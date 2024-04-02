من هم أغلى وأرخص «لاعبي كرة القدم» في العالم؟

أصدر موقع الإحصائيات “Transfermarkt ترانسفر ماركت”، بيانات تتضمن قائمة بأغلى وأرخص لاعبي كرة القدم في العالم خلال ربيع 2024.

وبحسب الموقع، حقق لاعب خط وسط مانشستر يونايتد كوبي ماينو، البالغ 18 عاما، أعلى قيمة مضافة بمقدار 29 مليون يورو، لتصبح قيمته السوقية 35 مليونا.

وفي المركز الثاني جاء مدافع برشلونة باو كوبارسي، البالغ 17 عاما (25 مليون يورو)، والمركز الثالث لاعب خط وسط بايرن ألكسندر بافلوفيتش، البالغ 19 عاما (25 مليون يورو)..

ووفق البيانات، تراجعت القيمة السوقية لـ19 لاعبا، إذ خسر كل منهم 10 ملايين يورو، لكن الخسارة الأكبر كانت من نصيب مدافع بايرن يوشوا كيميش، الذي خسر 15 مليونا من قيمته وباتت قيمته الآن 60 مليون يورو.

وبحسب البيانات، فإن المركز الأول في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم يتقاسمه المهاجمون، النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي والبريطاني جود بيلينغهام المتألق في صفوف ريال مدريد والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وتقدر القيمة السوقية لكل منهم بـ180 مليون يورو.

يذكر أن موقع “ترانسفر ماركت”، هو موقع ألماني متخصص بأرقام لاعبي كرة القدم وإحصاءاتهم وقيمتهم السوقية.