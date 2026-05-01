من محاكم ليبيا إلى التدريب الدولي.. اختتام دورة تدريبية رائدة

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، يوم الخميس 30 أبريل 2026، النسخة الخامسة من دورة إعداد المدربين، التي تأتي ضمن الربع الثالث من خطته التدريبة للعام 2025-2026.

وتم تنظيم الدورة بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، في إطار تعزيز التدريب المهني والتطوير المستمر لهيئة النيابة العامة في ليبيا.

واستهدفت الدورة واحدًا وعشرين وكيلاً للنائب العام من مكتب النائب العام، إضافة إلى مديري نيابات النظام العام ومكافحة الهجرة غير الشرعية، من مختلف محاكم الاستئناف في سبها، طبرق، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، غريان، الزاوية، جنوب طرابلس، وشمال طرابلس.

كما يهدف المركز من خلال هذه الدورة إلى إعداد مدربين معتمدين من أعضاء النيابة العامة، وذلك لتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع منسوبي نظام العدالة الجنائية.

هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة المركز الاستراتيجية التي ترتكز على توطين التدريب وتعزيز التعاون الفني مع الجهات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني والمشاريع ذات الصلة.

ويُعد هذا النشاط جزءًا من اتفاق التعاون الدولي الفني بين مركز البحوث الجنائية والتدريب ومؤسسة خبراء فرنسا، والذي تم توقيعه في 7 أبريل 2026.

هذا التعاون يتواصل بناء على اتفاق التعاون الأول بين الجانبين، والذي تم توقيعه في أكتوبر 2024 خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب.