من نيويورك إلى موسكو ومشهد.. كوارث طبيعية وأزمات أمنية تضرب عواصم العالم

فيضانات مفاجئة تضرب نيوجيرسي ونيويورك تسببت في شلل مروري وغرق مترو الأنفاق، فيما لا تزال روسيا تكافح عواصف غزيرة أغرقت شوارع موسكو ومدن أخرى، وفي إيران، حريق ضخم يلتهم مجمعًا تجاريًا في مشهد، بينما اشتعلت حرائق الساحل السوري مجددًا وسط اتهامات بالتعمد ومطالبات بتحقيق دولي، وفي الهند، توفي العداء الأسطوري فوجا سينغ (114 عامًا) بحادث سير، وفي الإسكندرية، حريق بالعامرية دمّر عشرات المركبات. الأردن كشف شبكة مالية سرية للإخوان، والسعودية أعلنت توقيف مقيم مصري بتهمة ترويج الحشيش، فرنسا تخطط لزيادة الضرائب على الأغنياء وتقليص الإجازات، وبرلين تشهد محاكمة طبيب بتهمة قتل 15 مريضًا، وفي الولايات المتحدة، “جاغوار لاند روفر” تستدعي آلاف السيارات بسبب خلل في الوسائد الهوائية، أما مصر، فرحبت بتصريحات ترامب الداعية لاتفاق عادل بشأن سد النهضة.

فيضانات مفاجئة تغمر نيوجيرسي ونيويورك وتسبب اضطرابات واسعة في شمال شرق الولايات المتحدة

اجتاحت أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة مناطق واسعة في شمال شرق الولايات المتحدة، مستهدفة بشكل خاص ولايتي نيوجيرسي ونيويورك، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل وإغلاق الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في نيوجيرسي.

حاكم الولاية فيل مورفي أصدر تحذيرات للسكان بضرورة البقاء في المنازل وتجنب السفر غير الضروري، فيما شهد مطار نيوارك ليبرتي الدولي تأخيرات ووقفًا في الرحلات الجوية نتيجة الظروف المناخية القاسية.

وفي مدينة نيويورك، أدت الأمطار الغزيرة إلى غمر مترو الأنفاق ووقوع فيضانات داخل محطات القطار، ما تسبب في توقف الخدمات وتأجيل مواعيد القطارات.

وتأتي هذه الفيضانات بعد أقل من أسبوعين على كارثة فيضانات تكساس، وسط توقعات بهبوب المزيد من العواصف في الأيام المقبلة، مع احتمال موجة جديدة من الأمطار الغزيرة بين الأربعاء والجمعة، ما يستدعي مزيدًا من الحذر لدى السكان ومسؤولي الطوارئ.

وفاة العداء الأسطوري فوجا سينغ عن عمر 114 عامًا في حادث سير بالهند

توفي العداء البريطاني الشهير فوجا سينغ، الذي يُعتقد أنه أكبر من أتم سباقات ماراثونية في التاريخ، عن عمر ناهز 114 عامًا، إثر حادث سير في إقليم البنجاب بالهند.

ووفقًا لتقارير هندية، تعرض سينغ لحادث دهس أثناء عبوره الطريق في قريته بيس بيند قرب مدينة غالاندهار، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة أودت بحياته.

وأكد نادي “سيخ إن ذا سيتي” الذي يتخذ من لندن مقرًا له، وفاة سينغ، مشيرًا إلى أن فعالياته القادمة في إلفورد شرق لندن ستُخصص لتأبين العداء الراحل وتكريم إرثه الرياضي.

وكان فوجا سينغ، الذي عاش في لندن منذ عام 1992، قد بدأ ممارسة رياضة الركض في سن الـ89، وحقق إنجازات لافتة بتسجيل أرقام قياسية في فئات عمرية متقدمة، أبرزها إتمامه ماراثون تورونتو عام 2011 عن عمر 100 عام.

ورغم عدم امتلاكه شهادة ميلاد رسمية، إلا أن جواز سفره كان يحمل تاريخ ميلاده في 1 أبريل 1911، وتلقى بموجبه رسالة تهنئة خاصة من الملكة إليزابيث الثانية عند بلوغه المئة.

يُذكر أن سينغ شارك في حمل شعلة أولمبياد لندن 2012 قبل أن يعتزل الركض رسميًا بعد عام، ويظل حتى وفاته مصدر إلهام للرياضيين حول العالم.

إيران.. حريق ضخم يلتهم مجمعاً تجارياً في مشهد واستنفار واسع لفرق الإطفاء

اندلع حريق كبير فجر الثلاثاء في مجمع تجاري بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، حيث لا تزال فرق الإطفاء تكافح لاحتواء النيران بعد مرور أكثر من أربع ساعات على اندلاعها.

وقال حميد رضا كافينيا، قائد الإطفاء في المدينة، لوكالة “ركنا” الإيرانية إن الحريق بدأ في الطابق الأرضي من المجمع الكائن بساحة “17 شهريور”، وهو يضم متاجر لبيع مستحضرات التجميل ومنتجات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن “النيران انتشرت بسرعة كبيرة داخل المبنى”.

وأوضح المدير العام لإدارة الإطفاء في مشهد أن 150 رجل إطفاء و50 آلية من 40 مركزاً شاركوا في عمليات الإطفاء، وسط تحذيرات من احتمال انهيار أجزاء من المبنى بسبب شدة الحريق.

ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب اندلاع الحريق والخسائر الناجمة عنه.

حريق هائل في مجمع تجاري بمدينة مشهد



اندلع صباح اليوم حريق في مجمع تجاري بشارع شهريور. وشارك في عملية الإطفاء أكثر من 250 رجل إطفاء، وما زال الحريق قيد الإخماد، وفق وكالة مهر الإيرانية. pic.twitter.com/HIitiMv54D — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 15, 2025

السعودية.. القبض على مقيم مصري في جدة بتهمة ترويج الحشيش

ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة، يوم الاثنين، القبض على مقيم من الجنسية المصرية بتهمة ترويج مادة الحشيش المخدر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سعودية.

وبحسب التفاصيل، تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في جدة من ضبط المتهم أثناء قيامه بالترويج، وتم إيقافه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار جهودها في مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشابهة، مع التأكيد على التعامل مع البلاغات بسرية تامة.

فنانون سوريون يرجحون أن حرائق الساحل “مفتعلة”.. ومطالبات بتحقيق دولي عاجل

وسط مشاهد الدخان والنار التي اجتاحت غابات الساحل السوري لأكثر من عشرة أيام، أطلقت نقابة الفنانين السوريين حملة تضامن ومساندة بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ، في محاولة للمساهمة في إخماد ألسنة اللهب التي أتت على أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

الحرائق التي وصفها فنانون بأنها “كارثة غير مسبوقة” في تاريخ البلاد، خلّفت دماراً واسعاً طال قرى مأهولة وتحول جزء من غطاء سوريا الحراجي إلى رماد، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه الحرائق مفتعلة.

وفد من نقابة الفنانين زار المناطق المنكوبة، وكان في مقدمته نائب النقيب صلاح طعمة والمخرج زهير قنوع. طعمة صرّح بأن وتيرة اندلاع الحرائق في نقاط متفرقة وبفواصل زمنية قصيرة أثارت “الكثير من إشارات الاستفهام”، مؤكداً أن المشاهدات الميدانية كشفت عن حجم كارثي يفوق ما أظهرته وسائل الإعلام.

وشدد طعمة على أن الاستجابة من الفنانين كانت واسعة، وعبّر عدد كبير منهم عن تضامنهم، سواء بالحضور أو بالدعم الإعلامي والمعنوي، مضيفاً أن الكارثة تستوجب تحركاً عاجلاً لدعم الأهالي المتضررين.

أما المخرج زهير قنوع فأكد صراحة أن “الحرائق مفتعلة”، مشيراً إلى أنه وثق عبر كاميرته اندلاع النيران في أماكن متباعدة دون وجود أي عامل طبيعي واضح يبرر ذلك، موضحاً أن بعض نقاط الاشتعال كانت تقع على بُعد مئات الأمتار من مواقع الحريق الأصلية، ما يعزز الشكوك بوجود فعل متعمد.

وأضاف قنوع أن فرق الإطفاء والإنقاذ واجهت تحديات صعبة نظراً للطبيعة الوعرة، وأن التنسيق المشترك بين المجتمع المدني والجهات الحكومية كان ضرورياً وفعّالاً في الحد من الكارثة، رغم تواضع الإمكانيات.

ولم يستبعد قنوع وجود حاجة لتحقيق واسع وشامل، قائلاً: “ما شاهدته على الأرض لا يمكن تجاهله، ونطالب بتحقيق عميق حول هذه الحرائق المفتعلة، كما نهيب بالمجتمع الدولي لدعم جهود الإغاثة والتعويض على المتضررين”.

وأشار إلى مشاركة فاعلة من فرق إنقاذ من الأردن والعراق وتركيا، معبّراً عن تقديره للتضامن الإقليمي، داعياً إلى تحرك دولي منظم لمواجهة تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية.

يُذكر أن مشاهد الدمار تزامنت مع تقارير عن انفجارات ناجمة عن مخلفات حرب في بعض المناطق المتضررة، ما فاقم المخاطر على الأهالي وعناصر الإطفاء.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة تغمر موسكو وعدد من المدن الروسية وتسبب في أضرار واسعة

تسببت عواصف رعدية وأمطار غزيرة في غمر شوارع موسكو ومدن روسية أخرى بكميات كبيرة من المياه، ما أدى إلى اضطرابات مرورية وأضرار في مواقف السيارات والمنشآت تحت الأرض. وأشارت دائرة الخدمات المدنية في موسكو إلى استمرار الأمطار والرياح التي تصل سرعتها إلى 23 متراً في الثانية حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

كما خلفت صاعقة في ضواحي مدينة تولا وفيات وإصابات، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بعدم التواجد في الأماكن المفتوحة حفاظاً على سلامة السكان.

وشهدت مدن تفير وتورجوك وكولومنا وريزان وتولا عواصف مماثلة منذ أمس، بينما تعرضت نوفوسيبيرسك اليوم لأمطار غزيرة أغرقت شوارعها، مع تحذيرات من احتمالية تزايد سرعة الرياح في روستوف خلال الساعات القادمة.

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء وتقليص الإجازات في 2026

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن الحكومة ستفرض ضرائب إضافية على المواطنين الأكثر ثراءً في عام 2026 ضمن جهود تقليص العجز في الميزانية.

وأوضح أن مبدأ “من يحصل على أقل يدفع أقل، ومن يحصل على أكثر يدفع أكثر” سيُطبق من خلال ما يُسمى “مساهمة التضامن” لأصحاب الدخول الأعلى.

كما اقترح بايرو تحويل يومي عطلة إلى أيام عمل، مشيراً إلى إمكانية إلغاء عطلة يوم الاثنين الذي يصادف عيد الفصح وعطلة 8 مايو (عيد النصر)، معتبراً أن ذلك سيجلب مليارات اليورو للخزينة، مع استعداده للنظر في خيارات أخرى.

إضافة إلى ذلك، أعلن أن فرنسا ستتخلى عن ربط المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية بمعدلات التضخم في 2026، ما يعني عدم زيادة هذه المدفوعات مقارنة بعام 2025.

الأردن يكشف شبكة مالية سرية لجماعة الإخوان المحظورة تجمع أكثر من 30 مليون دينار بطرق غير قانونية

كشفت التحقيقات الرسمية في الأردن عن وجود شبكة مالية معقدة تديرها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، جمعت أكثر من 30 مليون دينار أردني خلال السنوات الأخيرة بطرق غير قانونية، تشمل التبرعات واستثمارات داخل وخارج المملكة، والاشتراكات الشهرية للأعضاء.

وأظهرت التحقيقات استغلال الجماعة لأحداث غزة لجمع تبرعات بشكل مخالف للقانون، مع غياب كامل للشفافية حول مصير هذه الأموال، التي تم استثمار جزء منها في شراء شقق خارج الأردن وتسجيلها بأسماء أفراد من الجماعة، إضافة إلى دعم أنشطة سياسية وحملات إعلامية واحتجاجات، وصرف رواتب لبعض السياسيين الموالين.

كما كشفت التحقيقات عن عمليات تحويل الأموال بطرق سرية إلى الخارج عبر مكاتب صرافة أو نقل نقدي، فيما لم تصل إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية سوى نسبة 1% فقط من التبرعات.

فيما صادرت السلطات 4 ملايين دينار خلال عملية أمنية وأوقفت 11 شخصًا، مستمرة في التحقيقات حول مصادر التمويل التي تقدر بـ1.9 مليون دينار سنويًا، والتي استخدمت في أنشطة ذات طابع سياسي وخيري بهدف تحقيق أهداف الجماعة.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في أبريل الماضي حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، مع مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها، وفرض عقوبات على الانتساب أو الترويج للجماعة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إفشال مؤامرة إرهابية نسبت لأعضاء الجماعة، نفت الجماعة صلتها بها.

شركة “جاغوار لاند روفر” تستدعي 21 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في الوسائد الهوائية

أعلنت شركة “جاغوار لاند روفر” استدعاء نحو 21,000 سيارة من طراز رينج روفر إيفوك في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف عيب خطير في الوسادة الهوائية الأمامية للراكب.

وكشفت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن الوسائد الهوائية قد تتمزق عند الانتفاخ، ما قد يمنعها من توفير الحماية المطلوبة، وقد يؤدي تسرب غاز ساخن إلى إصابات حرارية للركاب.

يشمل الاستدعاء سيارات موديلات 2021 حتى 2025، المصنعة في مصنع الشركة بمدينة هاليوود بالمملكة المتحدة بين 10 يوليو 2020 و7 أكتوبر 2024.

وتم رصد العيب لأول مرة في مايو 2023 خلال اختبارات السلامة، حيث اكتشف الفنيون فتحات غير طبيعية في الوسادة الهوائية ناجمة عن خلل في طريقة الطي أثناء التجميع، مما يزيد من احتمال تمزقها عند التشغيل.

وأكدت “جاغوار لاند روفر” في 30 يونيو 2025 رسمياً وجود المشكلة، مع تقديم تقرير مفصل إلى NHTSA. وأعلنت أن وكلاءها سيقومون باستبدال الوسائد الهوائية مجانًا، مع إرسال خطابات إعلام للمالكين بدءًا من 29 أغسطس 2025.

وتُتيح الشركة للمالكين التحقق من شمول سياراتهم للاستدعاء عبر إدخال رقم تعريف المركبة (VIN) على موقع NHTSA أو بوابة “جاغوار لاند روفر” الرسمية.

هذا الاستدعاء يأتي بعد أيام من إعلان شركة فورد تحذيرًا من خلل محتمل في بعض محركاتها، في ظل تدقيق متزايد على قطاع السيارات بسبب قضايا السلامة.

حريق هائل في منطقة البتروكيماويات بالعامرية غرب الإسكندرية يتسبب في خسائر ضخمة

اندلع حريق كبير في منطقة البتروكيماويات بالعامرية غرب الإسكندرية، تسبب في تلف 96 مركبة متنوعة، بينها توك توك وسيارات ودراجات بخارية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأظهرت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن الحريق نشب في مخلفات وهشيم قبل أن يمتد إلى مناطق مجاورة، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وشملت الأضرار احتراق 62 توك توك و4 تروسيكل في حضانة خاصة بنقطة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تدمير 20 سيارة، و5 تروسيكل، و5 دراجات بخارية في الحضانة الحكومية التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وبعد تلقي بلاغ باندلاع الحريق، تحركت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بسرعة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد الأسباب التفصيلية للحريق، مع تحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انطلاق محاكمة طبيب رعاية تلطيفية في برلين بتهمة قتل 15 مريضًا بجرعات قاتلة

انطلقت محاكمة طبيب رعاية تلطيفية متخصص في تخفيف الألم في برلين بتهمة قتل ما لا يقل عن 15 مريضًا، بدوافع وصفت بـ”الغدر والدنيئة”.

ووفق الادعاء العام الألماني، يُشتبه بأن الطبيب البالغ من العمر 40 عامًا أعطى بين سبتمبر 2021 ويوليو 2024 مزيجًا قاتلًا من أدوية متنوعة لـ12 امرأة و3 رجال، دون أي مبرر طبي ودون علمهم أو موافقتهم.

وتعد أصغر الضحايا امرأة تبلغ 25 عامًا، في حين أن أكبر الضحايا كانت امرأة تبلغ من العمر 94 عامًا.

وأفادت تقارير بأن الطبيب أعطى المرضى مزيجًا من مخدر ومرخٍ للعضلات تسبب في شلل عضلات التنفس، ما أدى إلى توقف التنفس والموت خلال دقائق.

كما يُتهم الطبيب بمحاولة إخفاء الأدلة عبر إشعال حرائق في منازل الضحايا. وهو محتجز منذ 6 أغسطس.

وحددت محكمة برلين الإقليمية مبدئيًا 35 جلسة استماع تمتد حتى 28 يناير 2026، حيث يشارك 13 من أقارب الضحايا كمدعين بالحق المدني، مع وجود حوالي 150 شاهدًا.

ويُشتبه أن الجرائم وقعت أثناء عمل الطبيب في خدمة الرعاية التلطيفية، والتي تهدف إلى تخفيف آلام المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وأُنشئ فريق تحقيق من قسم جرائم القتل في الشرطة الإقليمية في برلين، حيث تم تقييم مئات الملفات الخاصة بمرضى الطبيب للتحقيق في القضية.

السيسي يثمّن تصريحات ترامب حول حرصه على اتفاق عادل بشأن سد النهضة

ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تؤكد جدية الولايات المتحدة في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن مصر تثق بقدرة ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار في مناطق عدة حول العالم، من بينها أوكرانيا، الأراضي الفلسطينية، وأفريقيا.

وأضاف أن مصر تقدر حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح جميع الأطراف حول السد الإثيوبي، مع التأكيد على أهمية نهر النيل كمصدر حياة رئيسي لمصر.

وجدد الرئيس المصري دعم بلاده لرؤية ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لدول المنطقة والعالم.

جاء ذلك في أعقاب تصريح ترامب خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حيث أكد أن الولايات المتحدة تعمل على حل أزمة سد النهضة بسرعة، مشيرًا إلى أن السد الذي تموله بلاده يمثل مشكلة كبيرة بسبب تأثيره على تدفق مياه نهر النيل، وهو شريان الحياة لمصر.

يذكر أن مشروع سد النهضة الإثيوبي بدأ في 2011 بميزانية تبلغ أربعة مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا. ويثير السد توترًا بين إثيوبيا ومصر والسودان بسبب المخاوف من تأثيره على إمدادات المياه.