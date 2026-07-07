من هرمز إلى واشنطن.. أحداث تشعل أسواق «النفط والذهب»

شهدت أسواق السلع العالمية تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت أسعار النفط بدعم من متابعة تطورات المعروض والمخاطر الجيوسياسية، في حين تراجعت أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في أسبوعين، وسط ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

في سوق الطاقة، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.01% لتصل إلى 69.24 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.14% مسجلة 72.81 دولارًا للبرميل.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة “كيه سي إم تريد” تيم ووترر إن تحسن الإمدادات ساهم في تقليص علاوة المخاطر الفورية في سوق النفط، لكنه أشار إلى استمرار حذر المستثمرين بسبب تقلب العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف ووترر أن الأسواق تتابع عن كثب تطورات مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم ممرات نقل الطاقة عالميًا، إلى جانب احتمالات تأثير أي تصعيد جديد على حركة الإمدادات.

وجاء ارتفاع النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، حيث قال إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق مع طهران أو “ستنهي المهمة”، في وقت تستمر فيه التوترات بين الجانبين.

كما يراقب المستثمرون مستويات الإنتاج العالمية، خاصة بعد ارتفاع إنتاج الإمارات النفطي إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يوميًا خلال يونيو 2026، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، بعد خروجها من تحالف “أوبك+” في مايو 2026.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بعد المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس في بورصة “كوميكس” بنسبة 0.69% إلى 4138.70 دولارًا للأونصة.

كما تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.79% إلى 4132.45 دولارًا للأونصة، وسط انتظار المستثمرين صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 16 و17 يونيو 2026.

وتترقب الأسواق تفاصيل الاجتماع للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد بيانات أظهرت تراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، مع تحسن سوق العمل بعد ثلاثة أشهر من انخفاض التوظيف.

وانخفض الذهب بأكثر من 25% مقارنة بمستوياته القياسية المسجلة في وقت سابق من العام، متأثرًا بارتفاع الدولار وزيادة توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على التضخم.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 61.57 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1618.78 دولارًا، كما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1264.11 دولارًا.

وتواصل الأسواق العالمية مراقبة مسارين رئيسيين خلال الفترة المقبلة: تطورات الإمدادات النفطية والمخاطر الجيوسياسية من جهة، واتجاه السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الدولار وأسعار المعادن من جهة أخرى.