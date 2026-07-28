من مكافحة التهريب إلى الاستثمار.. تفاهمات جديدة بين ليبيا وتونس

بحث وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور الثلاثاء 28 يوليو 2026، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية محمد علي النفطي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء الخارجية، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا وتونس، حيث أعرب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن تقديره للدعم الذي قدمته ليبيا، حكومةً وشعبًا، إلى تونس في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وبحث الجانبان عددًا من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة تهريب البضائع والاتجار بالبشر، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الأمني وتكثيف التعاون الثنائي بما يدعم أمن واستقرار البلدين.

كما ناقش الطرفان آليات تطوير التعاون الاقتصادي، ودعم المشاريع المشتركة في مجالات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تفعيل دور المنطقة الحرة وتعزيز حركة التبادل التجاري بين ليبيا وتونس بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التشاور وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العمل العربي والأفريقي.

ويأتي اللقاء ضمن مشاركة وزراء خارجية الدول الأفريقية في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي يناقش ملفات التعاون القاري والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في القارة.