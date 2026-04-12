من هايتي إلى الشرق الأوسط وأوروبا.. أحداث تهزّ العالم

في عالمٍ تتسارع فيه الأخبار بلا توقف، تتوزع الحوادث بين قارات عدة، من تدافع مأساوي في هايتي، وحوادث طرق ووقائع صادمة في مصر، إلى إنقاذ طفل في فرنسا بعد معاناة قاسية، وخرق أمني داخل مطار في أيرلندا استهدف طائرة عسكرية أميركية، وفي أوروبا أيضًا تتواصل التطورات مع قضايا قانونية بارزة في بريطانيا وتأجيل مباراة في سويسرا بسبب حريق، بينما يشهد الشرق الأوسط إجراءات أمنية مشددة تشمل إعدامات في السعودية وإحباط تهريب مخدرات في الأردن.

كارثة في هايتي.. مقتل 30 شخصا في تدافع داخل قلعة تاريخية

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم في حادث تدافع مأساوي داخل قلعة لافيرير التاريخية شمال هايتي، في واقعة صادمة هزت البلاد خلال احتفالات سنوية شهدت حضورا كثيفا من الزوار والطلاب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتقع هايتي في منطقة البحر الكاريبي، في الجزء الغربي من جزيرة هيسبانيولا، ما يضفي على الموقع الذي شهد الحادث أهمية تاريخية وسياحية بارزة في المنطقة.

وأوضح رئيس الحماية المدنية في الإقليم الشمالي جان هنري بيتي أن الحادث وقع عند مدخل القلعة، التي تعد من أبرز المعالم السياحية في البلاد، بعدما شهدت اكتظاظا كبيرا تزامنا مع الفعاليات السنوية المقامة في الموقع.

وأشار إلى أن الظروف الجوية ساهمت في تفاقم الكارثة، حيث أدت الأمطار إلى زيادة الفوضى والضغط عند مداخل الموقع، ما تسبب في التدافع وسقوط الضحايا.

وتُعرف قلعة لافيرير، الواقعة في منطقة ميلوت، بأنها حصن تاريخي يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، وشُيد بعد استقلال هايتي عن فرنسا، كما تُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء هايتي أليكس ديدييه فيلس-إيمي عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدا تضامن الحكومة الكامل معهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وأوضح أن عددا كبيرا من الشباب كانوا ضمن الحضور في موقع الحادث، في وقت لم تُحدد فيه بعد هويات الضحايا بشكل كامل، مع استمرار المخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

“خلي بالكم من ولادي”.. وفاة بلوغر مصرية بعد سقوطها من الطابق الـ13 أثناء بث مباشر في الإسكندرية

تداولت وسائل إعلام مصرية تقارير تفيد بوفاة بلوغر تُدعى بسنت سليمان بعد سقوطها من الطابق الثالث عشر في أحد الأبراج السكنية بمنطقة سموحة في الإسكندرية، خلال بث مباشر عبر موقع فيسبوك.

ووفقًا للروايات المتداولة، ظهرت الشابة في بث مباشر وهي على شرفة منزلها قبل أن توجه رسالة أخيرة قالت فيها: “خلي بالكم من ولادي”، وسط حالة من الاضطراب النفسي التي بدت عليها قبل الحادثة.

وأفادت التقارير أن الواقعة أثارت حالة من الصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبدأت التحقيقات، مع فحص محتوى البث المباشر للوقوف على ملابساته.

كما دعت جهات رسمية وشخصيات عامة إلى عدم تداول مقاطع الفيديو المرتبطة بالحادث احترامًا لخصوصية الأسرة، خاصة الأطفال.

مصر.. حادث مروع على طريق بنها – شبرا الحر يودي بحياة 4 أشخاص بينهم أسرة واحدة

شهد طريق بنها – شبرا الحر بمحافظة القليوبية في مصر حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص وربع نقل، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، جميعهم من محافظة المنوفية، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم على الفور، وتبين من المعاينة الأولية أن من بين الضحايا 3 أشخاص من أسرة واحدة، إضافة إلى شخص رابع مجهول الهوية يُقدّر عمره بنحو 45 عامًا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحجات، وسط متابعة طبية لحالاتهم.

وأفادت الأجهزة المعنية بأنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تتواصل الجهود لمتابعة حالة المصابين والوقوف على تفاصيل التصادم.

اقتحام صادم.. رجل يخرب طائرة عسكرية أميركية داخل مطار في جمهورية أيرلندا

شهد مطار شانون في جمهورية أيرلندا خرقًا أمنيًا خطيرًا، بعدما تمكن رجل من التسلل إلى منطقة محظورة وتخريب طائرة عسكرية أميركية من طراز Lockheed C-130 Hercules باستخدام أداة حادة.

وسارعت قوات الأمن والطوارئ إلى الموقع، حيث تم اعتقال المشتبه به بعد السيطرة عليه فوق جناح الطائرة.

وأدى الحادث إلى إغلاق مؤقت للمطار وتأخير بعض الرحلات، فيما بدأت السلطات تحقيقًا لمعرفة ملابسات الاختراق الأمني.

جمعية خيرية أسسها الأمير هاري تقاضيه بتهمة التشهير أمام المحكمة العليا في لندن

كشفت سجلات قضائية أن جمعية “سينتيبال” الخيرية التي شارك في تأسيسها الأمير هاري عام 2006 تكريماً لذكرى والدته الأميرة ديانا، رفعت دعوى تشهير ضده أمام المحكمة العليا في لندن.

وكان الأمير هاري Prince Harry قد استقال من منصبه كراعٍ للجمعية في مارس 2025 بعد خلاف علني مع رئيسة مجلس إدارتها صوفي تشاندوكا. وتشير السجلات إلى أن الدعوى رُفعت أيضاً ضد صديقه المقرب مارك داير، وهو عضو سابق في مجلس أمناء المؤسسة.

الجمعية المعنية هي Sentebale، التي تأسست لدعم الأطفال المتأثرين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في ليسوتو وبوتسوانا، بعد نحو 9 سنوات من وفاة الأميرة ديانا Princess Diana.

ولم تُكشف تفاصيل مضمون دعوى التشهير، كما لم يصدر تعليق رسمي من الأمير هاري أو الجمعية حتى الآن. وأوضح الأمير هاري سابقاً أن انهيار العلاقة مع رئيسة مجلس الإدارة كان “مؤلماً”، في حين اتهمته هي وبعض الأمناء بسلوك تنمري، وهي ادعاءات لم تثبتها مراجعة لاحقة من لجنة المؤسسات الخيرية البريطانية.

تأجيل مباراة في الدوري السويسري بعد حريق دمّر غرفة ملابس نادي بازل

أعلن نادي نادي بازل تأجيل مباراته أمام مضيفه نادي تون ضمن الدوري السويسري لكرة القدم، وذلك عقب اندلاع حريق داخل غرفة ملابس الفريق في ملعب سانت ياكوب بارك مساء الجمعة.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الحريق تسبب في أضرار مادية جسيمة، شملت تدمير كامل لمنطقة غرف الملابس بما فيها غرف المعدات ومكاتب الجهاز الفني ووحدات العلاج الطبيعي والمرافق الصحية، إضافة إلى تلف معدات اللاعبين وأحذيتهم والأجهزة الطبية والتقنية.

وأكد البيان عدم تسجيل أي إصابات، مشيرًا إلى أن الحريق وقع لأسباب لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وبناءً على ذلك، وافق الاتحاد السويسري لكرة القدم على طلب نادي بازل بتأجيل المباراة، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقًا بعد استكمال المشاورات بين النادي والسلطات المختصة.

ويتصدر نادي تون جدول الترتيب برصيد 71 نقطة من 32 مباراة، فيما يحتل بازل المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

فرنسا.. إنقاذ طفل كان محبوسًا داخل شاحنة منذ 2024 في ظروف صادمة

أنقذت السلطات الفرنسية طفلًا يبلغ من العمر تسع سنوات، بعد العثور عليه محتجزًا داخل شاحنة صغيرة لنقل البضائع في قرية هاغنباخ شمال شرق فرنسا، في واقعة وصفت بالصادمة، وذلك بحسب ما أعلن مسؤولون محليون.

وقال المدعي العام المحلي نيكولا هايتس إن الجيران أبلغوا الشرطة يوم الاثنين الماضي عن سماع صوت طفل قادم من داخل شاحنة متوقفة في المنطقة، ما دفع السلطات للتدخل الفوري وفحص المركبة.

وأضاف أنه عند اقتحام الشاحنة، عُثر على الطفل في حالة إهمال شديد، إذ كان عاريًا ويجلس في وضعية الجنين ومغطى ببطانية فوق كومة من القمامة، مع وجود فضلات بجواره، كما تبين أنه يعاني من سوء تغذية حاد وفقد القدرة على المشي نتيجة البقاء لفترة طويلة داخل المركبة.

وأوضح المدعي العام أن والد الطفل أقر خلال التحقيقات بأنه وضعه داخل الشاحنة منذ نوفمبر 2024، مدعيًا أنه كان يهدف إلى “حمايته”، في حين زعم أن شريكته كانت ترغب في إيداعه مستشفى للأمراض النفسية عندما كان عمره سبع سنوات.

وأكدت النيابة أنه لا توجد أي سجلات طبية تشير إلى معاناة الطفل من اضطرابات نفسية قبل اختفائه، مشيرة إلى أنه كان معروفًا بتفوقه الدراسي قبل احتجازه.

وبحسب التحقيقات الأولية، قال الطفل للمحققين إنه عاش في ظروف قاسية داخل الشاحنة، ولم يستحم منذ عام 2024، معربًا عن شعوره بأنه لم يكن أمام والده خيار آخر.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أنه تم توقيف والد الطفل وفتح تحقيق موسع في القضية، فيما لم يتم الكشف عن هوية الطفل أو أفراد أسرته حتى الآن، نظرًا لحساسية القضية.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بتهريب المخدرات في يوم واحد

أعلنت السلطات في السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص في يوم واحد، بعد إدانتهم بتهريب مواد مخدرة، في إطار تشديد الإجراءات لمكافحة جرائم المخدرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المدانين، وهم خمسة سعوديين وأردنيان، أُدينوا بجلب وتلقي أقراص الإمفيتامين المخدرة، وتم تنفيذ حكم “القتل تعزيرًا” بحقهم في منطقة الرياض.

ويُعد هذا أكبر عدد من الإعدامات ينفذ في يوم واحد منذ أغسطس 2025، في ظل استمرار تشديد السلطات لإجراءاتها ضد تهريب وترويج المخدرات، خاصة مادة الكبتاغون.

ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد الإعدامات منذ بداية عام 2026 نحو 61 حالة، منها 38 مرتبطة بقضايا مخدرات، مع تسجيل نسبة من الأجانب بين المدانين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة موسعة أطلقتها السعودية منذ عام 2023 لمكافحة المخدرات، بينما تؤكد السلطات أن الأحكام تُنفذ بعد استكمال جميع مراحل التقاضي وضمن إطار حماية الأمن المجتمعي.

الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

أعلنت المنطقة العسكرية الشمالية في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، إحباط محاولة لتهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري إن قوات حرس الحدود تعاملت مع الطائرة وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وتمكنت من إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط المواد المخدرة التي كانت تحملها.

وأضاف المصدر أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة.