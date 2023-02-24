من نيويورك.. قطر تدعم الانتخابات وجهود السلام في ليبيا

أفادت زارة الخارجية القطرية بمشاركة دبلوماسيتها في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا الذي عقدت أعماله أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الوزارة إنّه جرى خلال الاجتماع مناقشة التحدّيات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، وكيفية إيجاد أنجع السّبل للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وذكر الخارجية أنّ الدوحة لن تدّخر جهداً في المشاركة البنّاءة مع أطراف المجتمع الدولي في السّعي لحلّ الخلافات بين الأطراف الليبية بالطرق السّلمية وتوفيق الآراء وذلك من أجل الوصول لحلّ دائم ومستدام ورؤية ليبيا آمنة ومستقرة.

وذكرت الخارجية أنّ موقف قطر الثابت هو الدّعم الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصلحة الوطنية والاستقرار والسّلام.

وشدّدت الخارجية على دعمها الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحلّ الأزمة الليبية.