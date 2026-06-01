من مكة إلى العالم.. «ضيوف الرحمن» يبدأون العودة

تواصل أفواج حجاج بيت الله الحرام مغادرة المملكة العربية السعودية، الأحد، متجهة إلى بلدانها بعد إتمام مناسك الحج، في حين توجه عدد من الضيوف إلى زيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة غربي المملكة ضمن برامج منظمة تشمل مراحل ما بعد المناسك.

وأفادت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أن جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج، دون إعلان أعداد محددة للمغادرين، في ظل استمرار تدفق الرحلات الدولية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اكتمال استعدادات منظومة قطاع الطيران في مختلف مطارات المملكة لمغادرة ضيوف الرحمن، وتسهيل رحلات عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج، ضمن منظومة تشغيلية تهدف إلى ضمان انسيابية الإجراءات وسلاسة التنقل.

وأوضحت الهيئة أن مرحلة المغادرة تبدأ في 13 ذي الحجة الموافق 30 مايو، وتستمر حتى 15 محرم 1448هـ الموافق 30 يونيو، وفق خطة تشغيلية متكاملة تغطي مختلف المطارات السعودية وتستهدف تسهيل رحلة العودة لضيوف الرحمن.

وفي المدينة المنورة، وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قادمين من مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج.

ويضم البرنامج مشاركين من 104 دول حول العالم، عبّروا عن سعادتهم البالغة بأداء مناسك الحج، التي شملت الوقوف بعرفة، والنفرة إلى مزدلفة، والمبيت في منى، ورمي الجمرات خلال أيام التشريق، وصولًا إلى طواف الوداع.

وتشهد المدينة المنورة برنامجًا ثقافيًا وإثرائيًا مخصصًا للضيوف، يشمل الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وزيارة الروضة الشريفة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومسجد قباء، إلى جانب جولات في عدد من المعالم التاريخية والمتاحف والمواقع الحضارية.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدائمة للحج والعمرة نجاح موسم الحج لهذا العام، مؤكدة أن المنظومة الأمنية والتنظيمية والخدمية مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وبدأ موسم الحج هذا العام في 25 مايو واستمر لمدة ستة أيام، فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي الحجاج بلغ مليونًا و707 آلاف و301 حاج، بينهم أكثر من مليون و546 ألفًا من خارج المملكة يمثلون 165 جنسية، إضافة إلى أكثر من 160 ألف حاج من داخل السعودية.

هذا ويمثل موسم الحج أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، وتشرف المملكة العربية السعودية سنويًا على تنظيمه عبر منظومة أمنية وصحية ولوجستية متكاملة.

وتبدأ مرحلة ما بعد الحج مباشرة مع مغادرة الحجاج، وهي مرحلة تعتمد على تنسيق واسع بين المطارات والجهات الأمنية والخدمية لضمان انسيابية الرحلات، إلى جانب برامج دينية وثقافية موازية في المدينة المنورة تعزز التجربة الروحانية لضيوف الرحمن قبل عودتهم إلى بلدانهم.