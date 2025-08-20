من مصر إلى نيويورك.. وفيات وضربات أمنية وحوادث غامضة

يوم حافل بالأحداث المأساوية والمستجدات الأمنية شهدته عدة دول، فقد ودّعت الساحة الرياضية في بنين نجمها البارز رزاق أوتوموتيسي مهاجم الزمالك الأسبق عن 39 عامًا، كما خسر الوسط الكروي الجزائري رئيس اتحاده السابق يسعد دومار عن 92 عامًا، فيما خيّم الحزن على الأوساط الفنية السورية برحيل الفنانة إيمان الغوري عن 58 عامًا، وعلى المشهد الثقافي الخليجي بوفاة الشاعر السعودي سعود القحطاني إثر سقوط مأساوي في سلطنة عمان، وعلى الجانب الأمني، شهدت مصر ضربة قوية لتجار المخدرات بجزر نهر النيل تلاها إحباط تهريب شحنة ضخمة في مطروح، بينما واصل الجيش اللبناني عملياته في بعلبك بإتلاف مزارع حشيش وضبط معدات لتصنيع الكبتاغون، أوروبا لم تَسلم من التوترات مع انفجار جسم مجهول في شرق بولندا ألحق أضرارًا بالمنازل، في حين هزّت جريمة قتل غامضة نيويورك راح ضحيتها نجمة التواصل الاجتماعي أرييلا لا لانغوستا، المعروفة بلقب “ملكة نيويورك”.

وفاة مهاجم الزمالك الأسبق رزاق أوتوموتيسي عن 39 عامًا

فقدت كرة القدم البنينية أحد أبرز نجومها، رزاق أوتوموتيسي، المهاجم الأسبق لنادي الزمالك المصري ونادي ميتز الفرنسي، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 39 عامًا.

وأعرب نادي ميتز في بيان رسمي عن حزنه العميق لوفاة مهاجمه الأسبق، مؤكداً تقديم خالص التعازي لعائلته وأحبائه. ولم تُعلن بعد أسباب الوفاة.

ويعتبر أوتوموتيسي أسطورة في بنين، حيث سجل 21 هدفًا في 47 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين عامي 2004 و2016، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب.

وشارك المهاجم النيجيري المولد، خلال مسيرته الاحترافية، مع أندية بارزة في أوروبا والشرق الأوسط، منها النصر السعودي والزمالك المصري، ونادي شيريف تيراسبول السويدي، وهلسينغبورغ السويدي، بالإضافة إلى موسمه مع ميتز الفرنسي 2009-2010، حيث شارك في 28 مباراة وسجل هدفين.

وفاة يسعد دومار رئيس اتحاد الكرة الجزائري السابق عن 92 عامًا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفاة رئيسه السابق يسعد دومار عن عمر يناهز 92 عامًا، اليوم الثلاثاء.

وتقدّم وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري، بأحر التعازي نيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي لعائلة الفقيد وأسرة كرة القدم الجزائرية.

وشغل دومار رئاسة الاتحاد الجزائري بين عامي 1984 و1986، وكان لاعبًا دوليًا سابقًا، إذ شارك مع منتخب بلاده في مباراتين عام 1963، خلال أول مباراتين للجزائر بعد الاستقلال أمام بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا.

انفجار جسم مجهول بعد سقوطه في شرق بولندا وتحطم زجاج منازل

أعلنت الشرطة البولندية عن سقوط جسم مجهول وانفجاره في محيط بلدة أوسيني بمقاطعة مازوفيتسكي شرقي البلاد.

وأوضحت أن الحادث وقع ليلاً حين سقط الجسم على حقل ذرة في قرية أوسيني التابعة لمقاطعة لوكوف، مما أدى إلى انفجاره وتحطم زجاج عدد من المنازل القريبة، دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكرت الشرطة أن الحطام الذي عُثر عليه في الموقع يتكون من مواد معدنية وبلاستيكية محترقة، مشيرة إلى أن خبراء مختصين بدأوا فحصه لتحديد طبيعته، وسط ترجيحات بأن يكون للجسم “أصل غير طبيعي”.

وفاة “شاعر الجنوب” السعودي سعود القحطاني إثر سقوطه من جبل في سلطنة عمان

توفي الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني، المعروف بلقب “شاعر الجنوب”، إثر سقوطه أثناء ممارسة هواية تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، بعد انزلاقه من سفح جبل سمحان بولاية مرباط.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان أن فرق الإنقاذ تعاملت مع الحادث بالتعاون مع عدد من المواطنين، مشيرة إلى أن الإصابات البليغة التي تعرض لها الشاعر أدت إلى وفاته.

ودعت الهيئة الزوار والمقيمين إلى توخي الحذر عند ارتياد المناطق الجبلية، خصوصًا في موسم الخريف الذي يجعل المسارات زلقة.

وأفادت السفارة السعودية في مسقط بأنها باشرت إجراءات نقل جثمان القحطاني إلى المملكة بالتنسيق مع السلطات العمانية.

وسلطت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الضوء على مقطع فيديو يوثق آخر ظهور للشاعر على جبل سمحان قبل وقوع الحادث، فيما نعاه العديد من النشطاء.

ويُعد سعود بن معدي القحطاني من أبرز الأسماء في الشعر الشعبي السعودي والخليجي، وقدّم أعمالًا تركت أثرًا واسعًا، ونُشرت نصوصه في صحف ومجلات، كما شارك في أمسيات شعرية داخل المملكة وخارجها، معبرًا عن البيئة الجنوبية في قصائده.

مصر تصدّ ضربة موجعة لتجار المخدرات والأسلحة بجزر نهر النيل

نجحت أجهزة الأمن المصرية في القضاء على واحدة من أخطر البؤر الإجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بمنطقة جزر نهر النيل المتاخمة لمحافظتي المنوفية والقليوبية.

وأفاد بيان وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن مصرع 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة، وضبط 125 كيلوغرامًا من المخدرات المتنوعة، تشمل الهيدرو، الهيروين، الآيس، والحشيش، إضافة إلى 8 قطع أسلحة نارية، بينها 6 بنادق آلية وبندقيتي خرطوش، بقيمة تقدر بحوالي 16 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أن البؤرة الإجرامية استغلت التضاريس الطبيعية للجزر والنقل بالقوارب السريعة لممارسة أنشطتها والهروب من الملاحقات الأمنية، وأن جميع العناصر الثمانية كانوا مطلوبين في قضايا تشمل القتل والاتجار بالمخدرات والسرقة المسلحة وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية تأتي في إطار جهود مكثفة لمكافحة تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة في مصر، حيث تم تنفيذ عدة ضربات مماثلة خلال السنوات الماضية في محافظات مثل القليوبية وسوهاج وأسيوط، أسفرت عن مصرع أو ضبط العشرات من العناصر الإجرامية ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات في محافظة مطروح قرب الحدود الغربية للبلاد.

وأوضحت الوزارة أن تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة كشفت محاولة أربعة عناصر جنائية شديدي الخطورة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، ما دفع السلطات لإقامة الأكمنة اللازمة وضبطهم.

وأكدت الداخلية ضبط 160 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و300 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاغون والترامادول، إضافة إلى 5 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش بحوزة المتهمين، فيما بلغت القيمة المالية للمواد المضبوطة نحو 350 مليون جنيه.

المصدر: RT

“خيرو” الدراما السورية تودع إيمان الغوري عن 58 عامًا

وريت الفنانة السورية إيمان الغوري الثرى يوم الثلاثاء في مسقط رأسها بمدينة حلب، بعد يوم على رحيلها عن عمر يناهز 58 عامًا، إثر مسيرة فنية قصيرة لكنها تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الغوري في بيان مقتضب، مقدمة التعازي لعائلتها ومحبيها، فيما تقرر تشييع جثمانها ودفنه في حلب، دون الكشف عن سبب الوفاة المفاجئة.

ولدت الغوري في 8 مايو 1967، وتخرجت عام 1993 من معهد السينما الحكومي في موسكو، حاملة دبلومًا في التمثيل. عادت إلى سوريا وانضمت إلى نقابة الفنانين في حلب، لتبدأ مسيرتها الفنية منتصف التسعينيات.

عرفت الغوري بخفة ظلها وإبداعها في أداء الشخصيات، وكان دور “خيرو” في مسلسل **”أحلام أبو الهنا”** أبرز محطاتها، حيث أثبتت قدرتها على تقديم كوميديا متميزة ومنافسة للفنان القدير دريد لحام، وحمل هذا الدور أكثر من نصف كوميديا العمل.

كما شاركت الراحلة في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة، أبرزها: **”تل اللوز”، “يوميات أبو عنتر”، “يوميات جميل وهناء”، “باب الحديد”، “تراب الغرباء”، “قلوب خضراء”، “مذكرات عائلة”، “شو حكينا”، و”الجذور تبقى خضراء”**، بالإضافة إلى عدة مسرحيات منها: **”يوم من زمننا”، “الشاطر حسن”، “أبو الفوارس”، “لا تدفع الحساب”، و”وحش الليل”**.

رغم تقديمها لشخصيات أخرى بعد “خيرو”، بقيت هذه الشخصية عالقة في ذاكرة الجمهور، ما دفعها للابتعاد عن الفن بعد أربع سنوات من المسلسل، بسبب تعرضها للتنمر، لتكرّس حياتها لتربية ابنها الوحيد.

في لقاء تلفزيوني عام 2021، تحدثت الغوري عن شوقها للعودة إلى الشاشة، وهو حلم لم يتحقق قبل وفاتها.

الجيش اللبناني يدمّر 7 دونمات من الحشيش ويضبط معدات لتصنيع الكبتاغون في بعلبك

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء إتلاف 7 دونمات مزروعة بالحشيش وضبط معدات تستخدم في تصنيع الكبتاغون في منطقة بعلبك شرق البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن العملية نفذت في بلدة الزرازير – بعلبك، ضمن جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات، بواسطة وحدة عسكرية مدعومة بدورية من مديرية المخابرات.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش داهمت منازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وتم ضبط معدات لتصنيع الكبتاغون بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف. وأوضح أن القوات تعرضت لإطلاق نار من قبل المطلوبين، وردت على مصادر النيران دون تسجيل أي إصابات.

وأكد الجيش تسليم المضبوطات للجهات المختصة، واستمرار ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء.

مقتل “ملكة نيويورك” أرييلا لا لانغوستا في جريمة غامضة

لقيت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أرييلا لا لانغوستا، المعروفة باسم أرييلا ميخيا-بولانكو، مصرعها عن عمر يناهز 33 عامًا، إثر حادثة قتل غامضة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأفادت شرطة مقاطعة ويستشستر بأن العارضة، التي شاركت عام 2023 في فيديو كليب أغنية “واباي” لمغني الراب تيكاشي سيكس ناين، عُثر عليها ميتة داخل سيارتها على طريق كروس كاونتي باركواي في 17 أغسطس، بعد تعرضها لإطلاق نار.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادث لم يكن عرضيًا، وأنها كانت على الأرجح مستهدفة بالعنف، فيما لا تزال وحدة التحقيقات العامة تحقق بالحادث بمساعدة وكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية.

وكانت أرييلا تحظى بشعبية واسعة على “إنستغرام”، حيث بلغ عدد متابعيها أكثر من 566 ألفًا، وكانت تشارك محتوى متنوعًا متعلقًا بالموضة والأزياء.

ونعى مغني الراب تيكاشي سيكس ناين صديقته المقربة عبر “إنستغرام”، واصفًا إياها بأنها “امرأة عظيمة” و”ملكة نيويورك”، معبرًا عن حزنه العميق لفقدانها، ومشاركًا مقاطع فيديو تجمعهما، بما في ذلك أغنيتهما المفضلة “Obsesión” لفرقة أفنتورا.