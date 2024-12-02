من هم هدّافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم؟

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 2 ديسمبر 2024 - 19:39 نُشر: الإثنين، 2 ديسمبر 2024 - 19:39
رياضة
أ ف ب
"محمد صلاح" بالترتيب الثاني للهدافين

بعد نهاية مباريات الجولة  الثانية عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2024-2025)، عرض موقع premierleague“، قائمة بأفضل هدّافي الدوري.

وفيما يلي القائمة بالترتيب:

  • النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 12 هدفا
  • المصري محمد صلاح (ليفربول) – 11 هدفا
  • الأسترالي كريس وود (نوتينغهام فورست) – 9 أهداف
  • السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 8 أهداف
  • الكاميروني بريان مبيومو (برنتفورد) – 8 أهداف
  • الإنكليزي كول بالمير (تشيلسي) – 8 أهداف
  • الكونغولي يوان ويسا (برنتفورد) – 8 أهداف
  • البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 7 أهداف
  • الإنكليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) – 6 أهداف
  • الويلزي بيرنان جونسون (توتنهام هوتسبير) – 6 أهداف
  • الإنكليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 6 أهداف
  • النرويجي يورغن ستراند لارسن (وولفرهامبتون) – 6 أهداف
  • داني ويلبياك (برايتون) – 6 أهداف 
  • الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 5 أهداف
  • الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 5 أهداف
  • الهولندي جاستن كلويفرت (بورتموث) – 5 أهداف
  • الإنكليزي جيمس ماديسون (توتنهام) – 5 أهداف
  • الإنكليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 5 أهداف
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