من مكة إلى بيروت وبغداد وأمريكا وإفريقيا.. إعدامات وحرائق وانهيارات وجرائم مروعة

سلسلة من الحوادث الدامية شهدها العالم خلال الساعات الأخيرة؛ ففي السعودية نُفذ حكم القتل تعزيراً بحق سيدة قتلت زوجها بالأسيد، بينما اهتز لبنان بمواجهة مسلحة في سوق الذهب ببيروت أسفرت عن قتيل وجريحين، وفي بغداد قُتل ضابطان وأصيب خمسة من الشرطة خلال نزاع عشائري، في حين لقي جميع ركاب مروحية مصرعهم إثر تحطمها في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وسقطت لاجئة أوكرانية ضحية طعن عشوائي في قطار بكارولاينا الشمالية، أما في ساحل العاج فقد أدى هجوم فرس نهر على قارب محلي إلى وفاة 11 شخصاً بينهم أطفال، وعلى صعيد الكوارث، اندلع حريق كيميائي ضخم في ولاية إنديانا الأمريكية وأُصدرت أوامر صارمة للسكان بالبقاء في منازلهم، فيما خلّف انهيار جسر في كربلاء خمسة مصابين، وتصدرت العراق مجدداً مشاهد الفوضى بعد حادثة دهس شرطي في بعقوبة، بينما أطلق الأزهر تحذيراً عاجلاً من مخاطر لعبة “روبلكس” على الأطفال، وفي مصر، أعلنت الخارجية إزالة الحواجز أمام السفارات الأجنبية، وفتحت وزارة الأوقاف تحقيقاً عاجلاً في واقعة الإساءة للرسول بالدقهلية، في وقت تحولت فيه ممرضة مصرية بالكويت إلى بطلة بعد إنقاذ مسن أُعلن عن وفاتهـ وفي الولايات المتحدة، وصف وزير الصحة النظام الصحي بأنه الأسوأ في مواجهة جائحة كوفيد، متوعداً بإصلاحات جذرية.

السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً على جانية في مكة بعد قتل زوجها بالأسيد

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بياناً أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيراً على حُسن بنت متعب بن عاتق الطحيمي (سعودية الجنسية) بمنطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت تورطها في قتل زوجها فالح بن دليبح بن علي الأنصاري (سعودي الجنسية) بسكب مادة الأسيد الحارقة على جسده أثناء نومه، ما أدى إلى وفاته.

وأفاد البيان بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانية، وأثبت التحقيق ارتكابها الجريمة، وأصدرت المحكمة المختصة حكمها بثبوت ما نسب إليها، ليصبح الحكم نهائيًا بعد الاستئناف وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذه.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الجريمة شملت إزهاق روح بريئة وفعلًا مجرمًا معاقبًا عليه شرعًا، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم تم وفق الأحكام الشرعية المعمول بها في المملكة.

قتيل وجريحان بإطلاق نار في سوق الذهب في بيروت

وقعت مواجهة مسلحة في سوق الذهب بمنطقة البربير في بيروت، بعد خلاف تجاري تطور إلى اشتباك استخدمت فيه أسلحة نارية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام لبنانية السبت.

وبحسب المعلومات الأولية، اندلع النزاع بين أفراد من عائلتي “م.” و”ت.” في السوق الواقع خلف مستشفى البربير، حيث استخدمت رشاشات كلاشنيكوف وأسلحة نارية أخرى، مما تسبب بحالة من الهلع بين المتسوقين والمارة.

وبدأت المواجهة بين صاحب محلات مجوهرات “منيمنة” وعدد من التجار، وتطور الأمر إلى اشتباكات خطيرة، مع إصابة أحد الجرحى من عائلة آل منذر.

وتدخلت القوات الأمنية والجيش بسرعة وطوقت مكان الحادث لمنع تجدد الاشتباكات، فيما شرع فرع المعلومات في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

العراق يتابع قضية المحتجزين في السعودية ووزير الخارجية يوجه بدعم ذويهم

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيهات خاصة تتعلق بدعم ذوي المواطنين العراقيين المحتجزين في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الملف يحظى بأولوية لدى الحكومة ويتابعه شخصيًا مع الجهات المختصة في الرياض.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، مع مجموعة من عائلات المحتجزين في مقر وزارة الخارجية ببغداد، حيث استمع إلى شرح مفصل حول ملابسات توقيف أبنائهم خلال أداء مناسك العمرة، والمعاناة التي يواجهونها منذ ذلك الحين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير شدد على أن السلطات السعودية أبدت استعدادها للتعاون وبذل الجهود الممكنة للإفراج عن المحتجزين، فيما تواصل السفارة العراقية في الرياض والقنصلية العامة في جدة تحركاتها الدبلوماسية لمتابعة القضية وضمان حقوق المواطنين.

ووجّه الوزير حسين بضرورة متابعة احتياجات ذوي المحتجزين بشكل مباشر، وتوفير الدعم القانوني والإنساني لهم، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بحقوق المحتجزين داخل المملكة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة العراقية لن تدخر جهدًا في سبيل تأمين الإفراج عن مواطنيها وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشددًا على استمرار التحركات الدبلوماسية حتى تحقيق العدالة وإنهاء القضية بما يحفظ كرامة العراقيين.

العراق: مقتل ضابطين وإصابة 5 منتسبين في نزاع عشائري ببغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، مقتل ضابطين من الشرطة الاتحادية وإصابة خمسة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة أثناء محاولتهم فض نزاع عشائري في منطقة السعادة قرب معمل الغاز في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن القوة الأمنية تعرضت لهجوم مسلح مباشر من قبل عناصر متسببة بالنزاع، ما دفعها للرد وإطلاق النار للقبض على الجناة، مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين واعتقال ستة متورطين.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية تواصل عمليات تفتيش ومداهمة واسعة في أحياء المنطقة لضبط باقي المتورطين.

وأكدت وزارة الداخلية على التزامها تطبيق القانون بحزم، وحماية رجال الأمن والسلم المجتمعي، مع التوعد باتخاذ إجراءات رادعة بحق جميع المجرمين والمتسببين في النزاعات العشائرية، مع التشديد على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية لن تنتهي إلا بعد إلقاء القبض على جميع المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

الولايات المتحدة: تحطم مروحية في مينيسوتا يودي بحياة جميع ركابها

تحطمت مروحية من طراز “Robinson R66” بالقرب من مطار “Air Lake” في مدينة ليكفيل بولاية مينيسوتا الأمريكية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

وأكدت مصادر رسمية أن الطائرة التي تتسع لخمسة مقاعد اشتعلت فيها النيران بعد سقوطها.

وعثرت فرق الطوارئ على الحطام أمس السبت، فيما لم يُعلن بعد عن عدد الركاب الدقيق أو أسباب الحادث. ومن المتوقع أن تفتح الجهات المختصة، بما في ذلك المجلس الوطني لسلامة النقل بالولايات المتحدة، تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث.

حريق كيميائي ضخم يندلع في نيوبورغ بإنديانا وأوامر صارمة لسكان المنطقة

اندلع يوم السبت حريق كيميائي ضخم في مدينة نيوبورغ بولاية إنديانا الأمريكية، مما دفع السلطات لإصدار أوامر طارئة لسكان المنطقة بالبقاء داخل منازلهم لحمايتهم من خطر المواد الكيميائية المتصاعدة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان كثيف وألسنة نار هائلة من موقع الحريق على طريق فان بين طريقي ويذرز وأندرسون.

وقال مكتب الشريف في الولاية إن إدارة إطفاء بلدة أوهايو، بالتعاون مع فرق إطفاء محلية أخرى، تعمل على إخماد الحريق.

ونصحت السلطات السكان شرق طريق أندرسون، بين طريق فان وطريقي أوكجروف – رويدر، بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة وتجنب المناطق المتضررة.

وفي تحديثات لاحقة، تم توسيع نطاق أوامر البقاء في المنزل ليشمل سكان شارع لينكولن من طريق أندرسون إلى طريق الولاية 61، ثم مناطق أخرى تشمل طريق شارون وطريق فيرستال والمنطقة من طريق الولاية 66 إلى الواجهة النهرية شرق طريق أندرسون.

وحذر مكتب الشريف من تحليق الطائرات المسيرة في المنطقة لتفادي تعريض فرق الطوارئ للخطر وإعاقة جهود السيطرة على الحريق.

انهيار جسر قيد الإنشاء بين بغداد وكربلاء يودي بحياة شخصين ويصيب سبعة آخرين

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن مصرع شخصين وإصابة سبعة آخرين إثر انهيار جزء من جسر قيد الإنشاء على الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء، وذلك في تقاطع الوند.

وذكرت المديرية في بيان، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتين وإنقاذ سبعة مصابين من تحت الأنقاض، بعد عمليات استمرت أكثر من 13 ساعة متواصلة.

وبحسب مسؤول في دائرة صحة كربلاء، فإن الانهيار حدث بشكل مفاجئ أثناء صب الخرسانة، مما أدى إلى سقوط كتل خرسانية على عدد من المركبات.

وأكد أن من بين المصابين رعايا سوريين وأفغان، وقد تم نقلهم إلى مستشفى الحسينية العام لتلقي العلاج.

وفي أعقاب الحادث، شكّلت السلطات لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الفنية ومحاسبة الجهات المسؤولة، خاصة مع تصاعد الانتقادات بشأن معايير السلامة في مشاريع البنية التحتية.

ويُعد هذا الطريق من المسارات الحيوية، لا سيما خلال المواسم الدينية التي تشهد فيها مدينة كربلاء تدفق ملايين الزوار، مما يزيد من أهمية تأمين منشآته الحيوية.

فيديو صادم.. امرأة تدهس شرطياً وتثير الفوضى في أحد شوارع بعقوبة بالعراق

تحولت أحد الشوارع الرئيسية في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية، إلى ساحة فوضى، بعد أن فقدت امرأة السيطرة على سيارتها المسرعة، ودهست شرطياً من فوج طوارئ ديالى أثناء تأديته مهامه الأمنية.

واستمرت المركبة في الاندفاع العشوائي، حيث اصطدمت بثلاث سيارات أخرى، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة. اللافت أن السيدة خرجت من السيارة وكأن شيئاً لم يحدث، وسط صدمة المارة الذين وثقوا المشهد بهواتفهم المحمولة.

فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً في موقع الحادث وفتحت تحقيقاً عاجلاً للوقوف على ملابساته، فيما لم تُعلن حتى الآن الحالة الصحية للشرطي المصاب، وسط قلق واسع وتداول مكثف للفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الأزهر يحذر من لعبة “روبلكس” ويُنبّه أولياء الأمور إلى مخاطرها

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحذيرًا عاجلًا من لعبة “روبلكس” الشهيرة، مشيرًا إلى التهديدات الخطيرة التي قد تُعرض سلامة الأطفال النفسية والسلوكية والجسدية للخطر.

وأكد الأزهر أن اللعبة، التي تضم ملايين المستخدمين من الأطفال والمراهقين حول العالم، تتيح بيئة مفتوحة تسمح بانتشار محتويات غير لائقة مثل العنف والتنمر والتحرش الإلكتروني والإيحاءات الجنسية، إلى جانب تهديدات على خصوصية الأطفال وبياناتهم الشخصية.

ودعا الأزهر أولياء الأمور والجهات التربوية والإعلامية إلى توعية الأطفال بمخاطر الألعاب الإلكترونية ومراقبة استخدامهم للإنترنت، وتوجيههم نحو أنشطة مفيدة وتعزيز القيم الدينية والإنسانية لديهم.

تجدر الإشارة إلى أن “روبلكس” تضم أكثر من 70 مليون مستخدم يوميًا، معظمهم من الفئة العمرية بين 8 و16 عامًا، وقد أثارت جدلاً عالميًا بسبب احتوائها على محتويات غير ملائمة وغرف دردشة غير مراقبة وحوادث تحرش وابتزاز وتسريبات بيانات.

وفي السياق نفسه، أصدرت عدة دول عربية، منها السعودية والإمارات، تحذيرات رسمية وفرضت قيودًا مؤقتة على اللعبة لحماية الأطفال من الانتهاكات وسوء الاستخدام.

مصر تفتح الطرق المغلقة أمام السفارات الأجنبية وتزيل الحواجز الأمنية

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، أن مصر قررت إزالة جميع الحواجز الأمنية وفتح الطرق المغلقة أمام السفارات الأجنبية في البلاد، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السيارات والمارة وتحسين البيئة المحيطة بالبعثات الدبلوماسية.

وقال عبد العاطي، خلال مشاركته في برنامج صالون ماسبيرو الثقافي بالتلفزيون المصري: “قولا واحدا ستزال جميع الحواجز وتفتح الطرق أمام جميع السفارات الأجنبية في مصر”.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التشديدات الأمنية التي فرضت حول عدد من السفارات، ما أثار شكاوى متكررة من سكان المناطق المحيطة، وكانت البداية الشهر الماضي بإزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية وفتح الطريق لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، الأمر الذي دفع السفارة إلى إعلان إغلاق مؤقت قبل أن تتراجع عن القرار بعد يومين فقط.

ويتزامن التحرك المصري مع تصاعد احتجاجات واعتداءات على سفارات مصرية في الخارج، وهو ما اعتبرته القاهرة “احتجاجات مشبوهة” مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد عبد العاطي أن مصر ستطبق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الدول التي لا توفر الحماية الكافية لبعثاتها الدبلوماسية.

الأوقاف المصرية تفتح تحقيقًا عاجلًا بعد واقعة الإساءة للرسول في مسجد بالدقهلية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية فتح تحقيق عاجل وموسع في واقعة الإساءة للنبي محمد التي شهدها أحد مساجد قرى محافظة الدقهلية خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ.

وأوضحت الوزارة أن الشاب صاحب الواقعة، محمود محمد حسانين، لا ينتمي إلى وزارة الأوقاف، بل هو طالب في المرحلة الثانوية، وتم استدعاء جميع المسؤولين الإداريين والدعويين لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق من يثبت تقصيره.

وأشار البيان إلى أن الشاب قدم اعتذارًا رسميًا عن تصريحاته المسيئة، موضحًا أنه أساء الفهم والتعبير، وأنه من حق المسلمين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وقد قبلت الوزارة اعتذاره معتبرة ذلك فرصة تعليمية لتوجيه الوعي الصحيح للأجيال الناشئة.

وأكدت الأوقاف على أهمية الاحتفال بالمولد النبوي، معتبرة هذه المناسبة تعبيرًا عن حب النبي محمد وتعكس الهوية الدينية المصرية السمحة التي تجمع بين الوسطية والاعتدال، مشددة على أن الإساءة لمقام الرسول تمثل افتئاتًا على قيم الإجلال الواجب.

وأضاف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الشاب يجيد جانبًا من الخطابة ويحفظ أجزاءً من القرآن والأحاديث، موضحًا أن الواقعة نتيجة خطأ في التعبير وليس الانتماء للمؤسسة، وأن الوزارة تتعامل مع الموقف بطريقة علمية منهجية تهدف لمعالجة الخلل الفكري دون انفعال.

وطالب البيان جميع أبناء الشعب المصري بالتعاون في متابعة الأجيال الناشئة وتحصينها من أي خلل فكري، مشددًا على مواجهة التطرف وفق استراتيجية رباعية المحاور وضمان استمرار الاحتفال بالمولد النبوي في إطار من الوسطية والاعتدال.

بطلة من مصر في الكويت.. ممرضة تنقذ مسنًا بعد إعلان وفاته

تحولت ممرضة مصرية تعمل في الكويت إلى حديث الشارع ووسائل الإعلام بعد أن أنقذت رجلًا مسنًا من الموت المحقق، داخل أحد المولات التجارية، في مشهد أثار الإعجاب ولاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثّق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لحظة سقوط الرجل السبعيني مغشيًا عليه نتيجة أزمة صحية مفاجئة، حيث تدخل فريق الطوارئ وحاول إنعاشه دون جدوى، قبل أن يُعلن عن وفاته رسميًا.

لكن الممرضة المصرية، التي كانت متواجدة في المكان بالصدفة، رفضت التسليم بوفاته، وسارعت إلى إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بإصرار وهدوء، ما أدى إلى عودة النبض للرجل ونجاته بأعجوبة.

رواد مواقع التواصل أشادوا بتصرف الممرضة البطولي، واعتبروا ما قامت به تجسيدًا حقيقيًا للإنسانية والاحتراف الطبي، وسط دعوات لتكريمها رسميًا تقديرًا لشجاعتها ومهاراتها العالية.

مقتل لاجئة أوكرانية طعنًا على متن قطار في شارلوت الأمريكية والشرطة تحقق في الحادث

كشفت شرطة شارلوت-ميكلنبيرغ عن مقتل لاجئة أوكرانية شابة، إيرينا زاروتسكا (23 عامًا)، طعنًا على متن قطار Lynx Blue Line في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، في هجوم وصفته السلطات بأنه عشوائي ودون سابق إنذار.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع مساء 22 أغسطس، عندما صعدت زاروتسكا إلى القطار الساعة 9:46 مساءً وهي ترتدي زي عملها في مطعم بيتزا، وتركزت على هاتفها. وبعد 4 دقائق، ظهر المشتبه به ديكارلوس براون جونيور (34 عامًا) وطعنها ثلاث مرات، واحدة منها على الأقل في الرقبة.

وأظهرت لقطات المراقبة أن الضحية حاولت السيطرة على النزيف قبل أن تنهار على مقعدها، فيما غادر براون القطار عند المحطة التالية. وعُثر لاحقًا على السكين المستخدم وتم القبض على براون بعد تلقيه علاجًا لإصابة في يده، ووجهت له تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

ويكشف سجل براون الجنائي عن تاريخ طويل من الجرائم، تشمل السرقة والتهديد والاعتداء باستخدام سلاح خطير، إضافة إلى قضائه خمس سنوات في السجن بتهمة السرقة باستخدام سلاح ناري.

وتستمر الشرطة في التحقيقات لكشف دوافع الجريمة، في وقت شهد المجتمع المحلي حالة من الصدمة والحزن لفقدان لاجئة كانت تبحث عن حياة آمنة بعيدًا عن الحرب في أوكرانيا.

وزير الصحة الأمريكي: أداء الولايات المتحدة في مواجهة كوفيد كان الأسوأ عالميًا

أعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي، الأحد 7 سبتمبر 2025، أن أداء الولايات المتحدة خلال جائحة كوفيد-19 كان الأسوأ مقارنة بأي دولة في العالم، معتبراً أن النظام الصحي الأمريكي شهد تراجعًا على مدار 30 إلى 40 عامًا.

وأوضح كينيدي في تصريحات صحفية أن السبب يعود إلى تدخل شركات الأدوية في النظام الصحي واتخاذها قرارات خاطئة، مؤكدًا أن أزمة الأدوية نتجت عن سيطرة الوكالة الصحية على القطاع الطبي، ما أطلق موجة اضطرابات متكررة في البلاد.

وعند سؤاله عن طرد مسؤولين من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قال الوزير إن مهمته تتضمن إحداث تغييرات جذرية في المنظمة، مشيرًا إلى أن بعض القرارات السابقة، مثل إلزام الأطفال بارتداء الكمامات وفرض التباعد الاجتماعي، جاءت دون أدلة علمية كافية. وأضاف كينيدي أن الإدارة الحالية للرئيس دونالد ترامب ستعيد “العلم إلى مستواه الطبيعي” في النظام الصحي الأمريكي.

فقدان 11 شخصًا في هجوم فرس النهر على قارب محلي بساحل العاج

لقي 11 شخصًا حتفهم، بينهم نساء وفتيات قاصرات وطفل رضيع، الأحد 7 سبتمبر 2025، إثر هجوم نفذه فرس نهر على قارب كان يقل ركابًا محليين في نهر ساساندرا قرب مدينة بويو بساحل العاج، ما أدى لانقلاب القارب، وفق ما أعلنت الوزيرة بيلموند دوغو لوكالة “فرانس برس”.

وتمكن ثلاثة ركاب فقط من النجاة، ولا تزال فرق البحث والإنقاذ تعمل على انتشال المفقودين.

وتشير الدراسات التي أجريت عام 2022 إلى أن أفراس النهر تعد من أكثر الحيوانات في البلاد تورطًا في هجمات على البشر، ويقدر عددها بحوالي 500 فرد تتوزع في الأنهار الجنوبية، خصوصًا في حوضي نهر ساساندرا ونهر بانداما.

ويُذكر أن الحوادث المماثلة شائعة في المناطق النهرية، حيث يستخدم السكان المحليون قوارب بدائية غالبًا ما تكون مزدحمة بالركاب والبضائع، ما يزيد من خطورة التنقل على المياه.