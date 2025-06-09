من ماليزيا إلى أمريكا.. سلسلة حوادث مأساوية وبطولات إنسانية تتحدى الخطر

خلال ساعات قليلة، اجتمعت مأساة وحوادث متسارعة من مختلف أنحاء العالم لتكشف هشاشة الحياة بين لحظات الألم والشجاعة، فمن ماليزيا حيث راح 15 طالباً جامعيًا ضحية حادث سير مروع، إلى المغرب الذي شهد مصرع 7 أشخاص في انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات، مرورًا ببطولة استثنائية لسائق شاحنة وقود مصري ضحى بنفسه لإنقاذ المدنيين من كارثة محققة، على صعيد آخر، اندلع حريق مفاجئ في طائرة بمطار بغداد، واضطرت مروحية هندية للهبوط اضطراريًا وسط طريق سريع بعد عطل فني، كما تحطمت طائرة في ولاية تينيسي الأمريكية وسط تحركات طوارئ مكثفة، وفي ظلال هذه الحوادث، توفيت مراهقة أمريكية بعد تحدٍ خطير على تيك توك، وشهدت نيويورك انفجار قارب دفع ركابه للسباحة من أجل النجاة، بينما تتصاعد المخاوف البيئية بعد تسرب 30 طنًا من الديزل في نهر ينيسي إثر جنوح سفينة روسية.

ماليزيا.. مصرع 15 شخصاً في حادث سير مروع بين حافلة جامعية ومركبة خاصة

لقي 15 شخصاً مصرعهم وأُصيب آخرون في حادث سير مروع وقع فجر الإثنين إثر تصادم بين حافلة تقل طلاباً جامعيين ومركبة خاصة في ولاية ترنجانو شرقي ماليزيا.

وأفادت فرق الطوارئ بأن الحادث وقع على طريق يربط منطقة “جيرتيح” بالحرم الجامعي الرئيسي، حيث انقلبت الحافلة على جانبها جراء الاصطدام، في حين تعرضت المركبة الخاصة لأضرار جسيمة.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني الماليزي أن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث فوراً، وتم إعلان وفاة 13 شخصاً في مكان الحادث، بينما توفي اثنان آخران لاحقاً في المستشفى، وباشرت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

مصرع 7 أشخاص في حادث سير مروع بإقليم قلعة السراغنة المغربية

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في حادث انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) على الطريق الوطنية رقم 23 بإقليم قلعة السراغنة.

ووفقًا لمصادر محلية، كانت الدراجة تنقل 14 راكبًا متجهين إلى منتجع، فيما باشرت السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية التحقيق في الحادث للكشف عن ملابساته وتحديد المسؤوليات.

مصر.. العثور على جثامين 10 مهاجرين غير شرعيين على شواطئ مطروح

عثرت السلطات المصرية، مساء السبت، ثاني أيام عيد الأضحى، على جثامين 10 أشخاص يُشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، على شاطئ منطقة العزيزية غرب مدينة براني بمحافظة مطروح.

وأفادت مصادر طبية أن الجثامين التي جرى انتشالها تعود لثمانية مصريين من محافظة أسيوط، بالإضافة إلى مواطن ليبي وآخر سوداني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا كانوا على متن مركب يُرجح أنه أبحر من أحد الشواطئ الواقعة شرق ليبيا، بين منطقتي مساعد ودرنة، وهما من أبرز النقاط التي تنشط فيها شبكات تهريب البشر.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المركب الذي استخدم في الرحلة غير مؤهل للإبحار لمسافات طويلة، ما قد يكون سببًا في وقوع الحادث.

وأضافت أن الجهات الأمنية شكّلت فرق بحث بالتنسيق مع مديرية الصحة لتحديد أسباب الوفاة والتوقيت التقريبي لحالات الغرق.

وفاة سائق شاحنة الوقود خالد عبد العال بعد بطولته في إنقاذ أرواح قرب محطة وقود بالشرقية

لفظ خالد محمد شوقي عبد العال، سائق شاحنة الوقود، أنفاسه الأخيرة صباح الأحد متأثراً بالحروق البالغة التي أصيب بها جراء اندلاع حريق داخل شاحنته قرب محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأثارت قصة عبد العال حزن الشارع المصري لما أظهره من شجاعة استثنائية، إذ قاد شاحنته المشتعلة بعيداً عن المحطة مكتفياً بحماية الأرواح ومنع وقوع كارثة محققة.

وشكل موقفه البطولي مثالاً نادراً للتفاني، حيث حاول إنقاذ عشرات المدنيين الذين كانوا بالقرب من المحطة، قبل أن تتفاقم إصاباته وينقل إلى مستشفيات متخصصة، لكنه لم ينجح في النجاة.

وتحولت قرية مبارك بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، مسقط رأس السائق، إلى مركز حزن وأسى، حيث نعاه الأهالي باعتباره “شهيد الواجب” الذي ضحى بحياته في سبيل سلامة الآخرين.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحريق اندلع داخل كابينة قيادة الشاحنة أثناء توقفها بمحطة تموين بالمجاورة 70، وانتشرت النيران إلى جسد السائق، لكنه أصر على قيادة الشاحنة بعيداً عن المدنيين حتى لا تتحول الحادثة إلى كارثة أكبر.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديرهم الكبير لشجاعة خالد عبد العال، معتبرين قصته نموذجاً للتضحية والإخلاص في وجه الخطر.

حريق في طائرة تقلّ زواراً لبنانيين بمطار بغداد وفرق الإنقاذ تتدخل بسرعة

اندلع حريق، صباح الاثنين، في طائرة ركاب أثناء استعدادها للإقلاع من مطار بغداد الدولي باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى متنها عدد من الزوار اللبنانيين، ما أدى إلى حالة استنفار داخل مرافق المطار، وقالت مصادر ميدانية إن النيران اندلعت قبيل الإقلاع مباشرة، فيما لم تُحدد بعد أسباب الحادث بدقة.

وأكدت السلطات العراقية أن جميع الركاب بخير، مشيرة إلى أن بعضهم تعرض لحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف، وتم التعامل مع الموقف ميدانيًا من قبل فرق الإسعاف والطوارئ.

وسادت حالة من الهلع بين الركاب، ومعظمهم من الزوار اللبنانيين العائدين من زيارة دينية، لكن الإجراءات السريعة ساهمت في الحيلولة دون وقوع إصابات خطيرة أو خسائر في الأرواح.

خلل فني يُجبر مروحية على الهبوط وسط طريق سريع في الهند واصطدامها بسيارة

اضطرت مروحية خاصة إلى الهبوط اضطرارياً في منتصف طريق سريع بمنطقة غوبتكاشي في ولاية أوتاراخاند الهندية، أول أمس السبت، إثر خلل فني مفاجئ طرأ بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأثناء عملية الهبوط، اصطدم ذيل المروحية بسيارة كانت تمر على الطريق، ما أسفر عن تحطم السيارة دون تسجيل أي إصابات بين الركاب الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة، في المقابل، أُصيب قائد المروحية بجروح طفيفة بعد شكواه من آلام في الظهر، وقد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت صحيفة “إنديا توداي” أن المروحية كانت متجهة إلى معبد كيدارناث دام، أحد أبرز وجهات الحج الهندوسية في جبال الهيمالايا، وأشارت الصحيفة إلى أن قائد المروحية، الكابتن آر بي إس سودهي، أبلغ عن عطل في نظام التحكم الجماعي عقب الإقلاع، وتمكن من تنفيذ هبوط دقيق أسفل مهبط مخصص للطائرات المروحية، متفادياً كارثة كادت أن تقع.

تحطم طائرة على متنها نحو 20 شخصًا في ولاية تينيسي الأمريكية

تحطمت طائرة كان على متنها بين 16 إلى 20 شخصًا على طريق أولد شيلبيفيل في مدينة تولاهوما بولاية تينيسي الأمريكية، اليوم، مما أسفر عن وقوع إصابات تم نقل بعضهم جواً إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأعلنت إدارة دورية الطرق السريعة في تينيسي عبر حسابها على منصة “إكس” أن فرقها بالتعاون مع شرطة تولاهوما تتعامل مع حادث تحطم الطائرة في الموقع، مؤكدة وجود عدد كبير من الركاب على متن الطائرة وإصابة بعضهم.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من تحطم طائرة صغيرة من طراز “سيسنا 310 آر” في ولاية فلوريدا الأمريكية، الذي أودى بحياة جميع ركابها الثلاثة، بسبب عطل في دفة القيادة أدى إلى اصطدام الطائرة بشجرة واندلاع حريق.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وأسباب تحطم الطائرة الأخيرة في تينيسي، في حين تتابع فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ والرعاية الطبية للمصابين.

مقتل شخصين في إطلاق نار بلاس فيغاس وسط تصاعد التوترات الأمنية في الولايات المتحدة

أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس مقتل شخصين في حادث إطلاق نار وقع مساء الأحد قرب النافورة الشهيرة في منتجع وكازينو “بيلاجيو” بشارع “ساوث لاس فيغاس بوليفارد”، أحد أبرز المعالم السياحية في المدينة.

وأوضحت شرطة “لاس فيغاس متروبوليتان” في بيان رسمي، أن عناصر الدورية سمعوا طلقات نارية أثناء جولاتهم، قبل أن يعثروا على شخصين مصابين بجروح قاتلة ناتجة عن أعيرة نارية، وقد تم إعلان وفاتهما في مكان الحادث.

وصنفت الشرطة الحادث على أنه “واقعة معزولة”، مشيرة إلى تحديد هوية مشتبه به يُعتقد أنه كان على معرفة مسبقة بالضحيتين، وسبق أن نشب خلاف بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفاة مراهقة أميركية بعد 4 أيام في العناية المركزة بسبب تحدي “الهافنغ” على تيك توك

فارقت فتاة مراهقة أميركية تدعى رينا أورورك (19 عاماً) الحياة بعد 4 أيام من دخولها وحدة العناية المركزة إثر أضرار دماغية خطيرة ناجمة عن ممارسة ما يُعرف بـ”الهافنغ” (Huffing)، وهو استنشاق مواد كيماوية سامة مثل منظف لوحات المفاتيح الإلكتروني، وذلك ضمن تحدٍ انتشر بين المراهقين عبر منصة تيك توك.

وأعلنت عائلة رينا في بيان مؤثر عبر منصة “GoFundMe”: “بعد 4 أيام في العناية المركزة، أُعلنت وفاة ابنتنا دماغياً.. كانت النور في كل غرفة تدخلها، ولا يمكن وصف حجم الألم الذي نشعر به نحن وأصدقاؤها”.

وأوضحت الأسرة أن رينا خضعت للتحدي استجابة لطلب من أصدقائها، مشيرة إلى أن فقدانها يمثل فراغاً لا يمكن سدّه، لكنها تعهدت ببذل كل الجهود لمنع وقوع حالات مماثلة بين الأطفال الآخرين.

وأطلقت العائلة حملة لجمع التبرعات لتغطية النفقات الطبية، وتكاليف الجنازة والعلاج النفسي، بالإضافة إلى تمويل حملات توعوية تهدف إلى تحذير الشباب وأولياء الأمور من مخاطر استنشاق المواد الكيميائية السامة.

ويحذر خبراء الصحة من أن ظاهرة “الهافنغ” أو “الداستينغ” تسبب تلفاً فورياً في الدماغ، وفشلاً قلبياً، وقد تؤدي إلى الوفاة المفاجئة، خصوصاً بين المراهقين الذين يستجيبون لتحديات خطيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

انفجار قارب في لونغ آيلاند يدفع 19 راكبًا للسباحة وإنقاذ 3 مصابين

شهدت منطقة برونكس في مدينة نيويورك انفجار قارب قرب جزيرة هارت مساء أمس، أدى إلى اندلاع حريق التهم القارب، ما اضطر 19 راكبًا إلى القفز في مياه لونغ آيلاند ساوند للنجاة، فيما أصيب 3 آخرون بينهم حالة حرجة.

وأفاد مساعد قائد الإطفاء مايك مايرز أنه تمكن الناجون من السباحة إلى جزيرة قريبة قبل إنقاذهم من قبل خفر السواحل، ونقلت السلطات المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع توقع تعافيهم، والتحقيقات ما تزال جارية لتحديد سبب الانفجار.

إدانة رجل في فلوريدا بقتل زوجته أمام والديها بعد مشادة عائلية

أدانت محكمة في فلوريدا رجلًا بتهمة القتل العمد بعد قيامه بإطلاق النار على زوجته داخل المنزل، أمام أعين والديها الذين شهدوا الجريمة بعد اتصال الضحية بهما طلبًا للمساعدة إثر شجار بين الزوجين.

وذكرت النيابة أن الزوج المذنب كان يعاني من مشاكل إدمان وخيانة زوجية، وواجه زوجته بغضب أدى إلى الجريمة، كما أُدين الرجل بتهم إضافية بالاعتداء المشدد، ومن المتوقع صدور حكم بالسجن مدى الحياة في 23 يونيو المقبل.

صاعقة تضرب منزلاً على بعد أمتار من أم وطفليها في كاليفورنيا وتثير الرعب

وثقت عائلة في جنوب كاليفورنيا لحظة ضرب صاعقة لمنزلهم أثناء تواجد الأم وطفليها بالقرب منه، ما أثار ذعرهم بشكل كبير.

وأوضحت الأم، تيفاني باكنر، أنها كانت تصور العاصفة عندما وقع البرق على المنزل، وأحدث صوتًا مدويًا أدى إلى صراخ الأطفال وفرارهم إلى الداخل. رغم ذلك، استمتع الأطفال بالعاصفة بعد انقشاع الفزع.

وتأتي هذه الحادثة في وقت نادر تشهد فيه المنطقة عواصف رعدية، حيث سجلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من أمطار ورياح وعواصف رعدية قصيرة الأمد.

تسرب 30 طناً من الديزل في نهر ينيسي إثر جنوح سفينة روسية والتحقيقات تبدأ

أدى جنوح سفينة نهرية في إقليم كراسنويارسك الروسي إلى تسرب نحو 30 طناً من وقود الديزل في مياه نهر ينيسي، بحسب ما أكده رئيس بلدية منطقة كازاتشينسكي، يوري أوزيرسكيه، الإثنين، في تصريحات عبر قناته على “تلغرام”.

ووفق المعلومات الأولية، فإن السفينة تعرضت لثقب بعد اصطدامها بعائق تحت الماء قبالة منحدرات كازاتشينسكي، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الوقود إلى المياه، ودفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية في المنطقة.

وأوضح أوزيرسكيه أن السفينة المتضررة رست على الضفة بعد الحادث، ولا يشكل التسرب تهديدًا مباشرًا للسكان المحليين، لكنه يُعد خطراً بيئياً جسيماً على النباتات والحيوانات في النهر والمناطق المحيطة.

وذكرت النيابة العامة للنقل في سيبيريا الغربية أن السفينة غارقة جزئياً حالياً، وأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث والمسؤوليات، بينما باشرت لجنة التحقيق التابعة لهيئة النقل الروسية فتح ملف رسمي للواقعة.

وكانت خدمات الطوارئ قد أعلنت في 8 يونيو أن التسرب الأولي كان يُقدّر بما بين 10 و15 طناً، قبل أن يتضاعف لاحقًا بحسب التقديرات الجديدة الصادرة عن السلطات المحلية.