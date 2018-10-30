من هو المُدرب المؤقت الجديد لريال مدريد؟

ولد سولاري صاحب القدم اليسرى الساحرة في السابع من أكتوبر 1976 في الأرجنتين، وبدأ مسيرته كلاعب في ريفربليت، قبل أن يرحل نحو إسبانيا بداية 1999، ولعب لفريق أتلتيكو مدريد موسما ونصف، وانتقل سولاري إلى ريال مدريد صيف 2000، وقضى معه 5 مواسم، كأطول فترة يقضيها في فريق واحد، حيث شارك في 167 مباراة وسجل 16 هدفا، وتوج بلقبين في الدوري الإسباني، ولقب واحد في دوري الأبطال، ومثله في السوبر الأوروبي، والسوبر الإسباني، وكأس الإنتركونتينونتال “كأس العالم للأندية حالياً”.

وعلى المستوى الدولي، خاض سولاري 11 مباراة فقط مع منتخب الأرجنتين، دون أي يسجل أي هدف.

أما بالنسبةلـ سولاري المدرب فلم يعرف طريقا سوى ريال مدريد، حيث بدأ مجال التدريب في قطاع الشباب بالنادي الملكي في الفترة بين 2013 و2016، ويتولى منذ 2016 تدريب الفريق الرديف لريال مدريد، وسيعود من جديد لفريق الرديف بعد تولي مهمة تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت، وستكون مهمته الأولى على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد، قيادة الفريق أمام مليلية في كأس ملك إسبانيا.