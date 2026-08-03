من موجة الحر إلى الفيضانات.. تقلبات جوية تضرب الجزائر

شهدت مدينة بوسعادة في ولاية المسيلة الجزائرية، فيضانات مفاجئة عقب عاصفة رعدية وأمطار غزيرة ضربت المنطقة، وسط مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي توثق تدفق المياه في عدد من الشوارع والطرق.

وأظهرت المقاطع التي نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في مناطق مختلفة من المدينة، بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب ما نقله ناشطون محليون، تسببت العاصفة الرعدية في جريان الأودية القريبة من المدينة، ما أدى إلى غمر عدد من المحاور والطرق بالمياه، وسط حالة من الاستنفار لمتابعة الوضع والتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة جراء الفيضانات في بوسعادة، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة متابعة آثار التقلبات الجوية.

وتأتي هذه الفيضانات بعد فترة شهدت فيها الجزائر موجة حر شديدة تسببت في اندلاع عدد من حرائق الغابات في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في المحافظات الشمالية.

وفي سياق مواجهة تلك الحرائق، أعلنت فرق الطوارئ والجيش الجزائري نجاحها في السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الماضية، بعد تدخلات ميدانية واسعة للحد من انتشار النيران.

وسجلت السلطات الجزائرية 1968 حريقًا خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن وفاة ستة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، إضافة إلى خسائر طالت مساحات غابية ومناطق طبيعية.

وتعكس التقلبات الجوية الحادة التي شهدتها الجزائر خلال الفترة الأخيرة تحديات متزايدة أمام فرق الإنقاذ والطوارئ، في ظل تزامن موجات الحر المرتفعة مع أمطار رعدية مفاجئة قد تتسبب في سيول وفيضانات محلية.