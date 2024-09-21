من هو «إبراهيم عقيل» الذي اغتالته إسرائيل في بيروت؟

نعى “حزب الله” “القيادي “إبراهيم عقيل “الحاج عبد القادر”، فمن هو هذا القيادي وما دوره في “حزب الله”؟

إبراهيم عقيل هو:

ولد يوم 24 ديسمبر عام 1962 في بلدة بدنايل بقضاء بعلبك، واغتالته إسرائيل عام 2024

شغل عدة مناصب في الحزب، كان آخرها قائد المجلس العسكري خلفا لـ “فؤاد شكر”

مؤسس وقائد قوة الرضوان في حزب الله

يعد “إبراهيم عقيل” المعروف أيضا باسم “تحسين” الرجل الثاني في “حزب الله”

وهو عضو في “المجلس الجهادي”

وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ”حزب الله”

وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن “عقيل” أدار أيضا في الثمانينات عملية اختطاف رهائن أمريكيين وألمان في لبنان، واحتجازهم هناك

رصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للوصول إليه.

هذا وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي أمس، على حي سكني في ضاحية بيروت الجنوبية إلى 14 قتيلا وإصابة 66 آخرين.

وكان شهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.