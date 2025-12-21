من مصر.. أم تعرض أبنائها للبيع بسبب الفقر ورجل يحرق نفسه (فيديو)

مشاهد قاسية هزّت الشارع المصري خلال ساعات، كشفت وجهاً صادماً للضغوط الاجتماعية والاقتصادية، من أم تصرخ بالعجز وتعرض أبناءها للبيع هرباً من الجوع والتشرد، إلى رجل يسكب النار على جسده أمام مطعم شهير في حي راقٍ، وقائع متزامنة، مختلفة في التفاصيل، لكنها تلتقي عند نقطة واحدة: انفجار إنساني تحت وطأة الفقر، والضغوط المعيشية، والخلافات التي خرجت عن السيطرة.

في التفاصيل، انتشر على نطاق واسع فيديو صادم لأم مصرية تُدعى أميرة عبده، تظهر وهي تعرض أبناءها الأربعة للبيع، مؤكدة عجزها عن توفير الطعام والمأوى بعد أن تخلى عنها طليقها منذ أكثر من عشر سنوات، وتسبب في طرد الأسرة من الشقة المستأجرة لعدم قدرتها على سداد الإيجار.

الأم أوضحت أنها كافحت لسنوات دون دعم أو نفقة، قبل أن تصل إلى لحظة يأس دفعتها لإطلاق استغاثة غير مسبوقة، أثارت موجة تعاطف وغضب في آن واحد.

التفاعل الشعبي الواسع دفع الحكومة المصرية إلى التدخل السريع، حيث أعلن وزير العمل محمد جبران توفير فرصة عمل عاجلة وإعانة مالية فورية للأم، فيما تحرك صندوق الإسكان الاجتماعي لتأمين وحدة سكنية مناسبة للأسرة، في محاولة لاحتواء تداعيات الواقعة التي تحولت إلى قضية رأي عام.

#متداول 👈ام تعرض أبنائها الأربعة للبيع او التبني علشان هي شقيت عليهم ست سنين والأب تركهم دون مصاريف وتعب الام …فيديو… تم النشر بواسطة ‏الاسايطة‏ في الجمعة، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

وفي مشهد آخر لا يقل مأساوية، شهدت منطقة الشيخ زايد حادثة صادمة، بعدما أقدم شقيق رجل الأعمال ناصر البرنس، صاحب سلسلة مطاعم كبدة البرنس، على إشعال النار في جسده أمام الفرع الجديد للمطعم، إثر خلافات عائلية ومالية مع شقيقه.

الواقعة وقعت أمام العاملين والمارة، وأثارت حالة من الذعر، قبل أن يتم إطفاء النيران ونقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من حروق في مناطق متفرقة من جسده.

النيابة العامة باشرت التحقيق في الحادث، وقررت استدعاء ناصر البرنس لسماع أقواله، وسط تساؤلات واسعة حول الضغوط النفسية والخلافات المالية داخل العائلات العاملة في مجال الأعمال، خاصة بعد عودة المطعم إلى الساحة عقب إغلاق فرعه الشهير في إمبابة قبل سنوات.