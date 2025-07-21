من موسكو إلى بغداد.. كوارث دامية ومشاريع استراتيجية

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية والتطورات اللافتة، تنوعت بين كوارث طبيعية مدمرة، وحوادث نقل دامية، ومحاولات تهريب بملايين الدولارات، إضافة إلى مشروعات استراتيجية كبرى أعادت رسم خرائط الربط الإقليمي، من روسيا وأمريكا إلى بلغاريا والعراق، مشاهد متسارعة تعكس تقاطع الأزمات والمخاطر مع طموحات التنمية والانفتاح.

مقتل 14 شخصاً بانزلاق شاحنة نقل عمال في ياكوتيا الروسية

لقي 14 شخصاً، بينهم سائق الشاحنة، مصرعهم وأُصيب 7 آخرون في حادث انزلاق شاحنة نقل عمال من على حافة جرف في جمهورية ياكوتيا الروسية، وفقاً لما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الداخلية في الجمهورية.

وقع الحادث حوالي الساعة 03:20 بالتوقيت المحلي على الطريق التقني التابع لشركة “مجمع دينيسوفسكي التعديني”، حيث انقلبت شاحنة من طراز “نيفاز 4208-34” بعد خروجها عن الطريق وسقوطها من ارتفاع يقارب 25 متراً.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الشاحنة كانت تقل 36 شخصاً، نجم عن الحادث مقتل 14 منهم، ونقل 7 مصابين إلى المستشفى، بينهم حالتان في حالة خطيرة، في حين يخضع 14 آخرون لفحوصات إضافية حسب ما أفادت به وزارة الطوارئ.

وأوضحت النيابة العامة أن الشاحنة تعود لشركة “كولمار” المحدودة لنقل العمال، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

أمطار غزيرة تغرق شوارع وأنفاق مشاة في موسكو وضواحيها منذ الصباح وتعيق حركة المرور

تعرضت موسكو وضواحيها منذ ساعات الصباح الباكر لأمطار غزيرة أدت إلى غمر بعض الشوارع وأنفاق عبور المشاة تحت الأرض، حيث بلغ منسوب المياه نحو 30 سم، ما تسبب في إعاقة حركة المرور في عدة مناطق.

ووثّقت مقاطع فيديو مشاهد للطرق المغلقة والمياه التي غمرت الأنفاق، وأضطر بعض السكان لتسلق السياج على طريق موسكو–موجايسك السريع لتفادي تجمع المياه.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار تأثير العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة حتى بعد ظهر اليوم، مع توقعات بتجدد الأمطار في موسكو غدًا الثلاثاء، وسط درجات حرارة متراوحة بين 21 و26 درجة مئوية. كما نبه الخبراء إلى مخاطر القيادة في هذه الظروف وأهمية تجنب الأماكن المفتوحة تحسباً لضربات البرق.

ويُتوقع أن تهطل موسكو خلال اليوم كميات أمطار تعادل نحو 40% من المعدل الشهري، مما يستدعي توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.

طيار تجاري يتفادى تصادمًا كارثيًا مع قاذفة قنابل أمريكية فوق داكوتا الشمالية

نجح طيار طائرة تجارية في تنفيذ مناورة تفادي عنيفة وسريعة لتجنب تصادم جوي مع قاذفة “بي-52 ستراتوفورتريس” تابعة لسلاح الجو الأمريكي، أثناء رحلة فوق ولاية داكوتا الشمالية.

ووفقًا لتقرير، كانت طائرة من طراز “إمبراير E175” تابعة لشركة “سكاي ويست” في رحلة من مطار مينيابوليس-سانت بول إلى مطار مينوت الدولي، حين مرت على مقربة خطيرة من القاذفة الأمريكية القادمة من قاعدة مينوت الجوية.

وأدى الطيار سلسلة من الانعطافات الحادة غير المتوقعة، ما خلق جواً من التوتر والذهول بين الركاب، الذين وصفوا الجو داخل الطائرة بأنه “هادئ بطريقة غريبة”.

وأوضح الطيار للركاب عبر نظام الاتصال الداخلي أنه اتخذ هذا الإجراء بناءً على تعليمات مراقبي الحركة الجوية لتفادي وجود طائرة أخرى في مسار الاقتراب.

وأكد الركاب أن الطيار كان متوتراً لكنه حافظ على هدوئه وقدم شرحاً مفصلاً لما حدث، مما ساعد في تخفيف مخاوفهم.

من جهتها، أكدت شركة “سكاي ويست” أنها تحقق في الحادث الذي وقع أثناء الاقتراب من المطار، بعدما أجرت الطائرة عملية صعود مجدد (جو-أراوند) تفادياً للطائرة العسكرية.

يُذكر أن قاعدة مينوت الجوية تضم أسطولاً كبيراً من قاذفات “بي-52″، بالإضافة إلى وحدات أخرى من سلاح الجو الأمريكي.

بلغاريا تضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخها داخل سيارة دبلوماسي قادم من تركيا

ضبطت السلطات البلغارية كمية قياسية من الكوكايين بلغت نحو 206 كيلوغرامات، داخل سيارة دبلوماسية قادمة من تركيا عبر معبر “كابيتان أندرييفو”، في عملية وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البلغارية عن مصادر رسمية أن السيارة التي جرى توقيفها في 18 يوليو الجاري، كانت تقل دبلوماسياً من جمهورية الكونغو معتمداً في بروكسل، إلى جانب امرأة تحمل الجنسية البلجيكية وسائق بلغاري، وقد عُثر على المخدرات مخبأة داخل خمسة حقائب سفر.

وأكد المدعي العام لمقاطعة خاسكوفو، إيفان ستويانوف، أن عملية التفتيش أسفرت عن توقيف الثلاثة، وجرى توجيه اتهامات رسمية إليهم تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وتهريب مواد محظورة عبر الحدود.

ووفق التقديرات القضائية، تُقدر قيمة الشحنة المضبوطة بنحو 22.4 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها واحدة من أضخم العمليات التي تنفذها بلغاريا في إطار مكافحة تهريب المخدرات.

يُشار إلى أن استغلال سيارة تحمل لوحة دبلوماسية في عملية التهريب أثار تساؤلات حول الثغرات في منظومة الحصانة الدبلوماسية، خاصة مع تكرار محاولات التهريب عبر الحدود التركية البلغارية، التي تُعد من أكثر النقاط الحيوية لنقل البضائع — والقانونية منها وغير القانونية — من الشرق نحو أوروبا.

حريق يندلع في أكبر كنيسة خشبية بألمانيا.. والسلطات تحقق في الأسباب

اندلعت ليلة الأحد نيران في كنيسة الروح القدس، أكبر كنيسة خشبية في ألمانيا، والتي تقع في بلدة كلاوستال-زيليرفيلد بولاية سكسونيا السفلى، بحسب ما نقلته صحيفة “بيلد” عن فرق الإطفاء المحلية.

الحريق الذي بدأ في حوالي الساعة 00:39 (1:39 بتوقيت موسكو) تمكّن رجال الإطفاء من إخماده بحلول صباح اليوم التالي، لكن التحقيقات مستمرة للكشف عن أسباب اندلاعه، فيما لم تتضح بعد حجم الأضرار التي تعرض لها هذا المبنى التاريخي.

كنيسة الروح القدس، التي تعود إلى العصر الباروكي وتم تشييدها عام 1642، تعد تحفة معمارية فريدة من نوعها، إذ بنيت بالكامل من خشب البلوط والتنوب، ما يجعلها أحد أبرز المعالم التاريخية والتراثية في المنطقة.

تثير هذه الحادثة قلق السكان والسلطات المحلية نظراً لقيمة الكنيسة التاريخية وأهميتها الثقافية، فيما أكد المسؤولون ضرورة حماية التراث المعماري من أخطار الحريق مستقبلاً.

روسيا تضبط محاولة تهريب 37 كيلوغراماً من المجوهرات القادمة من البحرين

أعلنت الجمارك الروسية في مطار دوموديدوفو بموسكو ضبط 37 كيلوغراماً من المجوهرات غير المعلنة بحوزة راكب أجنبي قادم من البحرين عبر الهند، حيث ادعى أنها هدايا لأقاربه.

وأوضحت الهيئة في بيان أن المجوهرات التي تم اكتشافها تقدر قيمتها بأكثر من 6.8 مليون روبل، وقد تم العثور على 3500 قطعة من الخواتم والأساور والأقراط والقلائد والخرز والعقود مصنوعة من الفضة عيار 800 ومرصعة بأحجار مثل الماس والبيريل والأزوريت والتانزانيت والجارنت والكوارتز واللؤلؤ المستنبت والفيروز.

وتم توقيف الرجل في الممر “الأخضر” للفحص الانتقائي، واستخدم المفتشون جهاز الأشعة السينية للكشف عن هذه الكمية الكبيرة من المجوهرات داخل أمتعته.

وبحسب البيان، فقد تم فتح تحقيق جنائي بحق المحتجز بتهمة تهريب سلع ذات أهمية استراتيجية، وتنص العقوبة في هذه الحالة على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى مليون روبل.

وتأتي هذه العملية في سياق جهود الجمارك الروسية المتواصلة لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب عبر الحدود.

العراق يخطط لربط سكك الحديد مع الخليج وأوروبا ضمن مشروع ينسجم مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عن خطة لربط خط سكة الحديد بين إيران والعراق مع الخليج العربي ودول المشرق وأوروبا، في إطار رؤية شاملة تتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين، ومع مشروع “طريق التنمية” الذي شرع العراق بتنفيذه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين عام 2013 تعتمد على ربط الشرق بالغرب عبر شبكة سكك حديد وممرات رئيسية، مضيفاً أن العراق يمثل محورا أساسياً في هذه الشبكة العالمية، بالنظر إلى اتصاله المحتمل بسكك تربط الصين بأوزبكستان ثم باكستان فإيران.

وأكد الهنداوي وجود فكرة متقدمة لربط سكة حديد إيران-العراق بتركيا وسوريا والخليج العربي وأوروبا، بما يعزز من الموقع الاستراتيجي للعراق في حركة التجارة العالمية ويختصر المسافات والكلف، معتبراً أن “هذه الرؤية تفتح آفاقاً مهمة لدول آسيا والمشرق للتجارة مع الغرب عبر الأراضي العراقية”.

وأشار إلى أن العراق يسعى من خلال هذه المشاريع إلى تطوير شبكات النقل البرية وسكك الحديد ليس فقط لنقل البضائع، بل أيضاً لتوفير خدمة نقل المسافرين بأوقات قياسية.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وضع حجر الأساس عام 2023 لأول خط سكك حديد يربط البصرة بمنفذ الشلامجة على الحدود الإيرانية بطول أكثر من 32 كيلومتراً، في خطوة لربط العراق بشبكات السكك الحديدية لدول الجوار وتعزيز الربط الإقليمي مع إيران وبلدان آسيا الوسطى.