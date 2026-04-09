من مصر إلى البرازيل وروسيا.. سلسلة حوادث وعمليات أمنية تهزّ العالم

تشهد الساحة العالمية سلسلة من الأحداث بين مآسٍ إنسانية وحوادث أمنية، من حادثة انتحار صادمة هزّت مصر، إلى عمليات أمنية كبرى ضد المخدرات في البرازيل، مرورًا بحوادث عنف وجرائم في عدة دول، وتحذيرات من كوارث طبيعية في روسيا، وصولًا إلى قضايا قانونية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، وفي خضم هذه الوقائع، يبرز أيضًا تعاون أمني إقليمي لإحباط تهريب المخدرات، وإحصاءات أممية مقلقة حول استهداف العاملين في المجال الإنساني.

حادث مأساوي في القليوبية: شاب ينهي حياته شنقًا أعلى كوبري المظلات

شهدت منطقة كوبري المظلات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر، اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا أمام المارة، بعدما ربط عنقه بحبل وثبّته بسور الكوبري.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب معلقة أعلى الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

وبالفحص، تبين أن الشاب أقدم على الانتحار شنقًا، إذ عُثر على جثمانه متدليًا من حبل مربوط بسور الكوبري، كما وُجدت إصابة في الرقبة نتيجة التفاف الحبل. وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما عُثر بحوزة الشاب على هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية.

الأمن المصري يكشف كواليس حادث انتحار صادم فوق نهر النيل

أكدت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، أن الواقعة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي لشخص معلق من عنقه أسفل أحد الكباري أعلى نهر النيل، تمثل حالة انتحار حقيقية لشخص يعاني من اكتئاب حاد منذ سنوات.

وأفاد بيان الوزارة بأن المارة فوجئوا بجثة الشخص معلقة من العنق بواسطة حبل على أحد أسوار الكوبري بالقاهرة، ما أثار صدمة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول صور الواقعة.

وأوضح البيان أن المتوفى كان سائقًا بأحد تطبيقات النقل الذكي ويستخدم سيارة تعود ملكيتها لشقيقه، مشيرًا إلى أن الانتحار وقع بدائرة قسم شرطة الساحل.

وأشار شقيق المتوفى إلى أن الراحل كان يقيم بمفرده ويعاني اضطرابات نفسية منذ عام 2010، إثر وفاة والديهما، وكان يتردد بشكل دوري على إحدى مستشفيات الأمراض النفسية لتلقي العلاج. وأضاف أن تدهور حالته النفسية كان السبب وراء إقدامه على الانتحار.

وأوضحت وزارة الداخلية أن النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة، لتحديد الملابسات الدقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل شخص في حادث بساحة الانتظار لقناة السويس وإخلاء طاقم السفينة المتضررة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع عن وقوع حادث في منطقة الانتظار بخليج السويس خارج المجرى الملاحي للقناة، أسفر عن مقتل شخص واحد.

وأوضح ربيع أن الحادث وقع أثناء عملية تداول شحنة زيت للسفينة “RAWAN” في منطقة الانتظار “E10” مساء الأربعاء، بعد نشوب حريق في الصال “السويس 2”.

وعلى الفور، قامت هيئة قناة السويس بالدفع بالقاطرة “أمين زيد”، إحدى أحدث قاطرات الهيئة بقوة شد تصل إلى 80 طنًا، للسيطرة على الحريق وتنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وكشف ربيع عن تفعيل ثلاث لنشات بحرية لإخلاء طاقم الصال المكون من 4 أفراد، حيث تم إنقاذ ثلاثة منهم ونقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، بينما لا يزال البحث جاريًا عن الشخص الرابع المفقود.

وأكد رئيس الهيئة أن الحادث لم يؤثر على سلامة السفن المتواجدة في منطقة الانتظار، مشيرًا إلى أن قافلة الجنوب بدأت عبورها في موعدها المعتاد صباح اليوم الخميس.

وأضاف أن وحدات الهيئة نجحت في نقل شحنة الزيت من الصال المنكوب إلى الصال “آمريكانا” بأمان، قبل أن يتم قطر السفينة “السويس 2” إلى ميناء الزيتيات منتصف الليل.

واختتم ربيع تصريحاته بالتأكيد على جاهزية قناة السويس للتعامل مع كافة حالات الطوارئ، بفضل منظومة متكاملة من الكفاءات الملاحية والوحدات المتخصصة في الإنقاذ ومكافحة التلوث، مشيرًا إلى أن الملاحة تسير بانتظام حيث من المقرر عبور 30 سفينة من الاتجاهين اليوم بإجمالي حمولات تصل إلى 1.5 مليون طن.

عائلة ضحية بفلوريدا: “ChatGPT ساعد منفذ مذبحة 2025 على التخطيط للهجوم”

كشف محامي عائلة أحد ضحايا حادثة إطلاق النار في جامعة ولاية فلوريدا أن المراهق منفذ الهجوم ربما استعان بروبوت الدردشة ChatGPT التابع لشركة OpenAI لتخطيط المذبحة، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.

وأوضح المحامي أن العائلة تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الشركة المطورة للروبوت، مستندة إلى لقطات شاشة تظهر مراسلات بين مطلق النار وChatGPT، يُعتقد أنها تكشف عن تخطيط مسبق للجريمة.

وجاء الهجوم في أبريل 2025 على يد الشاب فينيكس إيكنر (20 عامًا)، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة طلاب آخرين بجروح، في واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وتعد هذه الدعوى القانونية جزءًا من سابقة مشابهة، إذ رفعت قضية ضد OpenAI بعد هجوم نفذه شخص متحول جنسياً على مدرسة في كندا، حيث زعم أقارب أحد المصابين أن الشركة كانت تمتلك معلومات مسبقة عن نوايا المهاجم ولم تتخذ إجراءات تمنع وقوع الهجوم.

روسيا.. اعتقال رجل مخمور طعن طالبين هنديين بمقهى في أرخانغلسك

ألقت السلطات في مدينة أرخانغلسك شمال غرب روسيا القبض على رجل مخمور طعن طالبين من الهند أثناء تواجدهما في مقهى ليلي، بعد أن أزعجه ضجيجهما خلال قضائهما وقتًا للترفيه.

وذكرت التحقيقات أن الحادث وقع ليلة السابع من أبريل في مقهى “كوليناريا” الواقع في شارع غاغارين، حيث كان الطالبان يقضيان وقتًا للاسترخاء.

وأفاد المهاجم أنه شعر بالانزعاج من الأصوات الصادرة عن المكان، فحمل سكينًا بقصد توجيه إنذار، لكنه انتهى بطعن الطالبين.

تم نقل الطالبين إلى العناية المركزة، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتهما، فيما يتواصل التحقيق مع المشتبه به لمعرفة ملابسات الحادث.

وزارة الطوارئ الروسية تحذر من فيضان نهر “أوكا” في ضواحي موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن ارتفاع منسوب المياه في نهر “أوكا” وضواحي موسكو، ما أدى إلى غمر العديد من المناطق السكنية والزراعية على ضفاف النهر.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، شهدت منطقة لوخوفيتسكي ارتفاعًا كبيرًا في منسوب مياه النهر، ما تسبب في غمر الطرق والحدائق، وكادت إشارات المرور والشاخصات الطرقية أن تُغمر بالكامل، وفق بيان الوزارة.

وأكدت وزارة الطوارئ أن ارتفاع منسوب مياه نهر “أوكا” بدأ منذ الأسبوع الماضي، حيث فاضت مياه النهر في منطقة كولومنا في بداية الأسبوع، وغمرت العديد من المناطق، كما شهدت منطقة سيربوخوف ارتفاعًا كبيرًا في مستوى المياه.

ولفتت الوزارة إلى أن الفيضانات لم تقتصر على نهر “أوكا” فقط، بل شملت عدة أنهار أخرى، منها نهر “باخرا” في قرية ستريلكوفسكايا فابريكا، ونهر “نيرسكايا” في بلدة كوروفسكوي، حيث ارتفع منسوب المياه بمقدار 35 سنتيمترًا فوق المستوى الحرج، بالإضافة إلى فيضان نهر “نارا” في نارو-فومينسك.

وأكد خبراء الطوارئ أن الوضع الحالي يثير القلق، مشيرين إلى استمرار ارتفاع منسوب المياه في بعض ضواحي موسكو، ما يفرض مراقبة مستمرة واتخاذ إجراءات وقائية لحماية السكان والممتلكات.

السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنين مدانين بالإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطنين سعوديين بعد إدانتهما بارتكاب جرائم إرهابية متعددة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الإدانة شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، والمشاركة في تصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإطلاق النار على المقار الأمنية.

كما شملت الجرائم التستر على مطلوبين أمنيين شاركوا في أعمال قتل واستهداف المواطنين وخطفهم واغتيالهم، إلى جانب إخفاء جثث الضحايا، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار المملكة في تطبيق أحكام الشريعة بحزم ضد كل من يمس أمن الوطن واستقراره، مشددة على أن الأمن الوطني هو خط أحمر لا تهاون فيه.

وفاة جيم ويتاكر أول أمريكي يتسلق قمة إيفرست عن 97 عامًا

توفي المتسلق الأمريكي جيم ويتاكر، أول أمريكي يصل إلى قمة جبل إيفرست عام 1963، عن عمر يناهز 97 عامًا في منزله بمدينة بورت تاونسند بولاية واشنطن، وفق بيان صادر عن عائلته.

وحقّق ويتاكر إنجازًا تاريخيًا بعد 10 سنوات من صعود السير إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي إلى القمة لأول مرة، ليصبح بذلك أول مواطن أمريكي يكتب اسمه في سجل المتسلقين الذين وصلوا إلى أعلى نقطة على سطح الأرض.

وجعل هذا الإنجاز المتسلق الطويل القامة والنحيل، والذي كان معروفًا بخجله، شخصية مشهورة على الفور، وأصبح مطلوبًا للظهور في المناسبات العامة والمشاركة في الأعمال الخيرية.

وأتاح له هذا النجاح دخول عالم المشاهير، بما في ذلك الدوائر المقربة لعائلة كينيدي، حيث أصبح صديقًا مقربًا لروبرت كينيدي، وتسلق معه قمة كندية يبلغ ارتفاعها 14 ألف قدم (4267 مترًا) أُطلق عليها اسم جبل كينيدي بعد اغتياله أثناء ترشحه للرئاسة الأمريكية عام 1968.

الأمن الأردني يكشف كواليس فيديو اعتداء صادم متداول على منصات التواصل

كشف الأمن الأردني تفاصيل الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أثار فزع المواطنين بسبب مشاهد اعتداء وحشي على شخص ووضعه داخل صندوق سيارة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن العاملين في إدارة البحث الجنائي تلقوا الفيديو، وبالتحقيق تم تحديد هوية الشخصين المتورطين وإلقاء القبض عليهما.

وتبين أن المشهد كان تمثيليًا، حيث قاما الشخصان بتصوير هذا الفيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض جذب المشاهدات والمتابعات، مؤكداً أن هناك فيديو آخر لنفس الشخصين يوضح عملية التمثيل.

وأشار الناطق الأردني إلى أن الشخصين سيتم إحالتهما إلى المدعي العام بسبب “التلاعب بمشاعر المشاهدين بقصد الشهرة والتربح”، في خطوة تهدف إلى حماية المجتمع من نشر محتوى مضلل ومثير للقلق.

ضبط 50 طناً من الماريخوانا في ريو دي جانيرو.. أكبر كمية مخدرات في تاريخ البرازيل

صادرت الشرطة البرازيلية نحو 50 طناً من الماريخوانا في مجمع ماريه شمال ريو دي جانيرو، في عملية وصفتها السلطات بأنها أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلاد.

وقال لوسيانو بيدرو، قائد وحدة الكلاب التابعة للشرطة العسكرية، إن 48 طناً عُثر عليها في سطح مبنى مهجور، بمساعدة كلاب بوليسية مدربة خصيصًا لكشف المخدرات وإرشاد عناصر الدورية إلى أماكن الإخفاء.

وقُدرت قيمة المخدرات المضبوطة بنحو 50 مليون ريال برازيلي (9.3 ملايين دولار)، فيما اعتبرت السلطات أن العملية تشكل ضربة اقتصادية قوية للجريمة المنظمة.

وشارك في العملية أكثر من 250 شرطياً، واستمرت لساعات عدة، واستُخدمت عدة شاحنات لنقل المخدرات، كما صادرت الشرطة عددًا من البنادق والأسلحة اليدوية.

الأمم المتحدة: أكثر من 1000 عامل إغاثة قُتلوا حول العالم خلال 3 سنوات

أعلنت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 عامل في المجال الإنساني حول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن عدد القتلى خلال السنوات الثلاث السابقة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، أمام مجلس الأمن الدولي: “هذا ليس تصعيدًا عرضيًا، بل انهيارًا للحماية”.

وأوضح فليتشر أن أكثر من 1010 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا بين عامي 2023 و2025، من بينهم أكثر من 560 في قطاع غزة والضفة الغربية، و130 في السودان، و60 في جنوب السودان، و25 في أوكرانيا، و25 في الكونغو.

ويقارن ذلك بمقتل 377 عاملاً إنسانيًا فقط بين عامي 2020 و2022.

وأشار فليتشر إلى أن ما لا يقل عن 326 من عمال الإغاثة قتلوا العام الماضي وحده في 21 دولة مختلفة. وفي عام 2024، سجل الرقم القياسي 383 قتيلاً في بؤر التوتر حول العالم أثناء توزيع الغذاء والمياه والمأوى والأدوية.

وأضاف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: “لقد قتلوا في قوافل تحمل علامات واضحة وفي مهام جرى تنسيقها مباشرة مع السلطات”.

وجاءت الزيادة الكبيرة في أعداد القتلى خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي بدأت في أكتوبر 2023، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، حيث لا تزال بعض العمليات القتالية والغارات الجوية مستمرة.

وفي السياق، أفادت وكالات أنباء بوقوع هجوم على قافلة مساعدات في ولاية كردفان بالسودان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 من عمال الإغاثة.

تعاون سوري-أردني ينجح في إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون

أحبطت إدارتا مكافحة المخدرات في سوريا والأردن محاولة تهريب كمية ضخمة من مادة الكبتاغون بلغت 943 كيلوغرامًا، كانت في طريقها للعبور عبر مركز حدود جابر الحدودي.

وجاءت هذه العملية النوعية نتيجة تنسيق استخباري دقيق ومكثف بين الجانبين استمر لأسابيع، عقب رصد نشاط شبكة إجرامية إقليمية متخصصة في تهريب المخدرات عبر الحدود باستخدام أساليب متطورة.

وأظهرت المعطيات أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد آلية عمل الشبكة وتعقّب إحدى مركبات الشحن المستخدمة في العملية، لتتم متابعتها حتى وصولها إلى المعبر الحدودي، حيث تم ضبطها وإلقاء القبض على سائقها بالتنسيق المشترك بين سوريا والأردن.

وخلال تفتيش المركبة، عُثر على الشحنة مخبأة بإحكام داخل هيكلها، وتبيّن أنها كمية كبيرة من مادة الكبتاغون قبل تحويلها إلى حبوب، تكفي لإنتاج نحو 5.5 ملايين حبة مخدرة، ما يعكس حجم العملية وأثرها المحتمل على الأمن الإقليمي.