائق الميكروباص، وتم تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وسط فحوصات تقنية للتأكد من حالة المركبة وأهلية السائق.

وأثار الحادث حالة استياء واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بتشديد الرقابة على وسائل النقل العامة وتطبيق قوانين المرور بحزم، خاصة في المناطق المزدحمة مثل كورنيش الشاطبي الذي يشهد حركة مرور كثيفة بسبب قربه من معالم سياحية هامة.

وتكرر حوادث السير في الإسكندرية، ولا سيما على طريق الكورنيش والطريق الصحراوي، مع تبقى السرعة الزائدة السبب الرئيسي في غالبية تلك الحوادث. ووفقًا لإحصاءات رسمية، شهدت مصر أكثر من 12,500 حادث سير خلال عام 2024، أدت إلى آلاف الوفيات والإصابات.

حريق في وادي الملوك بالأقصر.. السياحة المصرية تؤكد سلامة الآثار والسيطرة الكاملة على الحريق

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن نشوب حريق محدود في منطقة وادي الملوك الشهيرة بالبر الغربي في الأقصر، مؤكدة أن الحريق اقتصر على الكافتيريا الخاصة بالمنطقة وتمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أضرار في الآثار أو المباني التاريخية.

وأوضح الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، في بيان رسمي، أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي، مشيراً إلى أن جميع المقابر والمباني الأثرية في وادي الملوك آمنة وفي حالة جيدة من الحفظ.

ولفت إلى عدم وقوع إصابات أو خسائر مادية أو بشرية جراء الحريق، مؤكداً توجهه فور اندلاع الحريق إلى الموقع برفقة فريق مفتشي آثار البر الغربي ومسؤولي أمن الآثار لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما أوضح أنه يجري التنسيق حالياً مع محافظة الأقصر لإزالة مخلفات الكافتيريا وإعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على استمرار مراقبة المنطقة للحفاظ على سلامة الموقع الأثري الذي يعد من أشهر المواقع التاريخية في مصر والعالم.

مصر: ضابط شرطة يثير أزمة مع القضاة بعد اعتدائه على موظف بنادي القضاة في الجيزة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في مصر، بعدما وثق اعتداء ضابط شرطة على موظف إداري يعمل “حارس سيارات” بنادي القضاة النهري في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وجاء الحادث عندما منع الموظف، المعروف بـ”السايس”، شخصاً من ركن سيارته في مكان غير مصرح به أمام النادي، ليتبين لاحقاً أن المعتدي هو ضابط شرطة يعمل في قطاع الأمن المركزي، ورد الضابط بالاعتداء عليه بالضرب، مستغلاً سلطته كضابط، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط القضائية والمجتمعية.

وأصدر نادي القضاة بياناً رسمياً أكد فيه مراجعة كاميرات المراقبة التي وثقت الحادث، وذكر أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة الدقي وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأشار البيان إلى أن الضابط حضر برفقة قياداته إلى مقر النادي في شامبليون، وقدم اعتذاراً رسمياً للقضاة وللموظف، مشدداً على أنه لم يكن يعلم أن الموقع تابع للنادي بسبب قربه من مطعم قريب. كما قام الضابط بتقبيل رأس الموظف في محاولة لإرضائه، في حين لا تزال القضية قيد التحقيق لدى النيابة.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية المصرية متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط وإحالته للتحقيق.

انتشار مخيف لنبات “الداتورة” السام في محافظة الأنبار العراقية وتحذيرات رسمية من مخاطره

تشهد محافظة الأنبار العراقية، ولا سيما قضاء البغدادي، انتشارًا مقلقًا لنبات “الداتورة” السام الذي يغزو المناطق الزراعية وأطراف الأحياء السكنية، مما دفع السلطات المحلية لإطلاق تحذيرات عاجلة من خطورته على الإنسان والحيوان.

وأفاد إبراهيم الشمري، مدير إعلام دائرة صحة الأنبار، بأن النبات يحتوي على مركبات سامة مثل الأتروبين، الهيوسيامين، والسكوبولامين، التي تؤثر بشكل خطير على الجهاز العصبي وقد تؤدي إلى الوفاة عند تناولها.

وأوضح أن قلة الوعي بخطورة النبات تزيد من مخاطر استخدامه عن طريق الخطأ أو لأغراض غير مشروعة.

من جهته، أكد المهندس الزراعي وعد نجم أن “الداتورة” تتميز بقدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية وسرعة انتشارها عبر الرياح والمياه، ما يجعل مكافحتها تحديًا كبيرًا يستلزم تعاونًا بين الجهات الصحية والزراعية والأمنية، إلى جانب حملات توعية مستمرة للسكان.

ودعت السلطات السكان إلى تجنب لمس النبات أو اقتلاعه بدون وسائل حماية، محذرة من إمكانية امتصاص السموم عبر الجلد أو انتقالها إلى العينين والفم.

يُذكر أن نبات “الداتورة” يتميز بأوراقه العريضة وزهوره البوقية البيضاء أو البنفسجية، ويحمل سمومًا تسبب أعراضًا مثل جفاف الفم، اتساع حدقة العين، الهلوسة، وفي الحالات الشديدة قد تؤدي إلى فشل التنفس والوفاة إذا لم يُعالج المصاب فورًا.

حريق محدود يتلف جزءًا من مسجد-كاتدرائية قرطبة التاريخي في إسبانيا

نشب حريق محدود، في مسجد-كاتدرائية قرطبة التاريخي بإسبانيا، أسفر عن أضرار مادية محدودة في جزء صغير من المعلم، فيما بقي المبنى الرئيسي وهيكله في حالة آمنة، حسب تصريحات السلطات.

وأوضح العميد خواكين ألبرتو نييفا، رئيس مجلس المدينة ومدير إدارة النصب التذكاري، أن الحريق أتى على مساحة بين 25 إلى 50 مترًا مربعًا من إجمالي مساحة المسجد-الكاتدرائية التي تبلغ 13 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الكنيسة الصغيرة المجاورة، المعروفة باسم كنيسة الكفارة أو البشارة، حيث انهار سقفها وتعرضت الأعمال الفنية والتماثيل لبعض الأضرار، خصوصًا تلك التي انفصلت عن المذبح.

من جانبه، أكد عمدة قرطبة، خوسيه ماريا بيليدو، أن المبنى الأساسي للمعلم محفوظ وآمن، وأن المسجد لم يتضرر هيكله. وأضاف أن عملية الترميم ستكون معقدة بسبب طبيعة الأضرار.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحريق قد يكون ناجمًا عن مكنسة كهربائية، وهي الفرضية الرئيسية التي يجري التحقق منها.

ويعد مسجد-كاتدرائية قرطبة، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، من أبرز المعالم التاريخية في إسبانيا، وشيد في العصور الوسطى بمبادرة من أمراء وخلفاء أمويين بين القرنين الثامن والعاشر، ويستقبل نحو مليوني زائر سنويًا، ويعتبر هذا الحريق الثالث الذي يشهده المعلم منذ إنشائه.

ويأتي الحادث بعد عدة حرائق كبرى ضربت معالم تاريخية أخرى في أوروبا، منها حريق كاتدرائية نوتردام في باريس عام 2019.

ترامب يبعد صور أوباما وبوش الأب والابن عن أنظار زوار البيت الأبيض في خطوة تخالف التقاليد

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بنقل صور الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الأب والابن من الأماكن العامة في البيت الأبيض إلى منطقة خاصة ممنوعة على الزوار، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

وكشفت شبكة “سي إن إن” أن صورة أوباما، التي كانت معروضة عند مدخل البيت الأبيض، نُقلت إلى قمة السلم المؤدي إلى القسم السكني الخاص، وهي منطقة لا يسمح بدخولها سوى للعائلة الرئاسية، وموظفي الخدمة السرية، وعدد محدود من العاملين.

وتعكس هذه الخطوة استمرار التوتر بين ترامب وأوباما، خاصة بعد اتهام ترامب لسلفه بـ”الخيانة العظمى” على خلفية التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية. كما تشير إلى استمرار الخلافات مع عائلة بوش، رغم مشاركة جورج بوش الابن وزوجته في حفل تنصيب ترامب عام 2017.

ومن المعروف أن ترامب يتابع شخصياً تفاصيل التغييرات الداخلية في البيت الأبيض، حيث سبق أن استبدل صورة أوباما في الردهة الرئيسية بلوحة توثق محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا.

ويخالف هذا القرار البروتوكول المعتاد في البيت الأبيض، الذي يقضي بعرض صور الرؤساء السابقين في أماكن بارزة ومتاحة لزوار المبنى، ما يجعل الخطوة خروجاً واضحاً عن التقاليد الرئاسية الأمريكية.

تخريب جديد يستهدف قصر غيونغبوك الملكي في سيئول

تعرض قصر غيونغبوك الملكي، أحد أبرز مواقع التراث الثقافي في كوريا الجنوبية، لحادثة تخريب جديدة، بعد أشهر من واقعة مماثلة في أواخر عام 2023.

وأعلنت وكالة التراث الكورية، اليوم الاثنين، عن توقيف رجل يبلغ من العمر 79 عاماً في سيئول، بعد أن كتب عبارات على الأساس الحجري لبوابة غوانغهوامون الرئيسية للقصر باستخدام قلم تحديد أسود.

وتضمنت الكتابات “رسالة إلى الشعب والعالم” و”الرئيس ترامب”، حيث تم توقيفه قبل أن يكمل ما كان ينوي كتابته، في حين لا تزال دوافعه غير معروفة.

وأكدت الوكالة على إزالة الكتابات في نفس اليوم، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أعمال تخريب تستهدف التراث الوطني.

وينص القانون الكوري على إلزام المتسببين بأضرار في مواقع التراث الثقافي بتغطية تكاليف الترميم، والمشاركة في أعمال الصيانة.

يُذكر أن القصر، الذي يعود للعهد الملكي لمملكة جوسون (1392-1910)، تعرض لحوادث تخريب سابقة، منها حادثة في نهاية 2023 حين رش مراهق رسومات غرافيتي على جدرانه، ما كلف عمليات التنظيف حوالي 131 مليون وون (نحو 2160 دولاراً).

سقوط مؤلم يفسد احتفال سائق بفوزه بسباق “ناسكار”

تعرض السائق الأمريكي كونور زيليتش لحادث مؤلم أثناء احتفاله بفوزه في سباق من سلسلة NASCAR Xfinity Series، حيث أصيب بكسر في عظمة الترقوة.

وذكر زيليتش عبر حسابه على “إنستغرام” أن الحادث وقع بعد نهاية السباق عندما حاول الصعود إلى سقف سيارته للاحتفال، لكنه انزلق وسقط على رأسه مباشرة نحو الأرض. وأوضح أن فحوص الأشعة المقطعية أكدت عدم وجود إصابات في الرأس، وأن الإصابة الوحيدة هي كسر في الترقوة.

السائق الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، هو عضو في فريق “ريد بُل”، ويشارك في عدة سباقات ضمن سلسلة NASCAR وبطولات أخرى.

حرائق غابات ضخمة تضطر لإخلاء سجن في كولورادو وسط تحذيرات بتوسع النيران

أجبرت حرائق غابات واسعة النطاق في ولاية كولورادو السلطات على إخلاء مركز إصلاحية رايفل، حيث تم نقل 179 سجينا بأمان إلى مجمع إصلاحية بوينا فيستا الواقعة على بعد نحو 240 كيلومترا، وذلك تحسبا لتفاقم الوضع بسبب استمرار حريق “لي” في التمدد.

ويعد حريق “لي” من أكبر الحرائق في تاريخ كولورادو، إذ التهم مساحة تجاوزت 433 كيلومترا مربعا في مقاطعتي غارفيلد وريو بلانكو، مع نسبة احتواء لم تتجاوز 6% حتى الآن، وسط تحذيرات لسكان المناطق النائية بضرورة الاستعداد للإخلاء.

وتشارك في جهود إخماد الحريق أكثر من ألف رجل إطفاء، الذين يركزون على منع امتداد النيران إلى الطرق السريعة الحيوية في المنطقة، في حين أطلقت السلطات تحذيرات صحية بشأن تدهور جودة الهواء نتيجة للدخان الكثيف.

وفي جنوب ولاية كاليفورنيا، تم احتواء 62% من حريق “كانيون” الذي أتى على سبعة مبانٍ، وأسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء، بينهم قائد كتيبة تعرض لإصابات خطيرة.

كما يواصل حريق “غيفورد” أكبر حرائق كاليفورنيا هذا العام التهام مساحات شاسعة تجاوزت 466 كيلومترا مربعا في مقاطعتي سانتا باربرا وسان لويس أوبيسبو، مع احتواء نسبته حتى الآن 21%.

كولومبيا.. وفاة مرشح رئاسي بعد شهرين من محاولة اغتياله

توفي المرشح الرئاسي الكولومبي ميغيل أوريبي تورباي (39 عاماً) متأثراً بجراح أصيب بها خلال محاولة اغتيال وقعت في 7 يونيو أثناء إلقائه خطاباً في تجمع انتخابي بالعاصمة بوغوتا.

وأصيب أوريبي برصاصة في الرأس ونُقل على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة، وخضع لعدة عمليات جراحية دقيقة في الأعصاب، إلا أن حالته لم تتحسن حتى وفاته.

وألقي القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو مراهق، في موقع الحادث، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين على صلة بالحادث، بينما لا يزال الادعاء يواصل التحقيق مع مزيد من المشتبه بهم.

ويُعد اغتيال أوريبي مؤشراً خطيراً على تدهور الاستقرار السياسي في كولومبيا قبل عام من انتهاء ولاية الرئيس غوستافو بيترو، وقد يعيد رسم معالم انتخابات 2026 التي تعاني حتى الآن من غياب مرشحين بارزين.

وشهدت البلاد مسيرات حاشدة لآلاف الكولومبيين مرتدين الأبيض في تعبير عن دعمهم لأوريبي ورفضهم للعنف، وكانت مسيرة بوغوتا الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات.

يذكر أن أوريبي تورباي كان من أبرز أعضاء حزب الوسط الديمقراطي اليميني، وحفيد الرئيس الأسبق خوليو سيزار تورباي، ومن أشد منتقدي سياسة “السلام الشامل” التي اتبعها الرئيس بيترو للتفاوض مع الجماعات المسلحة، معتبراً أنها أعادت الجرأة للمجرمين وأعادت مناطق واسعة إلى دائرة الخطر.

وتاريخياً، يعود الاغتيال إلى حقبة عنف مميتة شهدتها كولومبيا في الثمانينيات والتسعينيات، حيث قُتل أربعة مرشحين رئاسيين خلال تلك الفترة في ذروة عنف عصابات المخدرات. كما تأثرت عائلة أوريبي بشكل شخصي، إذ فقدت والدته الصحفية ديانا تورباي حياتها عام 1991 أثناء محاولة إنقاذ فاشلة من كارتل ميديين.

وتلقى أوريبي تعليمه في جامعة لوس أنديس في بوغوتا وكلية كينيدي بجامعة هارفارد، ولم يكن مرتبطاً مباشرة بالرئيس السابق ألفارو أوريبي فيليز لكنه كان حليفا فكرياً وسياسياً مقرباً منه.

شركة سكاي فيجن المصرية تدشن أول خط جوي مباشر بين روسيا ومصر وتوسع حركة السياحة الروسية

أعلنت شركة الطيران المصرية الخاصة “سكاي فيجن إيرلاينز” تدشين أول خط جوي مباشر بين روسيا ومصر، حيث ستبدأ الرحلات من موسكو وسبع مدن روسية أخرى إلى المنتجعات المصرية، خاصة شرم الشيخ وجنوب سيناء.

وتبدأ الرحلات أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، وسط زيادة متوقعة في الطلب على السياحة المصرية من السوق الروسي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع حركة السياح الروس إلى مصر بنسبة 25-30% خلال موسم الشتاء 2025-2026.

وتأسست الشركة عام 2022، وبدأت عملياتها التجارية في يناير 2023، متخصصة في الرحلات المنتظمة والعارضة من المطارات الرئيسية في مصر.

ويأتي إطلاق الخط الجديد في إطار توسيع التعاون السياحي بين البلدين وتعزيز حركة السفر المباشرة بين موسكو ومدن روسية أخرى إلى مصر.