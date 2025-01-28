من هم اللاعبين «الأعلى أجراً» في إفريقيا؟

نشر موقع “GivemeSport” البريطاني، قائمة اللاعبين الأفارقة العشرة الأعلى أجرا في العالم.

1- الجزائري رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – (827.448) جنيها إسترلينيا أسبوعيا

وبحسب الموقع، فيما يلي قائمة اللاعبين:

2- السنغال ساديو ماني (النصر السعودي) – (634.060) جنيها إسترلينيا

3- السنغالي كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) – (550.047) جنيها إسترلينيا

4- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – 350 ألف جنيه إسترليني

5- المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – 295 ألف جنيه إسترليني

6- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – (230.639) جنيها إسترلينيا

7- الإيفواري فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) – (221.921) جنيها إسترلينيا

8- الغاني توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي) – 200 ألف جنيه إسترليني

9- الغاني إينياكي ويليامز (أتلتيك بلباو الإسباني) – (180.707) جنيها إسترلينيا

10- السنغالي إدوارد ميندي (حارس مرمى الأهلي السعودي) – (174.366) جنيها إسترلينيا أسبوعيا.