من هو أول سفير لدولة قطر في سوريا منذ 13 عاماً؟

بعد إعلانها استئناف عمل سفارتها في سوريا عقب انقطاع دام لمدة 13 عاما، عيّنت قطر “خليفة عبد الله آل محمود الشريف”، قائما بأعمال سفير قطر في سوريا.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية، “إنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يبدأ “خليفة عبد الله آل محمود الشريف” عمله كقائم بالأعمال”.

وبحسب الصحيفة، “شغل عبد الله عدداً من المناصب الدبلوماسية والإدارية بوزارة الخارجية من بينها تكليفه بمهام إدارة الشؤون الأفريقية اعتباراً من 5 سبتمبر الماضي، كما عمل بمكتب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدرجة مستشار ثم وزير مفوض منذ عام2017”.

ووفق الصحيفة، “تنقل في العمل بعدد من سفارات دولة قطر في الخارج ومنها البرتغال وجنوب أفريقيا، كما عمل بإدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وعمل بعدد من مؤسسات الدولة، وفيما يتعلق بدراسته، فقد حصل عبد الله على بكالوريوس إدارة عامة إدارة نظم المعلومات من الجامعة الأمريكية (واشنطن عام 2003)”.

هذا “وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت، مساء أمس الأحد، استئناف عمل سفارتها في سوريا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء”.

وأكدت في بيان لها، أن “استئناف عمل السفارة في دمشق، يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق”.

مصر والأردن يؤكدان أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي طرفا

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال جلسة مباحثات مغلقة ثنائية في قصر الاتحادية في القاهرة، اليوم الاثنين، “على أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي طرفا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري، وتتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتلبي طموحات الشعب السوري وتضمن حقوقه”.

كما شدد الزعيمان على “أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق”.

وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء بالرئيس المصري، على “ضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، واحترامهما لخيارات الأشقاء السوريين”.