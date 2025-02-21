من هم الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم غداً؟

في إطار صفقة تبادل الأسرى، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم “كتائب القسام”، أن حركة “حماس” قررت الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين يوم غد السبت.

وقال أبو عبيدة إن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو

هشام السيد”.

وسلمت “حماس” أمس الخميس جثث 4 أسرى إسرائيليين، بينهم طفلين أريئل وكفير بيباس ووالدتهم شيري بيباس، لتعلن إسرائيل لاحقا أن الجثة ليست لبيباس.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “حركة حماس سلمت إسرائيل جثة امرأة من غزة وليست الرهينة شيري بيباس”.

وأعربت “حماس” في بيان عن استغرابها “الضجة التي يثيرها الاحتلال بادعائه أن جثمان الأسيرة بيباس لا يتطابق مع فحص الدي إن إيه”، مؤكدة أنه “لا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو بالاحتفاظ بأي جثامين لدينا”.

وقالت: “يحتمل وجود خطأ أو تداخل بالجثامين قد يكون ناتجا عن قصف الاحتلال مكان وجود العائلة مع فلسطينيين”، داعية “لإعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية”.

وبحسب “حماس”، بيباس، هي مجندة إسرائيلية جرى اقتيادها إلى غزة، في السابع من أكتوبر، مع طفليها اللذين احتفظت بهما، قبل مقتلهم جميعا بغارة إسرائيلية على القطاع.

مكتب إعلام الأسرى يكشف أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت

في السياق، كشف مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بين حركة “حماس” وإسرائيل.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان “سيفرج غدا عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى “وفاء الأحرار” المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023.