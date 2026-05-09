من مصر إلى أمريكا.. حرائق ومآسي وحوادث عالمية

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث العاجلة والمأساوية، حيث اندلع حريق ضخم في مخزن بالكاوتشوك والبطاريات في قليوب بالقليوبية، فيما نفذت القوات الأمريكية ضربة بحرية استهدفت قارب تهريب شرق المحيط الهادئ، وأسفرت عن مقتل شخصين، بينما شهد مطار دنفر حادثًا مأساويًا أدى إلى وفاة شخص بعد اصطدامه بطائرة وإصابة خمسة آخرين.

حريق هائل يلتهم مخزناً في قليوب بالقليوبية بمصر

اندلع حريق ضخم في أحد المخازن بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

وأفادت التقارير بأن الحريق اندلع في مخزن يحتوي على كاوتشوك وبطاريات، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة سوداء، يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، فيما تكثف الأجهزة جهودها للسيطرة على النيران.

تلقّت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغاً باندلاع الحريق في المخزن، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإسعاف إلى الموقع تحسباً لأي إصابات محتملة. كما فرضت السلطات الأمنية كردوناً حول المخزن لمراقبة الموقف ومنع أي حوادث إضافية.

حتى الآن لم تتوفر معلومات دقيقة عن أسباب الحريق أو حجم الخسائر المادية، فيما يجري فريق من الخبراء فحص الموقع لتحديد ملابسات الحادث والتأكد من سلامة الموقع، بالإضافة إلى حصر الأضرار.

مقتل شخصين في استهداف قارب تهريب شرق المحيط الهادئ

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية عن تنفيذ ضربة استهدفت قاربًا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخصين ونجاة شخص ثالث، في إطار العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة ضد شبكات التهريب في المنطقة.

وبحسب بيان رسمي، نشرت القيادة الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف القارب، حيث يظهر القارب قبل وقوع انفجار مباشر، أعقبه تصاعد عمود من النيران في عرض البحر، في مشهد يوثق تنفيذ الضربة.

وأوضحت القيادة أنها أبلغت خفر السواحل الأمريكي فورًا لتفعيل عمليات البحث والإنقاذ، حيث جرى التعامل مع الناجي الوحيد من الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويته أو حالته.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، تضع مواجهة عصابات المخدرات في نصف الكرة الغربي ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، مع تركيز خاص على مناطق شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة عسكرية أمريكية متواصلة بدأت منذ أوائل سبتمبر، تستهدف قوارب وشبكات يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى مقتل ما لا يقل عن 193 شخصًا منذ بدء هذه العمليات.

ولم يقدم الجيش الأمريكي حتى الآن أدلة علنية تؤكد أن جميع السفن المستهدفة كانت تحمل شحنات مخدرات، ما يثير جدلًا واسعًا حول طبيعة الاستهدافات والمعايير المعتمدة في تنفيذها، في وقت تتصاعد فيه وتيرة الضربات خلال الأسابيع الأخيرة.

وفاة شخص بعد اصطدامه بطائرة على مدرج مطار دنفر وإصابة خمسة آخرين

لقي شخص حتفه، السبت، بعد أن صدمته طائرة تابعة لشركة فرونتير الأمريكية أثناء استعدادها للإقلاع من مطار دنفر الدولي إلى لوس أنجلوس، فيما أصيب خمسة ركاب آخرين بجروح طفيفة.

وأوضح بيان صادر عن مطار دنفر أن الشخص، الذي لم يُكشف عن هويته بعد، تجاوز السياج المحيط بالمطار، وصدمه الطيار بعد دقيقتين أثناء عبوره المدرج. وأشار البيان إلى أن الحادث أدى إلى اندلاع حريق قصير في محرك الطائرة مع تصاعد دخان في المقصورة.

وكانت الطائرة من طراز أيرباص A321 تقل 224 راكبًا وسبعة من أفراد الطاقم، وتمكن جميع الركاب والطاقم من الإخلاء بأمان دون وقوع إصابات خطيرة، حسب ما أفادت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.