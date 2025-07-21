من مارسيليا إلى النجومية العالمية.. قصة رفض النادي الفرنسي لـ«اللاعب رياض محرز»

كشف النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي أهلي جدة السعودي، عن حلمه القديم في اللعب لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مؤكداً أن هذا النادي كان ولا يزال حلمه منذ الصغر.

وقال محرز في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “كنت دائماً أرغب في اللعب لأولمبيك مارسيليا، وأحببت هذا النادي كثيراً، خاصة اللاعبين الذين مروا من هناك مثل دروغبا، ونيانغ، ونصري، وريبيري”. وأضاف: “لكن مسيرتي سارت في طريق مختلف تماماً”.

وكان محرز قريباً من الانضمام إلى مارسيليا في عام 2014، قبل توقيعه مع ليستر سيتي الإنجليزي، إلا أن إدارة النادي الفرنسي لم تمنحه الفرصة، حيث وصفه المدير الرياضي آنذاك جوزيه أنيغو بأنه “لا يمتلك المؤهلات اللازمة”.

وبالرغم من ذلك، حقق محرز نجاحات كبيرة مع ليستر سيتي بتتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، ثم استمر في تألقه مع مانشستر سيتي محققاً عدة بطولات قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.