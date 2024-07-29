من هو النائب الأول للرئيس الإيراني الجديد؟

في أول قرار تعيين رسمي منذ توليه منصب الرئيس الجديد للبلاد، عيّن الرئيس الإيراني، “مسعود بزشكيان”، محمد رضا عارف، نائبا أول له.

وحسب وكالة “بلومبيرغ”، “فإن “عارف”، يبلغ من العمر 72 عاما، وشغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي بين عامي 2001 و2005، كما كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2013، لكنه انسحب لصالح حسن روحاني، الذي فاز بها في وقت لاحق”.

وحسب وكالة “تسنيم”، فإن “عارف يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، وشغل سابقا منصب رئيس جامعة طهران، ووزير للبريد والبرق والهاتف في حكومة خاتمي الأولى لمدة 4 سنوات”.

وقال “عارف”، في أول تصريح له بعد تعيينه: “لخدمة الشعب، نحتاج إلى دعم ومساعدة جميع محبي إيران”.

وأمس الأحد، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، تنصيب بزشكيان رئيسا للبلاد، وذلك بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية مايو الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي “بزشكيان” اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) غدا الثلاثاء، وفقا لوكالة فرانس برس.