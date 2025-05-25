من نكبات الطبيعة إلى جرائم البشر.. ماذا جرى اليوم في عالم يئن تحت وقع الكوارث؟

من كل زاوية في هذا العالم المضطرب، تتساقط الأخبار كقطع دومينو لا تهدأ، تحمل في طيّاتها مآسي إنسانية، وكوارث طبيعية، وأحداثًا تلامس أقصى درجات الغرابة والصدمة، ففي يوم واحد فقط، اهتزت الأرض تحت أقدام آلاف في أستراليا بسبب فيضانات مدمرة، وارتجّت قلوب المغاربة بعد فاجعة وفاة طفل نُسي داخل حافلة مدرسية، وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية، دوّى صدى شجار بالسواطير داخل مركز تسوق في ملبورن، بينما اشتعلت سماء الهند بالعواصف، وغرقت سفينة محمّلة بمواد خطرة في عرض البحر، ولم تهدأ العاصفة، إذ تحطمت طائرة خاصة في سان دييغو حاصدة أرواحاً بارزة، وتحوّلت رحلة جوية إلى كابوس بسبب راكب حاول فتح باب الطوارئ في السماء، وبينما تكافح الطبيعة بغضبها، يعاني البشر من عنفهم الداخلي؛ فرجل ينهال على طفلة لالضرب ويشوّه إصبع شرطي بأسنانه، ومديرة مدرسة تضرب التلاميذ بحذائها، وشاب يُعثَر عليه مقتولاً وسط صراع على الميراث، كل ذلك يجري في وقت تحترق فيه الغابات في أفغانستان وتُطلق النيران داخل مقر أمني في العراق، وكأن الأرض بأكملها تصرخ تحت وطأة الضغط البشري والفوضى الطبيعية.

مصرع طفل داخل سيارة مدرسية في المغرب بسبب نسيانه من قبل السائق

توفي طفل يبلغ من العمر ست سنوات داخل سيارة مدرسية بمنطقة ساحل بوطاهر قرب مدينة تاونات المغربية، بعد أن نسيه السائق داخل المركبة المغلقة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السائق كان يقوم بنقل الطفل إلى منزله عقب انتهاء الدوام المدرسي يوم الجمعة، لكنه تركه بالخطأ داخل السيارة وتوجه إلى عمله في نفس المؤسسة التعليمية.

وبعد عدة ساعات من الاختناق، تم العثور على جثة الطفل، ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس لفتح تحقيق معمق، يشمل إجراء تشريح للجثة لتحديد تفاصيل الحادث بدقة.

هذا الحادث المأساوي أثار موجة من الحزن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا الكثير من المغاربة إلى تعزيز إجراءات السلامة في وسائل النقل المدرسي لتفادي تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تفاصيل بشأن حادثة وفاة طفل داخل سيارة بمنطقة ساحل بوطاهر بإقليم تاونات، مُفيدةَ بأن الطفل المتوفى ذي الست سنوات، يُحتمل أنه تعرّض للاختناق بعدما ظلّ داخل السيارة التي نزل منها السائق الذي اعتاد نقله للمدرسة التي يشتغل بها.



وأفاد… pic.twitter.com/i3Jas0ZuxS — Hespress هسبريس (@hespress) May 24, 2025

فيضانات أستراليا تتسبب في وفاة خمسة أشخاص وتضرر آلاف المنازل

بدأت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مرحلة التعافي بعد فيضانات عنيفة ألحقت أضراراً بحوالي 10 آلاف منزل، وسط تحذيرات من استمرار خطر الفيضانات رغم تحسن الأحوال الجوية.

وتلقى مجلس التأمين أكثر من 1600 طلب تعويض حتى الآن، مع توقع زيادة الطلبات مع عودة السكان. وأُجلي نحو 50 ألف شخص خلال الأيام الماضية، وتتركز جهود الطوارئ حالياً على تقييم الأضرار والتنظيف، مع استمرار تحذيرات بعدم العودة للمنازل قبل انخفاض منسوب المياه.

وتسببت الأمطار الغزيرة في أضرار واسعة، ولا تزال 31 تحذيراً من الفيضانات سارية في مناطق عدة، أسفرت الفيضانات عن خمس وفيات، وإغلاق طرق وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

ونفذت فرق الإنقاذ أكثر من 760 عملية إغاثة، وزار رئيس الوزراء ورئيس حكومة الولاية المناطق المتضررة معلنين مساعدات مالية وفدرالية، مع استمرار التحذير من مخاطر الفيضانات وضرورة توخي الحذر.

فوضى في مركز تسوق شمال ملبورن بعد شجار عنيف بالسواطير

سادت حالة من الذعر والفوضى مركز “نورثلاند” التجاري في مدينة بريستون شمال ملبورن، ظهر الأحد، عقب اندلاع شجار عنيف بين مجموعتين بلغ عدد المشاركين فيه نحو عشرة أشخاص، استخدمت خلاله السواطير، ما دفع المتسوقين إلى الهرب أو الاحتماء داخل المحال التجارية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة ديلي ميل أستراليا، أغلقت الشرطة المركز التجاري عقب الحادث، فيما نُقل شاب في العشرينات إلى مستشفى “رويال ملبورن” وهو مصاب بجروح خطيرة، وقد وصفت حالته لاحقًا بالمستقرة.

وألقت الشرطة الأسترالية القبض على شخصين، أحدهما فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشجار كان مخططًا بين طرفين يعرفان بعضهما البعض، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة. ودعت الشرطة الشهود إلى تقديم أي معلومات أو تسجيلات قد تسهم في كشف تفاصيل الحادث.

وتحدث شهود عيان عن لحظات من الرعب، حيث أُغلقت بعض المتاجر بشكل مفاجئ، فيما لجأ زبائن إلى متاجر كبرى مثل Kmart وMyer للاختباء، وسط انتشار كثيف لعشرات سيارات الشرطة والإسعاف.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتحضر فيه حكومة ولاية فيكتوريا لتطبيق قانون جديد يحظر حمل السواطير اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، ضمن حزمة تشريعات تهدف إلى الحد من العنف المرتبط بحيازة الأسلحة البيضاء.

عواصف وفيضانات تشل حركة الطيران في الهند وتحول مسار 49 رحلة جوية

تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية ضربت العاصمة الهندية نيودلهي الليلة الماضية، في اضطرابات كبيرة بحركة الطيران، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحويل مسارات 49 رحلة جوية، بينها 17 رحلة دولية، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ووفقًا لصحيفة إنديان إكسبرس، أصدرت الهيئة إنذارًا أحمر يحذر من استمرار موجات الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية المصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، ما يزيد من مخاطر الفيضانات والانهيارات في البنية التحتية.

وأدت العواصف إلى حدوث فيضانات محلية وازدحامات مرورية خانقة في عدد من أحياء نيودلهي، وسط تحذيرات من عاصفة رعدية جديدة قادمة من الاتجاهين الغربي والشمال الغربي، يُتوقع أن تؤثر على العاصمة والمناطق المجاورة خلال الساعات المقبلة.

ودعت هيئة الأرصاد السكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب المناطق المفتوحة، والاحتماء من العواصف بعيدًا عن الأشجار والمباني غير المستقرة، كما شددت على ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية والأسوار الضعيفة تجنبًا لأي مخاطر محتملة.

غرق سفينة حاويات تحمل بضائع خطرة قبالة سواحل الهند وإنقاذ طاقمها بالكامل



أعلنت السلطات الهندية، الأحد، غرق سفينة الحاويات MSC ELSA 3 التي ترفع علم ليبيريا، قبالة سواحل ولاية كيرالا، وعلى متنها شحنة تحتوي على “بضائع خطرة”، فيما تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24 بحارًا.

وكانت السفينة، التي يبلغ طولها 184 مترًا، في طريقها من ميناء فيزينغام إلى كوشي، عندما أرسلت نداء استغاثة يوم السبت، واستجابت البحرية الهندية على الفور، حيث أقلعت طائرات رصدت عوامات نجاة، بينما كانت السفينة تميل على بعد نحو 70 كيلومترًا من كوشي.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن “السفينة غرقت بالكامل، وكان على متنها 640 حاوية، من بينها 13 حاوية تحتوي على مواد خطرة و12 حاوية تحتوي على كربيد الكالسيوم”، وهو مركب كيميائي يستخدم في صناعة الأسمدة والصلب.

وأكد البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب للوقود أو النفط حتى الآن، رغم أن السفينة كانت تحمل نحو 370 طناً من الوقود.

ويتحدر أفراد الطاقم من جورجيا وروسيا وأوكرانيا والفلبين، وقد جرت عملية الإنقاذ بنجاح دون تسجيل إصابات. وتعمل السلطات حالياً على تقييم الأثر البيئي المحتمل للغرق، خاصة في ظل وجود مواد خطرة على متن السفينة.

تحطم طائرة خاصة في سان دييغو يودي بحياة ستة أشخاص بينهم موسيقي بارز

لقي ستة أشخاص مصرعهم، بينهم ديف شابيرو، شخصية بارزة في عالم الموسيقى البديلة، جراء تحطم طائرة خاصة في مدينة سان دييغو الأمريكية، قبل الساعة الرابعة صباح يوم الخميس. اصطدمت الطائرة بخطوط كهرباء وتحطمت في حي سكني، ما أسفر أيضاً عن إصابة ثمانية أشخاص على الأرض، لكن إصاباتهم لم تكن خطيرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية، التي نقل عنها دان بيكر من المجلس الوطني لسلامة النقل، أن الحادث نتج عن الضباب الكثيف، وتعطّل أضواء المدرج، بالإضافة إلى خلل في نظام التنبيه الجوي. وأكد بيكر وفاة الطيار وجميع الركاب على متن الطائرة، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات خطيرة على الأرض.

يُذكر أن ديف شابيرو كان مؤسس وكالة “ساوند تالنت جروب”، التي كان لها دور محوري في دعم فرق موسيقى الميتال والهارد روك والبانك مثل “بيرس ذا فايل”، و”باركواي درايف”، و”سوم 41″، كما تعاونت الوكالة مع فنانين من مشهد البوب مثل “هانسون” و”فانيسا كارلتون”. ومن بين الضحايا أيضاً دانيال ويليامز، عازف الطبول السابق في فرقة “ذا ديفل ويرز برادا”، إلى جانب موظفين آخرين في وكالة شابيرو.

وكانت الطائرة في رحلة من نيوجيرسي إلى سان دييغو بعد توقف للتزود بالوقود في كانساس، وتحطمت على بُعد نحو ميلين من مطار مونتغومري جيبز التنفيذي. وأظهرت تسجيلات صوتية أن الطيار أقر بسوء الأحوال الجوية لكنه قرر محاولة الهبوط رغم ضعف الرؤية وتعطّل أنظمة المطار.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات رسمياً عن هوية قائد الطائرة، لكن يُعتقد أن شابيرو كان مالكها ويحمل رخصة الطيران. التحقيقات مستمرة لتحديد الأسباب التفصيلية للحادث.

شرطة فيرفاكس تنشر فيديو لإطلاق نار سائق غاضب على ضباط وانتهاء الحادث بمقتله

نشرت إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا فيديو يوثق حادثة إطلاق نار وقعت في 23 أبريل الماضي، حين أوقف ضابط الشرطة جمال والي (36 عاماً) بتهمة تجاوز السرعة، وتبين أن فحص السلامة لسيارته منتهي الصلاحية. خلال التوقف، أخبر والي الضباط بأنه مسلح ورفض الكشف عن هويته، وبدأ بالصراخ والشتائم، مشيراً إلى أنه كان مترجماً للقوات الأميركية في أفغانستان.

وتصاعدت الأوضاع سريعاً حين بدأ والي تسجيل الحادثة بكاميرته قبل أن يسحب مسدسه ويطلق النار على الضباط الذين حضروا لمساندة زميلهم، ما أدى إلى إصابة ذراعي ضابطين وتضرر سيارة متوقفة. رد الضباط بإطلاق النار عليه، وأُعلن عن وفاته لاحقاً في المستشفى.

وفي مؤتمر صحفي، أعرب رئيس شرطة المقاطعة كيفن ديفيس عن أسفه لفقدان والي، وثمن شجاعة الضابط إيان لاشابيل الذي أطلق النار لإنقاذ زميليه، مشيراً إلى تجميد خدمته أثناء التحقيق الجاري في ملابسات الحادث، وتؤكد الشرطة استمرار التحقيقات لتحديد كافة تفاصيل الحادث وتقييم الإجراءات المتخذة.

انفجار أنبوبة بوتاجاز أمام نادي ضباط المنيا يُصيب شخصين.. والسلطات تكشف التفاصيل

أعلن مصدر أمني مصري أن انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة حدث مساء السبت عند حوالي الساعة 9:27 مساءً، أثناء سير شخصين بشارع كورنيش النيل في دائرة قسم شرطة أول المنيا بمحافظة المنيا جنوب مصر.

وأفاد المصدر بأن أحد الشخصين كان يحمل كيساً بداخله أنبوبة بوتاجاز صغيرة، والتي انفجرت فجأة، ما تسبب في إصابة حاملها بتهتك شديد في اليد وأماكن متفرقة من جسده، بينما تعرض المرافق لإصابات متوسطة. ولم تُسجل أي إصابات أخرى أو تلفيات في المكان.

وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً حول موقع الانفجار أمام نادي ضباط الشرطة، مع استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الفحص والتحري حول ملابسات الحادث.

العثور على جثث خمسة متزلجين قرب منتجع زيرمات في سويسرا

أعلن مكتب الادعاء في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا، الأحد، العثور على جثث خمسة متزلجين في منطقة جبلية قرب منتجع زيرمات الشهير، بعد تلقي بلاغات عن وجود زلاجات مهجورة على ارتفاع يقارب أربعة آلاف متر.

وأفادت السلطات بأن عدة متزلجين شاهدوا، ظهر السبت، زلاجات مهجورة على سفوح جبل ريمبفيشهورن، شرق زيرمات وجنوب قرية ساس في، مما دفع فرق الإنقاذ لإطلاق عمليات بحث جوية وأرضية مكثفة.

وقالت شركة “إير زيرمات” للطيران المحلي إن ثلاث جثث عُثر عليها وسط انهيار جليدي على بعد مئات الأمتار من موقع الزلاجات، فيما وُجدت جثتان أخريان في منطقة أعلى من جبل ريمبفيشهورن الذي يبلغ ارتفاعه 4199 متراً.

وشاركت مروحيات في عمليات البحث والإنقاذ، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية الضحايا وظروف الحادث.

وتُعد زيرمات من أبرز منتجعات التزلج في جبال الألب، وتستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من المتزلجين الأوروبيين، خصوصاً من بريطانيا ودول أوروبا الغربية.

رجل يعتدي على طفلة ويعض ضابط شرطة خارج الخدمة حتى فقد طرف إصبعه في نيويورك (فيديو)

شهد أحد شوارع منطقة كوينز في نيويورك حادث اعتداء مروع حينما صفع شاب يبلغ من العمر 31 عاماً طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بشكل عنيف، قبل أن يعض ضابط شرطة خارج الخدمة تدخل لوقف الاعتداء، مما أدى إلى قطع طرف إصبع الضابط بشكل دائم.

وقالت المدعية العامة في كوينز، ميليسا كاتز، إن فيليز إنريكي اقترب من الطفلة التي كانت تلعب في شارع بمدينة غلينديل، وسألها عن اسمها ثم صفعها على وجهها دون أي سابق إنذار، مما تسبب في سقوطها أرضاً وإصابتها بكدمات ونزيف في الشفاه وتخلخل أسنان وألم شديد، واحتاجت إلى علاج طبي في المستشفى.

وأظهر فيديو الحادث لحظة الاعتداء الوحشي، حيث تدخل الرقيب سيباستيان هايدر، الذي كان خارج الخدمة آنذاك، لتوقيف المعتدي، إلا أن الأخير عضه على ركبته ويده، ما أدى إلى تشويه دائم في إصبع الضابط، وتم تقديم المعتدي للمحاكمة بتهم عدة منها الاعتداء وتعريض سلامة طفل للخطر، ويواجه عقوبة قد تصل إلى 25 عاماً في السجن، والمحاكمة مقررة في 10 يوليو القادم.

NEW: “Queens man” on parole for attempted murder, serving only 7 years—punches a

9-year-old girl in the face in a random attack, bites off a finger of an NYPD police officer.



NY Democrat politicians approve of this horror. pic.twitter.com/3lYqxHIMFq — Dapper Detective (@Dapper_Det) May 23, 2025

راكب مضطرب يحاول فتح باب الطوارئ في طائرة يابانية متجهة لأمريكا ويتسبب بهبوط اضطراري

شهدت رحلة تابعة لخطوط “آل نيبون” اليابانية من طوكيو إلى هيوستن لحظات من الرعب بعدما حاول راكب مضطرب فتح باب الطوارئ أثناء الطيران، مما اضطر طاقم الطائرة لتحويل مسار الرحلة والهبوط اضطرارياً في مطار سياتل.

وتدخل راكبان من المحاربين القدامى بمساعدة المضيفات وتمكّنوا من السيطرة على الرجل وتقييده. ونُقل المشتبه به إلى المستشفى بعد أن تبين أنه يعاني من أزمة صحية، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن عن توجيه أي تهم له.

وأكدت السلطات أن فتح باب الطوارئ أثناء الطيران مستحيل عملياً بسبب فرق الضغط الجوي، والواقعة لا تزال قيد التحقيق.

النيابة الإدارية في مصر تحيل مديرة مدرسة للمحاكمة التأديبية بعد ضربها تلاميذ بالحذاء

أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مديرة مدرسة ابتدائية للتحقيق التأديبي، على خلفية تعديها بالضرب على ثلاثة تلاميذ باستخدام “الحذاء”، بالإضافة إلى سماحها لأولياء أمر تلميذ رابع بالاعتداء عليه.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر اعتداء المديرة على الأطفال داخل مدرسة تابعة لإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بعد حضور والد ووالدة أحد التلاميذ للاشتباه بتعرض نجلهم للضرب، مما أدى إلى مشادة كلامية بين المديرة ووالدة التلميذ، انتهت باعتداء المديرة على تلاميذ الصف الرابع.

كما تبيّن احتجاز المديرة للتلاميذ داخل المكتب ونهب حقائبهم، وتعطل كاميرات المراقبة دون اتخاذ أي إجراء رغم علمها، ما أثار حالة من الخوف والرعب بينهم، وقررت الجهة الإدارية استبعاد المديرة من عملها لحين الانتهاء من التحقيقات.

مصر.. العثور على جثة حفيد سيدة أعمال شهيرة متهم بسرقتها في ظروف غامضة

عُثر على جثمان الشاب المصري “أحمد”، حفيد سيدة الأعمال نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، داخل شقته بمحافظة الجيزة، مصابًا بطلق ناري وعدة إصابات في ظروف غامضة، وذلك بعد أيام من توجيه جدته له اتهامات بسرقتها.

وكانت الدجوي قد تقدمت ببلاغ رسمي تفيد فيه بتعرضها لسرقة محتويات خزائن خاصة بها، تضم مبالغ مالية ضخمة تقدر بـ50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب، داخل شقتها بمدينة أكتوبر، موجّهة الاتهام لحفيدها على خلفية خلافات ميراث بينهما.

وكشفت التحقيقات عن نزاعات قانونية سابقة بين الجدة وحفيدها، من بينها دعاوى قضائية تتعلق بالأهلية العقلية والنفسية للدجوي، بالإضافة إلى دعوى حجر تم رفضها سابقًا واستأنفها الحفيد.

الحفيد –الذي عُثر عليه لاحقًا مقتولًا– كان قد أنكر الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن مفاتيح الشقة والخزائن كانت بحوزة جدته بشكل حصري، نافياً أية صلة له بالواقعة.

وتواصل أجهزة الأمن بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وسط غموض يلفّ ظروف الوفاة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

عنصر أمني يفتح النار على زملائه في واسط العراقية: قتيل وثلاثة جرحى ومحاولة انتحار

شهدت محافظة واسط العراقية، اليوم، حادثة مأساوية بعد أن أقدم أحد عناصر فوج الطوارئ على إطلاق النار داخل مقر الفوج في قضاء النعمانية، ما أسفر عن مقتل زميل له وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وذكر مصدر أمني أن المنتسب يعاني من أزمة نفسية يُرجّح أن تكون دافعًا وراء الحادث، مشيرًا إلى أنه حاول الانتحار عقب الهجوم، غير أن محاولته باءت بالفشل بعد أن أصيب بجروح.

وقد تدخلت القوات الأمنية على الفور، حيث سيطرت على الجاني ونقلته إلى المستشفى برفقة المصابين لتلقي العلاج. كما فُتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.

أفغانستان.. حريق يلتهم 30 هكتاراً من الغابات في ولاية كونار

اندلع حريق ضخم في غابات منطقة تشوكي بولاية كونار شرقي أفغانستان، ما أدى إلى تدمير نحو 30 هكتاراً من الغطاء الغابي، وفق ما أفادت به إدارة الكوارث المحلية اليوم الأحد.

وقال إحسان الله إحسان، مدير تقييم الأضرار في الإدارة، إن الحريق بدأ من غابات ناجو قرب قريتي ديوجال ولامكاندا، مشيراً إلى أن السبب لا يزال غير معروف، لكن يرجح أن يكون ناتجاً عن نيران أشعلها الرعاة عن غير قصد.

وتشهد المنطقة حرائق متكررة منذ شهرين، ما تسبب في خسائر كبيرة بالغابات، في ظل تاريخ من حرائق مماثلة في ولايتي كونار ونورستان المجاورتين.