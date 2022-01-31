من مدينة ووهان الصينية.. اكتشاف سلالة جديدة «فتاكة» من كورونا

حذر علماء صينيون من “تهديد محتمل للسلامة الحيوية” ناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي ربما انتقلت من الحيوانات إلى البشر ولا يمكن “تحييدها” بواسطة الأجسام المضادة.

وعادت مدينة ووهان الصينية مرة أخرى لتثير مخاوف العالم، بسبب اكتشاف العلماء سلالة جديدة للفيروس تدعى “نيوكوف” بعدما شهدت أول ظهور لفيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع “ويذر” بأن مدينة ووهان أرسلت موجة صدمة جديدة في جميع أنحاء العالم، بعدما اكتشف علماؤها سلالة جديدة من فيروس كورونا تحت اسم “NeoCov”.

وتُشير النتائج المبكرة إلى أن لهذه السلالة القدرة على أن تكون أكثر فتكا من “كوفيد-19″، بحسب ما نقلت شبكة “سكاي نيوز”.

ووفقا للباحثين في الصين، فإن “نيوكوف” هو سلالة جديدة من فيروس كورونا ترتبط ارتباطا وثيقا بـ”ميرس-كوف”، أي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ففي الورقة التمهيدية، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران والتي تم نشرها على موقع “bioRxiv”، ذكر الباحثون أن هذا الفيروس الجديد يتشارك سمات مع كل من “MERS-CoV” و”COVID-19″.

ويعتقد أن “نيوكوف” يسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19، حيث يمكن أن يقتل في المتوسط واحدا من كل 3 أشخاص.

واكتشف باحثون صينيون هذا النوع الجديد من فيروس كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا، وتعتبر هذه الثدييات الطائرة مصدرا طبيعيا للعديد من فيروسات كورونا، بما فيها “كوفيد-19”.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحيوانات البرية تعدّ مصدرا لأكثر من 75 في المئة من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر.

وحول سؤال ما إذا كان “نيوكوف” يُشكل “خطورة على البشر؟، أجاب موقع “ويذر” بالقول: “ليس بعد، ولكن من المحتمل أن يكون كذلك”.

وقد ذكر الباحثون الصينيون، في ورقتهم البحثية التمهيدية، أن الفيروس الجديد على بعد “طفرة واحدة ليصبح خطيرا على البشر”.

ورغم ذلك، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن “التهديد الدقيق الذي يشكله هذا الفيروس على البشر يتطلب مزيدا من الدراسة”.

وأشارت إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل المراقبة والاستجابة لتهديدات الفيروسات الحيوانية الناشئة.