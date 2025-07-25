من مصر إلى ميانمار.. مأساة وغموض وأزمات متصاعدة حول العالم

شهد العالم خلال الأيام الأخيرة موجة من الأحداث المتنوعة التي شملت مأساة غامضة في مصر بوفاة والد ستة أطفال إثر مرض غير محدد، وإطلاق نار مميت داخل جامعة في الولايات المتحدة، وأمطار قياسية تسببت في فيضانات واسعة بالصين، واختفاء مروحية عسكرية في كازاخستان، وانفجار مدمر في مبنى سكني بروسيا، إلى جانب تصاعد عمليات ترحيل المهاجرين في ألمانيا ورفع الولايات المتحدة عقوبات عن شركات مرتبطة بالمجلس العسكري في ميانمار. مصر..

وفاة والد الأطفال الستة في حادثة “المرض الغامض” بقرية دلجا

أُسدل الستار، صباح الجمعة، على المأساة التي هزّت قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس في محافظة المنيا جنوب مصر، بوفاة ناصر محمد، والد الأطفال الستة الذين توفوا خلال الأيام الماضية في ظروف لا تزال غامضة، ما يزيد من تعقيد القضية التي شغلت الرأي العام المصري.

ووفق مصدر طبي بمستشفى أسيوط الجامعي، فقد تم نقل الوالد في حالة حرجة قادماً من مستشفى المنيا العام، حيث خضع لفحوصات وتحاليل متقدمة، وأُخذت عينات أُرسلت إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحديد السبب الدقيق للمرض الذي تسبب في هذه الكارثة الأسرية.

وقال علي محمد، عم الأطفال الضحايا، في تصريح صحفي، إن العائلة لا تزال تعيش حالة من الصدمة والذهول، مضيفًا: “لا نفهم ما الذي حدث، خسرنا ستة أطفال في أيام متقاربة، وها هو والدهم يلحق بهم دون تفسير واضح”.

وكانت الجهات الصحية والأمنية قد باشرت تحقيقات موسعة، وقررت النيابة العامة استخراج جثث بعض الأطفال لإعادة تشريحها، وسط ترجيحات بوجود تسمم غذائي أو تعرض لمواد كيميائية مجهولة المصدر، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

وتواصل فرق الطب الشرعي ووزارة الصحة جمع العينات وفحص البيئة المحيطة بالمنزل، بينما يترقب أهالي القرية الإعلان عن نتائج التحقيق خلال الأيام المقبلة.

طالب مصري يُشعل مواقع التواصل لتطابق اسمه مع الرئيس الراحل حسني مبارك بعد تفوقه في الثانوية العامة

أثار الطالب محمد حسني مبارك، من قرية جراجوس بمحافظة قنا، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد حصوله على مجموع 93% في الثانوية العامة لعام 2025، شعبة علمي رياضة.

واشتهر اسم الطالب فور إعلان النتائج، لتطابقه مع اسم الرئيس المصري الراحل، ما جذب انتباه رواد مواقع التواصل، الذين تداولوا صور التهنئة والتعليقات الطريفة والمشجعة حول المفارقة.

وأكد أحد أقارب الطالب أن محمد حسني مبارك معروف بتفوقه الدراسي منذ صغره، وكان دائمًا من الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة، حتى تمكن من تحقيق هذا المجموع المرتفع في ظل ظروف امتحانية صعبة وارتفاع كبير في درجات الحرارة.

واحتفل والد الطالب بنجاح نجله مع أهالي قريته، وسط أجواء من الفخر والفرح، فيما تواصلت عبارات التهاني من الأهل والأصدقاء، احتفاءً بتميّزه وتحقيق حلمه الدراسي.

مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار داخل جامعة نيو مكسيكو والمشتبه به لا يزال طليقًا

أعلنت جامعة نيو مكسيكو الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، جراء حادث إطلاق نار وقع في حرم الجامعة بمدينة ألبوكيركي.

وذكرت الجامعة في بيان رسمي أن شرطة الجامعة تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من صباح 25 يوليو/ تموز 2025، بشأن إطلاق نار داخل مجمع “كاساس ديل ريو” السكني، الواقع في 420 ريدوندو درايف شمال شرق ألبوكيركي.

وأوضح البيان أن عناصر الشرطة عثروا لدى وصولهم على شخصين مصابين بطلقات نارية، حيث فارق أحدهما الحياة في موقع الحادث، فيما نُقل الآخر إلى المستشفى مصابًا بجروح وُصفت بغير الخطيرة.

وأكدت الجامعة أن المشتبه به لا يزال طليقًا، ويرجح وجوده داخل الحرم الجامعي، داعية الطلاب والعاملين إلى التزام الحذر، فيما تواصل قوات الأمن عمليات التمشيط والبحث.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد لافت في وتيرة أعمال العنف المرتبطة بالسلاح في مختلف الولايات الأمريكية، في ظل تزايد التحذيرات من انتشار الأسلحة غير القانونية، رغم الجهود المتواصلة للحد من حوادث إطلاق النار.

أمطار غزيرة تحطم رقمًا قياسيًا في مقاطعة خبي بالصين وتغمر سيارات عديدة

شهدت مقاطعة خبي الصينية في الساعات الـ 24 الماضية هطول كميات أمطار غزيرة بلغت 362.6 ملم، محطمة بذلك الرقم القياسي في تاريخ الأرصاد الجوية بالمقاطعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من السيارات التي غمرتها المياه وأصبحت كقوارب عائمة، ما يعكس حجم الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

وأثارت هذه الأمطار تفاعلاً واسعًا لدى الجمهور، حيث أثار الهطول الكثيف تساؤلات حول تأثيرات تغيّر المناخ والقدرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية المتزايدة، في ظل تسجيل أرقام قياسية في معدلات الأمطار.

ونشر السكان المحليون العديد من اللقطات التي تظهر آثار الأمطار المستمرة والفيضانات التي تسببت بها، في مشهد يعكس التحديات التي تواجه المنطقة في إدارة الكوارث المناخية.

اختفاء مروحية عسكرية في جنوب شرق كازاخستان خلال مهمة روتينية

أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان، اليوم الجمعة، اختفاء مروحية عسكرية من طراز EC-145 تابعة لقوات الدفاع الجوي، أثناء تنفيذها مهمة تحليق روتينية في منطقة ألماتا جنوب شرق البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الاتصال مع الطائرة انقطع بينما كانت تحلّق في ظروف عادية، مشيرة إلى أن المروحية كان على متنها ثلاثة أفراد من الطاقم، بحسب المعطيات الأولية.

وأكد البيان أن عمليات بحث وإنقاذ واسعة قد بدأت على الفور، بمشاركة وحدات من وزارتي الدفاع والطوارئ، كما تم إرسال لجنة تحقيق خاصة إلى موقع الحادث المحتمل، بناءً على تعليمات من وزير الدفاع، بهدف توضيح ملابسات الاختفاء.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أي معلومات تتعلق بأسباب اختفاء المروحية، أو العثور على أي حطام أو مؤشرات بشأن موقعها، فيما لا تزال جهود البحث مستمرة وسط تضاريس جبلية وظروف مناخية يُعتقد أنها قد تعقّد عمليات التمشيط.

انفجار يهز مبنى سكني في مدينة ساراتوف الروسية يسفر عن قتلى وجرحى

أعلنت السلطات في مقاطعة ساراتوف الروسية عن وقوع انفجار قوي في مبنى سكني مكون من 10 طوابق بمدينة ساراتوف، أدى إلى سقوط عدة قتلى وإصابات.

وأدى الانفجار إلى انهيار إحدى وحدات المبنى بالكامل، كما تعرضت أجزاء من المبنى بين الطابقين السابع والعاشر لأضرار كبيرة.

وأكدت فرق الطوارئ الإقليمية وفاة ثلاثة أشخاص حتى الآن، في حين تشير مصادر أمنية إلى احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، مما يرفع من حجم الكارثة المحتملة.

وتعرض عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب من المبنى وقت الانفجار إلى إصابات نتيجة سقوط الحطام عليهم، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإجلاء وسط مخاوف من حدوث مزيد من الانهيارات.

وتُرجح السلطات أن يكون الانفجار ناجماً عن تسرب غاز داخل المبنى، حيث فتحت الجهات المعنية تحقيقاً موسعاً لتحديد الأسباب الدقيقة.

يُذكر أن عمليات إجلاء سكان المبنى جارية تحسباً لأي تطورات طارئة، وسط جهود مستمرة لضمان سلامة السكان وإنقاذ المحتجزين.

ارتفاع حاد في عمليات ترحيل المهاجرين من ألمانيا خلال النصف الأول من 2025

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن زيادة ملحوظة في عدد عمليات ترحيل المهاجرين من ألمانيا، حيث تم تنفيذ أكثر من 11,800 عملية إعادة قسرية خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بحوالي 9,500 عملية في الفترة نفسها من عام 2024.

وجاءت هذه الأرقام في رد رسمي على سؤال برلماني مقدم من ليف إريك هولم، عضو حزب البديل من أجل ألمانيا، وأوضحت البيانات أن إجمالي عمليات الترحيل في عام 2024 تجاوز 20,000 عملية، مسجلة أعلى معدلات منذ عدة سنوات.

وفي سياق متصل، دعا وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، خلال اجتماع مع نظرائه من النمسا والدنمارك وفرنسا وجمهورية التشيك وبولندا، إلى تبني سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة واللجوء.

وأكد الوزراء في بيان مشترك أن “عمليات العودة الفعالة تعتبر ضرورية للحفاظ على الثقة في سياسة هجرة أوروبية متوازنة”.

تعكس هذه التطورات تصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية في أوروبا بشأن إدارة ملف الهجرة، مع تحرك دول الاتحاد نحو تعزيز إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

الولايات المتحدة ترفع عقوبات عن شركات في ميانمار بعد إشادة المجلس العسكري بترامب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، رفع العقوبات عن عدد من الشركات والأفراد المرتبطين بالمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية حادة، وتُعد تحولًا لافتًا في سياسة واشنطن تجاه النظام العسكري الذي تولى السلطة بعد انقلاب 2021.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوعين من رسالة بعث بها مين أونغ هلاينغ، رئيس المجلس العسكري الحاكم، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها عن إعجابه بقيادته ودعاه إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية، مقترحًا خفض الرسوم الجمركية على صادرات بلاده من 40% إلى ما بين 10% و20%.

وشمل رفع العقوبات كلًا من:

شركة “كيه.تي سيرفيسز اند لوجستكس” ومؤسسها جوناثان ميو كياو ثاونج.

ومؤسسها جوناثان ميو كياو ثاونج. مجموعة “إم.سي.إم” ومالكها أونغ هلاينغ أوو.

ومالكها أونغ هلاينغ أوو. شركة “سانتاك تكنولوجيز” ومالكها سيت تاينج أونج.

ومالكها سيت تاينج أونج. الفرد تين لات مين.

الخطوة الأمريكية أثارت استياء منظمات حقوقية، إذ اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القرار “مقلق للغاية”، ويشير إلى “تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه جيش ميانمار، المسؤول عن جرائم ضد الإنسانية منذ الانقلاب على الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا عام 2021”.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المجلس العسكري ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة، في ظل استمرار النزاع المسلح والانتهاكات الموثقة ضد المدنيين، فيما يرى مراقبون أن تقارب مين أونغ هلاينغ مع ترامب قد يفتح بابًا لتغييرات أوسع في علاقات ميانمار الدولية، خصوصًا في حال إعادة انتخاب ترامب لولاية رئاسية ثانية.