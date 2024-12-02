من هم هدّافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم؟

بعد نهاية مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2024-2025)، عرض موقع “premierleague“، قائمة بأفضل هدّافي الدوري.
وفيما يلي القائمة بالترتيب:
- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 12 هدفا
- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 11 هدفا
- الأسترالي كريس وود (نوتينغهام فورست) – 9 أهداف
- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 8 أهداف
- الكاميروني بريان مبيومو (برنتفورد) – 8 أهداف
- الإنكليزي كول بالمير (تشيلسي) – 8 أهداف
- الكونغولي يوان ويسا (برنتفورد) – 8 أهداف
- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 7 أهداف
- الإنكليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) – 6 أهداف
- الويلزي بيرنان جونسون (توتنهام هوتسبير) – 6 أهداف
- الإنكليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 6 أهداف
- النرويجي يورغن ستراند لارسن (وولفرهامبتون) – 6 أهداف
- داني ويلبياك (برايتون) – 6 أهداف
- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 5 أهداف
- الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 5 أهداف
- الهولندي جاستن كلويفرت (بورتموث) – 5 أهداف
- الإنكليزي جيمس ماديسون (توتنهام) – 5 أهداف
- الإنكليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 5 أهداف
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