من مصر إلى اليابان.. كوارث طبيعية وحوادث تهزّ العالم

شهدت الساعات الماضية سلسلة من التطورات البارزة حول العالم، تنوعت بين نجاح أمني كبير في مصر بإحباط محاولة ضخمة لترويج المخدرات، ونهاية حقبة تاريخية في الإعلام البريطاني بعد إيقاف بث الموجات الطويلة لـ”بي بي سي”، وحادث جوي مأساوي في بكين أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 13 شخصاً، إلى جانب فيضانات وعواصف قوية تضرب غرب اليابان وتدفع السلطات إلى إجلاء أكثر من مليون شخص وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الجوية.

الأمن المصري يضبط 3 أطنان من المخدرات ويفكك تشكيلاً عصابياً “شديد الخطورة” في الإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط محاولة لترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، وضبط تشكيل عصابي وصفته بـ”شديد الخطورة”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتجفيف مصادرها.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، كشفت عن نشاط تشكيل عصابي يعمل على جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها داخل محافظة الإسماعيلية.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة عقب التحقق من المعلومات، ونفذت عملية استهداف لعناصر التشكيل، أسفرت عن ضبط المتهمين والعثور بحوزتهم على أكثر من ثلاثة أطنان من المواد المخدرة المتنوعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المضبوطات شملت كميات كبيرة من مخدر الحشيش ومخدر “الهيدرو”، مشيرةً إلى أن القيمة المالية التقديرية للمواد المضبوطة تبلغ نحو 220 مليون جنيه مصري.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى توجيه ضربات استباقية لشبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في هذا النشاط.

وتشهد مصر خلال السنوات الأخيرة تكثيفاً للجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة تجارة المخدرات، خاصةً مع انتشار أنواع جديدة من المواد المخدرة التخليقية، ومن بينها “الهيدرو”، الذي يُصنف ضمن مشتقات القنب الصناعي ويُعرف بسرعة انتشاره وتأثيره القوي.

وتركز الأجهزة الأمنية عملياتها على المنافذ الحدودية ومسارات التهريب، إضافةً إلى أماكن التصنيع والتخزين والتوزيع داخل المحافظات، ضمن خطة شاملة تستهدف الحد من انتشار المخدرات وملاحقة الشبكات المنظمة العاملة في هذا المجال.

وتحظى محافظة الإسماعيلية بمتابعة أمنية مستمرة نظراً لموقعها الجغرافي الحيوي الذي يربط بين عدد من المحافظات، ما يجعلها من المناطق التي تشهد جهوداً مكثفة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة.

بي بي سي تنهي بث الموجات الطويلة بعد قرن من انطلاقها

أنهت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بث خدمات الموجات الطويلة بشكل رسمي، السبت، بعد نحو مئة عام على إطلاقها، في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو البث الرقمي وتقنيات الإعلام الحديثة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن إذاعة “راديو 4”، آخر محطة كانت تبث على الموجات الطويلة في المملكة المتحدة، أوقفت بثها عند الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت غرينتش، لتنتهي بذلك حقبة إذاعية امتدت لعقود طويلة.

واستخدمت خدمات الموجات الطويلة منذ عام 1934 لنقل الرسائل والبرامج الإذاعية، خصوصاً خلال الحرب العالمية الثانية، حيث لعبت دوراً محورياً في التواصل مع الجمهور في فترات الأزمات.

وانتقلت إذاعة “راديو 4” إلى هذا التردد عام 1978، واستمرت في استخدامه حتى قرار الإيقاف الحالي.

وكانت “بي بي سي” قد أعلنت عام 2022 أنها تتجه لإنهاء خدمات الموجات الطويلة، قبل أن توقف في 2024 الجدولة المنفصلة لإذاعة “راديو 4” على هذا النطاق تمهيداً للإغلاق الكامل.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإيقاف جاء نتيجة تراجع استخدام هذه التقنية وارتفاع تكاليف تشغيلها، معتبرةً أن الموجات الطويلة أصبحت تقنية “تقترب من نهايتها”، وأن استمرارها لا يبرر من الناحية الاقتصادية نظراً لاعتماد عدد محدود جداً من المستمعين عليها.

وأكدت “بي بي سي” أن إيقاف الخدمة لن يؤدي إلى فقدان أي من برامج “راديو 4”، إذ ستظل جميع المحتويات متاحة عبر المنصات الرقمية والبث الحديث.

وتُعد الموجات الطويلة تقليدياً وسيلة مهمة للوصول إلى المناطق النائية والريفية، إضافة إلى استخدامها من قبل البحارة والصيادين في عرض البحر، ما يجعل إغلاقها نهاية مرحلة تاريخية في عالم الإذاعة البريطانية.

مصرع طيار وإصابة 13 شخصاً إثر اصطدام طائرة رياضية خفيفة بناطحة سحاب في بكين

أعلنت السلطات الصينية، السبت، مصرع طيار وإصابة 13 شخصاً إثر اصطدام طائرة رياضية خفيفة بناطحة سحاب في العاصمة الصينية بكين، بحسب ما نقلته وكالات أنباء عن الجهات الرسمية.

وذكرت سلطات مقاطعة تشاويانغ، التي تُعد من أبرز المناطق التجارية والحيوية في بكين، أن الحادث وقع الجمعة عندما اصطدمت الطائرة الرياضية الخفيفة بمبنى شاهق، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات.

وبحسب بيان مقتضب نشرته السلطات عبر تطبيق “وي تشات”، فإن الحادث أدى إلى خسائر بشرية، دون الكشف عن اسم المبنى الذي تعرض للاصطدام أو هوية الطيار الذي لقي حتفه.

في المقابل، أفادت خدمة تتبع الرحلات الجوية العالمية “فلايت رادار 24” بأن الطائرة ارتطمت ببرج “سيتيك”، المعروف أيضاً باسم “تشاينا زون”، وهو أحد أبرز معالم العاصمة الصينية، ويبلغ ارتفاعه 528 متراً، ويقع شرق أحد الطرق الدائرية الرئيسية ضمن منطقة تضم مجموعة من ناطحات السحاب.

ويُعد برج “سيتيك”، المؤلف من 108 طوابق، من أشهر الأبراج في بكين، كما يحمل صفة أطول مبنى في المدينة، ما جعل الحادث يحظى باهتمام واسع نظراً لمكان وقوعه وأهمية الموقع.

ولم تكشف السلطات الصينية حتى الآن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، في وقت تخضع فيه الأجواء فوق العاصمة بكين لإجراءات تنظيمية صارمة، تشمل قيوداً مشددة على حركة الطيران، إضافة إلى حظر فُرض أخيراً على الطائرات المسيّرة في عدد من المناطق.

وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث وكشف أسبابه والوقوف على جميع التفاصيل المرتبطة به.



فيضانات واسعة تضرب غرب اليابان وإجلاء أكثر من مليون شخص مع اقتراب عاصفتين استوائيتين

اجتاحت فيضانات واسعة وأمطار غزيرة مناطق في غرب وجنوب غرب اليابان، مع اقتراب العاصفتين الاستوائيتين “ميكالا” و”هيغوس”، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء لأكثر من مليون شخص في المناطق المعرضة للخطر.

وأظهرت مشاهد ميدانية ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير في نهر كامو بمدينة كيوتو، حيث جرفت المياه الموحلة أجزاء من ضفافه، فيما غمرت الفيضانات أكثر من 30 منزلاً في منطقتي نارا وهيروشيما.

وسجلت مدينة أوساكا أعلى معدل هطول للأمطار خلال ساعة واحدة منذ عام 2021، في مؤشر على شدة الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأعلنت السلطات اليابانية إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، من بينهم رجل جرفته المياه بعد سقوطه في مجرى مائي بمدينة نارا، بينما تواصل فرق الطوارئ عمليات المراقبة والاستجابة تحسباً لاتساع نطاق الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وتسببت العواصف في اضطرابات واسعة بحركة النقل الجوي والبري، حيث ألغت شركات الطيران اليابانية أكثر من 100 رحلة من وإلى أوكيناوا وكاغوشيما، كما جرى تعليق عدد من خدمات القطارات السريعة وإغلاق طرق رئيسية في عدة مناطق.

وأدت الظروف الجوية القاسية إلى تعليق شركة تويوتا العمل مؤقتاً في أحد مصانعها بجزيرة كيوشو جنوب البلاد، في حين ألغى الجيش الياباني أول رحلة مقررة لطائرة “إم في-22 أوسبري” إلى جزيرة مياكو ضمن مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة، وهي من أعلى درجات التأهب، بسبب تزايد مخاطر الفيضانات والانزلاقات الأرضية في غرب وجنوب غرب البلاد.

وحذر خبراء الأرصاد من احتمال حدوث ما يعرف بـ”تأثير فوجيوارا”، وهي ظاهرة مناخية تنشأ عندما تتفاعل عاصفتان مداريتان متقاربتان، ما قد يؤدي إلى تغيرات غير متوقعة في مسارهما وقوتهما ويزيد من صعوبة التنبؤ بتطوراتهما.

وتواصل السلطات اليابانية مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب، داعية السكان في المناطق المتضررة إلى الالتزام بتعليمات الإخلاء وإجراءات السلامة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.