من مادة في زيت الزيتون.. عقار جديد لعلاج سرطان الدماغ القاتل

يعد الورم الأرومي الدبقي أكثر أورام المخ شيوعا، وبحسب العديد من الأطباء، فإن معظم المصابين به يموتون بعد أقل من عام واحد من التشخيص.

وأظهرت أحدث الدراسات الطبية، نتائج واعدة باكتشاف دواء مشتق من حمض الأوليك، وهي مادة كيميائية تتواجد بشكل طبيعي في زيت الزيتون، بعد أن أطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، تجارب المرحلة الثالثة لاختبار فعالية العقار الجديد.

كما أظهرت النتائج السابقة التي نشرت العام الماضي، وأجريت على 54 مريض، استجابة ربع المرضى بشكل إيجابي، وعاش مريض واحد لأكثر من 3 سنوات.

أما في المرحلة الحالية، من تجربة الدواء، المسمى حمض الإيدوكسيوليك أو” 2-OHOA”، سيخضع أكثر من 200 مريض للتجارب.

ويعمل الدواء عن طريق إعادة تشكيل أغشية الخلايا السرطانية لمنعها من العمل مثل الورم الطبيعي، ولمنع السرطان من النمو أو الانتشار بشكل فعال.

من جانبها، أوضحت الرئيسة التنفيذية لجمعية أورام المخ الخيرية في بريطانيا، الدكتورة ميشيل عفيف، أن أي بحث يمهد الطريق لعلاجات أفضل للأشخاص الذين يواجهون الأورام الأورومية الدبقية، يعد علامة فارقة مهمة.

مضيفة: نحن نتطلع إلى متابعة التقدم في هذا العلاج الجديد في المرحلة الثالثة من التجربة.

أما مديرة المشاركة العلمية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ماريان بيكر، فقالت: من المذهل أن نرى ذلك الدواء يصل إلى المرحلة الثالثة من الدراسات، حيث يعمل الباحثون مع مجموعات أكبر من المتطوعين المصابين بالورم الأرومي الدبقي، مما سيمنح المزيد من خيارات العلاج للأشخاص الذين يعانون من أورام المخ وأنواع أخرى من السرطان.