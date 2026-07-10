من نجل رئيس الوزراء إلى «يوناتان هون».. يائير نتنياهو يبدّل اسمه رسمياً

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غيّر اسمه رسميًا لدى السلطات الإسرائيلية إلى “يوناتان هون”.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثائق صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية تثبت استخدام الاسم الجديد مع بقاء رقم التعريف الضريبي نفسه، مشيرة إلى أن عملية تغيير الاسم جرت قبل نحو عامين ونصف العام.

وأوضحت “هآرتس” أن شهادات خصم الضرائب الصادرة في ديسمبر 2024 حملت اسم يائير نتنياهو، بينما ظهرت شهادات لاحقة باسم “يوناتان هون” مع بيانات التعريف ذاتها.

وبحسب الصحيفة، فإن تغيير الاسم الرسمي في بطاقة الهوية الإسرائيلية يُعد إجراءً نهائيًا لا يمكن التراجع عنه لمدة سبعة أعوام.

وأشارت إلى أن يائير نتنياهو مسجل لدى مصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين الإسرائيلية بصفته عاملًا لحسابه الخاص في مجال الإعلان، كما أسس خلال إقامته في ولاية فلوريدا الأميركية شركة في ولاية كونيتيكت متخصصة في تنظيم المحاضرات.

ولم يعلن يائير نتنياهو أسباب تغيير اسمه، كما لم يصدر عنه تعليق على تقرير الصحيفة.

وذكرت “هآرتس” أن الاسم الجديد يرتبط بتاريخ عائلة يائير نتنياهو، إذ يعود اسم “هون” إلى عائلة جده لأمه شموئيل بن أرتزي، بينما يرتبط اسم “يوناتان” بعمه الذي قُتل خلال عملية إنقاذ رهائن في مطار عنتيبي عام 1976.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبق أن غيّر اسمه خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي إلى “بن نيتاي”، موضحًا حينها أن الهدف كان استخدام اسم أسهل نطقًا.

كما أشارت إلى أن أفنير نتنياهو، شقيق يائير الأصغر، غيّر اسمه قبل نحو خمسة أعوام إلى “آفي سيغال”، وقال لاحقًا إن الخطوة جاءت لأسباب أمنية خلال فترة دراسته في بريطانيا.