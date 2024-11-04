من هم أكبر مصدري النفط إلى أوروبا؟

ذكرت وحدة بيانات أبحاث موقع “الطاقة”، أن أربع دول عربية، جاءت في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024.

ووفق الموقع، شملت قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا خلال 2024 أربع دول عربية، هي:

السعودية: كانت المملكة في المركز الثاني بحصة تصل إلى 17%، بمعدل تصدير بلغ 381 ألف برميل يوميا، وبزيادة ملحوظة عن 364 ألف برميل يوميًا في عام 2023.

الكويت: جاءت الكويت في المركز الثالث، إذ سجلت حصة تبلغ 12% من إجمالي الصادرات إلى أوروبا، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.

الإمارات العربية المتحدة: احتلت الدولة الخليجية المركز الخامس، بنسبة 8% من الواردات الأوروبية، مع متوسط تصدير بلغ 179 ألف برميل يوميا، منخفضا عن 198 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.

الجزائر: جاءت الجزائر في المرتبة السادسة، إذ شكلت نحو 6% من إجمالي الواردات الأوروبية، بمعدل تصدير بلغ 127 ألف برميل يوميا، مرتفعة من 108 آلاف برميل يوميا في العام 2023.

وتشير البيانات إلى أن هذه الدول “تلعب دورا رئيسيا في تزويد أوروبا بالمنتجات النفطية، مع استمرار الاعتماد على مصادر متنوعة لتلبية احتياجات السوق الأوروبية”.