من هم المدربين الأعلى أجراً في أفريقيا؟

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، عن قائمة بأعلى الأجور التي يتقاضاها مدربو المنتخبات الوطنية في قارة أفريقيا.

وبحسب القائمة التي نقلتها جريدة “النهار الجزائرية”، “جاء مدرب المنتخب الوطني الجزائري “فلاديمير بيتكوفيتش”، على رأس قائمة المدربين الأعلى أجرا في أفريقيا، بدخل قدره نحو 135 ألف يورو شهريا”.

وبحسب القائمة، “أتى “هوغو بروس”، مدرب جنوب أفريقيا ثانياً، براتب شهري يبلغ 75 ألف يورو، ويتقاسم “بروس” المرتبة الثانية مع مدرب منتخب “كوت ديفوار”، الذي حصل على الراتب ذاته، الذي كان يتقاضاه سلفه “جان لوي غاسيه”، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية”.

وبحسب الصحيفة، “في المرتبة الثالثة، جاء مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، براتب قدره 70 ألف يورو شهرياً، بالإضافة إلى ذلك، المدرب الغاني “جيمس كواسي أبياه”، يتقاضى راتبًا قدره 48 ألف يورو شهريًا، وراتب المدرب المصري حسام حسن، 30 ألف يورو فقط شهريًا، وراتب المدرب “”فوزي البنزرتي” في تونس، 10 آلاف يورو شهريًا”.

هذا ويحتل منتخب الجزائر صدارة مجموعته الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، وذلك برصيد 6 نقاط.