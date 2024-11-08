من هم أغنى لاعبي كرة القدم في التاريخ!

كشفت مجلة فوربس العالمية عن قائمة أغنى لاعيب كرة قدم في التاريخ.
- الأمريكي فائق بلقيه: 20 مليار دولار
- الإنجليزي ديفيد بيكهام: 900 مليون دولار
- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 450 مليون دولار
- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 400 مليون دولار
- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 190 مليون دولار
- البرازيلي نيمار جونيور: 185 مليون دولار
- الإنجليزي واين روني: 160 مليون دولار
- الويلزي غاريث بيل: 125 مليون دولار
- الإسباني أندريس إنييستا: 120 مليون دولار
- البرازيلي كاكا 105 مليون دولار
- البلجيكي إيدن هازارد: 100 مليون دولار
- الكاميروني صامويل إيتو: 95 مليون دولار
- البرازيلي رونالدينيو: 90 مليون دولار
- الإنجليزي فرانك لامبارد: 90 مليون دولار
- الفرنسي بول بوغبا: 85 مليون دولار
- الإسباني سيرجيو راموس: 80 مليون دولار
- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو: 80 مليون دولار
- الإنجليزي ريو فرديناند: 75 مليون دولار
- البرازيلي أوسكار: 70 مليون دولار
- الأوروغواياني لويس سواريز: 70 مليون دولار.
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