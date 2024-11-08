من هم أغنى لاعبي كرة القدم في التاريخ!

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 8 نوفمبر 2024 - 15:45 نُشر: الجمعة، 8 نوفمبر 2024 - 15:45
رياضة
Legion ميديا
كرة القدم

كشفت مجلة فوربس العالمية عن قائمة أغنى لاعيب كرة قدم في التاريخ.

  • الأمريكي فائق بلقيه: 20 مليار دولار
  • الإنجليزي ديفيد بيكهام: 900 مليون دولار
  • البرتغالي كريستيانو رونالدو: 450 مليون دولار
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي: 400 مليون دولار
  • السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 190 مليون دولار
  • البرازيلي نيمار جونيور: 185 مليون دولار
  • الإنجليزي واين روني: 160 مليون دولار
  • الويلزي غاريث بيل: 125 مليون دولار
  • الإسباني أندريس إنييستا: 120 مليون دولار
  • البرازيلي كاكا 105 مليون دولار
  • البلجيكي إيدن هازارد: 100 مليون دولار
  • الكاميروني صامويل إيتو: 95 مليون دولار
  • البرازيلي رونالدينيو: 90 مليون دولار
  • الإنجليزي فرانك لامبارد: 90 مليون دولار
  • الفرنسي بول بوغبا: 85 مليون دولار
  • الإسباني سيرجيو راموس: 80 مليون دولار
  • الأرجنتيني سيرجيو أغويرو: 80 مليون دولار
  • الإنجليزي ريو فرديناند: 75 مليون دولار
  • البرازيلي أوسكار: 70 مليون دولار
  • الأوروغواياني لويس سواريز: 70 مليون دولار.
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