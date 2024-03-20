من هو «البروفيسور» ولماذا تم توقيفه في بيروت؟

وأوقفت قوات الأمن اللبنانية المدعو عبد الكريم الطويل الملقب ب “البروفيسور” لدى وصوله على متن طائرة قادمة من الإمارات، حيث كان محتجزا بقضية مخدرات وتم الإفراج عنه لاحقا.

وأوردت مصادر لبنانية أن الموقوف “يخضع للاستجواب أمام قسم المباحث الجنائية المركزية”، وأن القضاء اللبناني سيراسل القضاء الفرنسي تمهيدا لتسليمه لاحقا إلى فرنسا.

ووفقا لمجلة “لوبس” الفرنسية، كان الطويل (38 عاما)، الملقب بـ”البروفيسور”، يحمل جوازا جزائريا لحظة توقيفه في مطار بيروت.

وأفرجت السلطات في دبي في 11 يناير عن الطويل ومتهم فرنسي آخر بالإتجار بالمخدرات يدعى عبد القادر بوقطاية، كان قد تم توقيفهما عقب زيارة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في أكتوبر 2023، سلم خلالها نظيره الإماراتي قائمة بأسماء مطلوبين.

وعقب الإفراج عن الطويل، قالت النيابة العامة في باريس إن هذا جاء “بعد الفشل في تنظيم تسليمه للسلطات الفرنسية خلال المدة القانونية البالغة 40 يوما”، وفقا لما هو وارد في اتفاق تسليم المطلوبين بين الإمارات وفرنسا.

وحكم القضاء الفرنسي على الطويل غيابيا في أكتوبر 2023 لمشاركته في إدخال 720 كلغ من الكوكايين إلى البلاد، قادمة من البرازيل. ووصلت الشحنة عن طريق الخطأ إلى شركة في قرية تقع في جنوب غرب فرنسا.

أمّا بوقطاية (36)عاما، فهو ملاحق بالعديد من القضايا بتهمة إدخال مخدرات عبر ميناء لو هافر الفرنسي، وهو ملاحق أيضا بنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.