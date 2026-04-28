من مصر وإندونيسيا إلى إسبانيا والمكسيك وأمريكا.. حوادث دامية حول العالم

في سلسلة من الأحداث المتسارعة التي هزّت عدّة دول حول العالم، تصدّرت الحوادث المأساوية والأمنية عناوين الأخبار، بين حوادث سياحية قاتلة في مصر، وكارثة تصادم قطارات في إندونيسيا، وعمليات أمنية ضد الجريمة المنظمة في المكسيك، إلى جانب حوادث دامية في إسبانيا والولايات المتحدة.

وفاة سائح ألماني في الغردقة بعد لدغة كوبرا خلال عرض ترفيهي

أفادت الشرطة الألمانية بوفاة سائح ألماني يبلغ من العمر 57 عامًا، إثر تعرضه للدغة أفعى كوبرا خلال حضوره عرضًا ترفيهيًا لترويض الثعابين في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر، وذلك أثناء قضاء عطلة عائلية مطلع شهر أبريل.

ووفق بيان صادر عن الشرطة البافارية، وقعت الحادثة أثناء عرض قدمه أحد مروضي الثعابين أمام جمهور من السياح، حيث جرى وضع ثعابين حول أعناق بعض الحاضرين، قبل أن تنزلق إحدى الأفاعي داخل ملابس السائح وتلدغه في ساقه بشكل مفاجئ.

وأوضحت السلطات أن الضحية ظهرت عليه علامات تسمم حادة بشكل فوري بعد اللدغة، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح، وفارق الحياة متأثرًا بسم الأفعى.

وباشرت الشرطة والادعاء العام في ألمانيا تحقيقًا رسميًا في ملابسات الواقعة، مع انتظار نتائج تحاليل السموم لتحديد التفاصيل المرتبطة بالحادث، الذي حوّل رحلة سياحية عائلية إلى واقعة مأساوية.

تصادم قطارين قرب جاكرتا يسفر عن سبعة قتلى وعشرات الجرحى وعمليات إنقاذ مستمرة

أعلنت شركة السكك الحديدية الحكومية في إندونيسيا تسجيل سبعة قتلى على الأقل وإصابة 81 شخصًا، جراء تصادم قطارين وقع ليل الإثنين قرب العاصمة جاكرتا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ في موقع الحادث.

وأفادت المتحدثة باسم شركة السكك الحديدية بأن شخصين لا يزالان على قيد الحياة محاصرين بين هياكل معدنية ملتوية داخل موقع التصادم، بينما تعمل فرق الإنقاذ على محاولة الوصول إليهما باستخدام معدات خاصة لفك الاحتجاز.

ووقع الحادث بالقرب من محطة بيكاسي تيمور على مسافة تقارب 25 كيلومترًا من العاصمة الإندونيسية، حيث اصطدم قطار مخصص للرحلات الطويلة بالعربة الأخيرة في أحد قطارات الضواحي المخصصة لنقل النساء.

وأوضح قائد شرطة جاكرتا أن الحادث نتج عن اصطدام قطار المسافات البعيدة بالقطار المحلي، ما أدى إلى توقف إحدى العربات على السكة قبل وقوع التصادم المباشر.

وشهد موقع الحادث عمليات إجلاء واسعة، حيث جرى نقل مصابين من بين الحطام إلى سيارات الإسعاف وسط تجمع مئات من السكان الذين تابعوا المشهد في حالة صدمة.

وأفادت هيئة البحث والإنقاذ في جاكرتا أن الحادث تسبب في أضرار كبيرة بعدد من العربات، مشيرة إلى استمرار العمل على تسريع عمليات الإنقاذ مع إعطاء الأولوية لسلامة المصابين وفرق الطوارئ.

وذكرت مصادر في شركة السكك الحديدية أن جميع ركاب قطار المسافات الطويلة، وعددهم 240 شخصًا، جرى إجلاؤهم دون تسجيل إصابات بينهم.

وتشير بيانات سابقة إلى أن حوادث النقل في إندونيسيا تتكرر بشكل ملحوظ نتيجة تهالك بعض وسائل النقل وضعف الصيانة، إذ شهدت البلاد في يناير 2024 حادثًا مماثلًا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى حوادث أخرى خلال السنوات الماضية في مناطق مختلفة.

المكسيك تعتقل قيادياً بارزاً من كارتل “خاليسكو” ومكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار

أعلن وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش، يوم الاثنين، أن السلطات اعتقلت أودياس فلوريس، المعروف بلقب “البستاني”، أحد أبرز قيادات عصابة “خاليسكو للجيل الجديد”، وذلك في ولاية ناياريت غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوف مطلوب على ذمة قضايا جنائية داخل المكسيك، كما أنه مدرج على قائمة المطلوبين لدى السلطات الأميركية، التي تسعى لتسليمه ضمن ملفات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الأميركية كانت قد رصدت مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه، في إطار جهودها لتفكيك شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بالكارتلات المكسيكية.

وبحسب المصادر ذاتها، كان “البستاني” من أقرب المقربين إلى نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، المعروف بلقب “إل مينشو”، زعيم كارتل “خاليسكو للجيل الجديد”، والذي يُعد أحد أخطر المطلوبين في أميركا اللاتينية.

وتُعد عصابة “خاليسكو للجيل الجديد” واحدة من أقوى شبكات الجريمة المنظمة في المكسيك، وتخضع لملاحقة دولية مكثفة من قبل الولايات المتحدة بسبب تورطها في تهريب المخدرات والأسلحة.

وتشهد المكسيك منذ سنوات عمليات أمنية واسعة تستهدف قيادات هذه التنظيمات في إطار حربها ضد الجريمة المنظمة.

ثور هائج يقتل أباً شاباً خلال مهرجان “سان ماركوس” في إسبانيا وسط لقطات صادمة

لقي مربي ماشية إسباني يبلغ من العمر 33 عاماً مصرعه بعد أن تعرض لهجوم عنيف من ثور هائج خلال مهرجان ركض الثيران في منطقة جيان بإسبانيا، في حدث شهير يُعرف محلياً بمخاطره العالية.

وأظهرت مقاطع مصوّرة متداولة الثور وهو يهاجم الضحية ويطرحه أرضاً ثم يكرّر نطحه ورفعه بقرونه، بينما حاول عدد من الحاضرين إبعاده دون نجاح فوري،وتمت محاصرة الرجل خلف سياج قبل السيطرة الجزئية على الحيوان.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، أُصيب الرجل بجروح خطيرة في البطن والصدر والأربية، ونُقل إلى المستشفى لكنه توفي لاحقاً متأثراً بإصاباته، وكان الضحية أباً لطفلة صغيرة، فيما كانت زوجته حاملاً بطفلتهما الثانية.

الحادثة أثارت صدمة واسعة، خاصة أنها وقعت في شارع يُعرف محلياً باسم “شارع الجحيم” بسبب خطورة ركض الثيران فيه، وجاءت بعد أيام قليلة من حادثة مشابهة في مدينة إشبيلية خلال عرض آخر لمصارعة الثيران.

وفاة نجم “ذا فويس” الأمريكي ديلان كارتر في حادث سيارة عن عمر 24 عاماً

توفي ديلان كارتر، أحد المشاركين السابقين في برنامج The Voice US، إثر حادث سيارة وقع في ولاية كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة، بحسب ما أكدته عائلته في بيان رسمي.

وقالت العائلة إن وفاته وقعت يوم السبت في مقاطعة كوليتون، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الحادث حتى الآن، فيما عبّر أفرادها عن حزنهم العميق واصفين إياه بأنه “أكثر من مجرد فنان، بل صديق مقرّب للعائلة”.

وكان كارتر قد اشتهر بعد ظهوره في البرنامج وهو في سن 20 عاماً، عندما قدّم أداءً لأغنية ويتني هيوستن “I Look to You” وأثار إعجاب جميع الحكام، ما دفعهم لتدوير كراسيهم واختياره لاحقاً للانضمام إلى فريق المدربة ريبا ماكنتاير.

كما كان يعمل إلى جانب مسيرته الغنائية في مجال العقارات، وكان شريكاً في إدارة مخيم ومتنزه للمقطورات في كارولاينا الجنوبية.